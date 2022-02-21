С 1 марта 2022 года в России будут штрафовать тех, кто выбрасывает в обычные баки компьютеры и технику. Такой мусор нуждается в особой утилизации и может быть опасен. В Подмосковье проблему давно решают с помощью «Мегабаков», а маленьким городам могут помочь современные старьевщики.

Электронику запретили выбрасывать

Минприроды России запретил выбрасывать в мусорные баки системные блоки и комплектующие компьютеров, в том числе платы и жесткие диски, а также ноутбуки и мобильные телефоны. С 1 марта организации и частные лица должны сдавать их на утилизацию в специальные пункты приема.

Нарушители будут платить штраф порядка двух тысячи, за повторное нарушение — две-три тысячи рублей. Организации первый раз оштрафуют на сумму от 100 до 250 тысяч, второй раз эта сумма увеличится от 250 до 400 тысяч рублей. Если будет замечен вред окружающей среде, то штраф для физлица составит три-четыре тысячи, для компании — 400–500 тысяч рублей.

Также россияне должны сдавать на переработку автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев, листву, химические вещества, медицинские отходы, аккумуляторы и лампочки.

Электроника опасна для природы

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко рассказал «360», что запрет Минприроды абсолютно справедливый. Любая электроника — это целая таблица Менделеева, и далеко не все ее элементы безопасны. Там есть литий, кадмий, тяжелые металлы, которые вредят и окружающей среде, и людям.

«Представьте себе маленькую литиевую батарейку, которая поддерживает питание часов в ноутбуке или стационарном компьютере. Одна такая батарейка, будучи выкинутой в поле, отравит все вокруг на 40 метров. Я уж не говорю о том, что входит в состав современных конденсаторов и микросхем, о свинце, который используется при пайке плат», — отметил Илья Рыбальченко.

По его словам, отслужившую свой век электронику нужно сдавать в специальные пункты вторсырья. Найти ближайший поможет любой интернет-поисковик. При этом Рыбальченко подчеркнул, что точек сбора нужно устанавливать как можно больше. Как правило, их достаточно много в столице и крупных городах России, но хотелось бы, чтобы их стало больше на периферии.

Россиянам могут помочь старьевщики

Не каждый житель небольшого поселения сможет поехать в райцентр или ближайший город, чтобы правильно утилизировать старый ноутбук или телефон, — неудобно, далеко, а зачастую и дорого. Вывозить за госсчет некрупную технику просто нерентабельно. По мнению эколога, тут могут помочь старьевщики.

«Решение в том, чтобы создавать на местах бизнес-заготовителей. Это такие вот старьевщики, которые собирают по дворам различные материалы и концентрируют их: резину в одно место, металл — в другое, тряпки — в третье. Для них это выгодно. Такой бизнес очень полезен для экологии и с точки зрения создания рабочих мест», — сказал Илья Рыбальченко.

Он уточнил, что практика показывает: даже при незначительных усилиях местной власти ситуация меняется в хорошую сторону, в том числе и с точки зрения экономики.

Важно разумное потребление

Руководитель экологического движения «За раздельный сбор» Татьяна Нагорская в беседе с «360» подчеркнула, что с такими отходами, как компьютерная техника, важно поступать особенным образом даже не из-за запрета Минприроды — об этом предупреждает заводская маркировка на батарейках, компьютерах и телефонах.

«Это означает, что они не должны попадать в смешанные твердые коммунальные отходы, так как относятся к более высоким классам опасности. Существуют специальные программы по сбору таких отходов. В основном они запущенны компаниями, которые выполняют расширенную ответственность производителей», — сказала Татьяна Нагорская.

Она пояснила, что под эту категорию подпадают батарейки, компьютерное оборудование, бытовая техника, аккумуляторы и другая электроника. Есть организации, которые занимаются тем, что дают возможность сдать нерабочие устройства в различных сетевых магазинах техники по всей стране. Однако важно еще и не увеличивать количество таких отходов.

«Не покупайте некачественную технику, вместо батареек пользуйтесь аккумуляторами и так далее. Такие практики позволят сократить количество этих отходов, а это самое важное, что можно сделать», — отметила Татьяна Нагорская.

«Мегабак» Подмосковья

В Московской области действует проект «Мегабак», запущенный губернатором Андреем Воробьевым в 2019 году. На территории пунктов приема вторсырья установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели и дерева, бумаги и картона, стекла, жести и пластика, книг и одежды, батареек и ламп.

Сдать ненужные вещи можно ежедневно, с 09:00 до 18:00, кроме понедельника. На интерактивной карте сайта проекта указаны все места расположения пунктов сбора. На сегодняшний день в Подмосковье создано 58 площадок «Мегабак», расположенных в 55 городских округах.

Когда собранные отходы накапливаются, их напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области. Только за месяц, с 15 января по 15 февраля, жители Московской области сдали в «Мегабак» более 64 тысяч новогодних деревьев.

Работа проекта «Мегабак» позволяет развивать комплексную систему по обращению с отходами в рамках президентского проекта «Экология».