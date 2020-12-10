Снежная болезнь ведет к слепоте. Кому обязательно нужно носить очки зимой

Даже зимой глаза нужно беречь от солнца, считают офтальмологи. А если этого не делать, может развиться снежная болезнь: сильный ожог роговицы или сетчатки, катаракта — и так до необратимой слепоты. Поэтому за городом и в горах нужно носить солнцезащитные очки с особой маркировкой. Но при перебежке из дома в метро они не нужны.

Зимнее солнце опасно для глаз и может вызвать ожог роговицы, который называют снежной болезнью. От нее часто страдают полярники и жители Крайнего Севера. По словам офтальмолога Ирины Лещенко, болезнь вызывают ультрафиолетовые лучи, которые даже в пасмурную погоду отражаются ото льда и снега. Поэтому в холодное время года нельзя забывать о солнцезащитных очках.

«Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь», — добавила Лещенко.

Слепота и катаракта

Белый снег — идеальный отражатель, сообщила «360» врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Ультрафиолетовые лучи — это коротковолновая часть солнечного спектра, которая отсекается хрусталиком. Но, отражаясь ото льда, снега или воды, они становятся еще короче и проходят через природный глазной фильтр.

«И тогда могут появляться ожоги сетчатки, которые ведут даже к стойкой, необратимой потере зрения. Бывают более легкие повреждения в виде снежной офтальмии — повреждения роговицы. Это ожоги, которые вызывают дискомфорт, боль в глазу и активное слезотечение. Если вовремя не лечить, может возникнуть стойкое помутнение [зрения]», — добавила врач.

Поэтому зимой глазам нужна не меньшая, а большая защита от ультрафиолета, чем летом. Тем более что его постоянное воздействие на глаза вызывает или ускоряет развитие катаракты. Из-за разрушения озонового слоя влияние Солнца на Землю стало агрессивнее. И беречь зрение стоит уже с пяти-шестилетнего возраста, когда ребенок начинает понимать правила пользования очками.

В холодный период года для города нужны солнцезащитные очки с маркировкой от uv400, обозначающей, что линзы задерживают световые волны длиной до 400 нанометров. Для лыжных или сноубордических заездов в горах — с фильтром на волны от 300 нанометров. Некоторые производители выпускают прозрачные очки с защищающим от ультрафиолета покрытием. Хотя от него, в принципе, глаза спасают и обычные очки с диоптриями, и специальные контактные линзы.

Спасительная пыль

В горах воздух более разреженный, а уровень ультрафиолета выше, пояснил «360» хирург-офтальмолог Дмитрий Давыдов. Поэтому туристы и экстремалы обязательно должны надевать солнцезащитные очки или маски. Иначе слепящий свет вызовет засветы макулярной области — пятна, которые возникают, если, например, посмотреть на Солнце. При длительном и интенсивном воздействии на желтое пятно сетчатки возникают и ее ожоги.

«Когда вы находитесь за городом или в горах, где пыль минимальна или ее практически нет, желательно ношение очков. И для снятия избыточной нагрузки на глаз, и чтобы не жмуриться — от этого образуются морщинки. А в городе короткие перебежки из дома в метро никакого вреда не оказывают, специальных защитных устройств не требуется», — сказал хирург.

В городах, особенно крупных, переизбытка uv-лучей из-за асфальтовой и другой пыли практически не бывает. К тому же никто не ходит, подняв голову к небу, — люди смотрят или вперед, или под ноги. Поэтому в пасмурную или бесснежную погоду очки, по мнению Давыдова, горожанам не нужны.