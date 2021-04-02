Снег все. Жителям московского региона пообещали тепло и дождь

Мощный снегопад прошел в Москве и Подмосковье в пятницу утром. После недели теплой погоды такой поворот удивил жителей. Но, по мнению специалистов, снег в начале апреля — обычное явление. А в ближайшие дни москвичей ждет потепление.

Этим утром на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. Если до этого жители столицы наблюдали апрельскую слякоть и дождь, то теперь приход весны затянулся.

По мнению синоптиков, снег будет падать в первой половине дня, а потом он сменится дождем. А к вечеру осадки должны прекратиться. В Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха от +5…+7 градусов тепла, в Подмосковье она будет колебаться в пределах +3…+8.

Жители столицы, увидев утром снежную красоту, начали делиться фотографиями в социальных сетях. Но неожиданный снегопад не только украсил улицы, но и спровоцировал пробки. Впрочем, к ним уже все привыкли.

Переменчивая погода в столице

Ожидающих весну москвичей такое количество снега может удивить, но синоптики уверены, что это в порядке вещей. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила «360», что выпавший на 1 и 2 апреля снег — это обычное явление.

То, что было вчера, можно отнести к категории осадков. Снег выпал на фоне положительной температуры и теплого воздуха Татьяна Позднякова.

Схожей точки зрения придерживается и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объяснил, что снег в первой декаде апреля — это норма.

«Сейчас мы наблюдаем прохождение двух фронтальных разделов, которые и обусловили осадки», — добавил специалист.

В пятницу жителям стоит ожидать вместо снега небольшой дождь, а в последующие дни выпадут только слабые осадки.

«В ночь на воскресенье местами возможны слабые осадки, которые будут чередоваться мокрым снегом», — добавила Позднякова.

По словам Романа Вильфанда, весна пришла в нормальном исполнении. Он рассказал, что уже в субботу будет облачно с прояснениями, но ночные температуры все так же будут отрицательными.

Тем не менее, москвичи застанут сухую и теплую погоду. По словам Поздняковой, с 5 апреля не ожидается осадков, а температура воздуха начнет повышаться до +10...+11 градусов.

Однако и этот теплый период не продлится долго, потому что уже 8 апреля в столице начнутся дожди разной интенсивности.

Обратная сторона весны

Если у одних такие погодные перемены вызвали желание делиться фотографиями, то у жителей СНТ «Калина» в Солнечногорске из-за талого снега произошло затопление. По словам жильцов, в их домах пока что сухо, но есть опасения, что вода доберется и туда. А пока дачники передвигаются на улице в резиновых сапогах.

Жители рассказали, что причина проникновения талой воды — недостаточная подготовка к весеннему сезону. По мнению дачников, всему виной засоренная труба, которая не отводит воду.

Есть и хорошие новости — в СНТ уже работает мотопомпа по откачке воды, а в скором времени туда привезут еще два или три прибора.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что за подготовку к весеннему сезону ответственно руководство СНТ. Чиновник также посоветовал дачникам воспользоваться «цивилизованным методом» и застраховаться на случай подтопления. В этом случае при потопе компенсируются все расходы.