Смородина уже проснулась. Дачникам дали советы по обработке кустов весной

Весна — самое время заняться дачей. Нынче самый модный куст — жимолость. Эта сибирячка со стойким характером и вкусными плодами почти не болеет и всегда поможет опознать вора. Профессиональный садовод дал советы, как получить большой урожай с кустов.

С наступлением весны птицы летят домой с юга, а дачники — к родным соткам. Многие уже перестали засевать грядки картошкой в промышленных масштабах и пытаются вырастить что-нибудь для души, в идеале — неприхотливое и съедобное. Например, смородину или крыжовник.

Обычно их сажают осенью, не позднее чем за месяц до того, как промерзнет почва, чтобы растения успели укорениться. Кусты смородины и крыжовника очень рано просыпаются весной. Их современные сорта намного устойчивее к болезням, отличаются высокой продуктивностью, крупными и вкусными ягодами.

В 1970 году в немецком институте имени Макса Планка вывели плодоносящий гибрид крыжовника и черной смородины. Он называется йошта. Селекционеры ставили задачу сделать его устойчивым к заболеваниям, способным противостоять атакам почкового клеща, а главное, без колючек. В России этот кустарник культивируют с 1986 года.

Триада дачного успеха

Садовод и руководитель проекта «Чудогрядка.рф» Алексей Володихин рассказал «360», что есть три слагаемых успеха, которые позволят получить большой урожай смородины и крыжовника. Первым делом весной необходимо вырезать у кустов смородины, крыжовника все старые, больные ветки.

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«Все, что старше пяти лет, обязательно вырезаем — чем больше старых веток в кустах, тем хуже они плодоносят. Ветки нужно обрезать не просто вровень с землей, а даже чуть глубже, на пару сантиметров. Если мы оставим пенек хотя бы в один сантиметр, там обязательно поселятся какие-нибудь вредители», — предупредил Алексей Володихин.

Нельзя забывать про подкормки. Есть такое правило: в начале роста — азот, во время цветения — фосфор, при плодоношении — калий. Неважно, будет это органика или минеральные удобрения. Перекорм может привести к болезням, отметил садовод. Но и недокармливать тоже вредно — это риск потерять урожай.

«Так что нужно внимательно следовать инструкции к удобрению. А третий пункт — обязательно провести обработку кустов от вредителей. Это основное, что нужно сделать, так сказать, три слагаемых успеха, которые позволят получить большой урожай», — подчеркнул садовод.

Аптека не панацея

«Сейчас пошла мода из аптеки и продуктовых магазинов тащить все в огород. Это совершенно бессмысленно, так как современная агрохимия сейчас на высоте и есть все препараты. Буквально от всего — от любых болезней и вредителей. И изобретать велосипед нет никакого смысла», — сказал Алексей Володихин.

Эксперт привел в пример рецепт обработки растений пищевой или кальцинированной содой. Садовод отметил, что многие думают: если с первого раза не получилось, нужно увеличить дозу, опрыскивать почаще. Это большая ошибка, которая приведет к засолению почвы, и все вообще перестанет расти.

«Вот, предположим, ребенок подхватил от уличного котенка лишай. Есть очень хорошее средство для садовых растений — медный купорос. Но вам же не придет в голову мазать ребенка медным купоросом? То же самое — зачем же мы растения мажем какими-то аптечными средствами? Это бессмысленно, все необходимые препараты для растений есть в садовых центрах», — напомнил Алексей Володихин.

Модная жимолость

Кроме привычных кустов крыжовника и смородины, у садоводов появилась новая страсть — жимолость. Этот кустарник с темно-синими плодами вырастает не выше метра. Его легко посадить весной, летом или осенью, несложно за ним и ухаживать.

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Садовод Андрей Туманов отметил в разговоре с «360», что жимолость съедобная — один из самых любимых кустарников у садоводов.

«Ее почти никто не жрет из вредителей, и она мало чем болеет. Чистенькая, хорошенькая ягода, а самое главное — она самая ранняя, появляется раньше садовой земляники. У жимолости огромное разнообразие разных сортов. И это чисто отечественная ягода. Сейчас, правда, ею занимаются селекционеры из Канады и Польши, но впервые как окультуренная ягода жимолость появилась именно в России», — рассказал Андрей Туманов.

По словам садовода, жимолость достаточно неприхотливая, растет и плодоносит даже в тени. Но у нее все же есть кое-какие недостатки. Например, у некоторых сортов, особенно старых, могут осыпаться ягоды. Причем происходит это сразу же после того, как они созревают.

«Еще жимолость частенько просыпается зимой. Она же сибирячка, а там если уж, так зима, не то что у нас в Подмосковье, например. Поэтому при малейшем потеплении она начинает посыпаться и частенько попадает под морозы», — пояснил садовод.

Натуральный краситель

Андрей Туманов рассказал, что уход за жимолостью ничем не отличается от ухода за любым кустарником. Растение тоже нужно прореживать. Размножается она легко — отводками, делением куста, черенками — как угодно. Многие расстраиваются, что жимолость первое время после высадки растет очень плохо, медленно. Но так продолжается лишь первые три года, так что придется потерпеть.

«Жимолость — прекрасный краситель, ее можно использовать для подкрашивания компотов, например, или варенья. Если кто-то украл вашу жимолость, его легко можно найти. Просто попросите подозреваемых показать язык — у кого синий, тот и съел ягоды вашего кустарника», — заметил Андрей Туманов.

Из плодов жимолости готовят варенье или просто измельчают ягоды и пересыпают сахаром, иногда добавляя клубнику или малину. Также жимолость используется для приготовления домашних вин и ликеров. А еще кустарник является декоративным растением.