Смоленского подростка Влада Бахова нашли мертвым. Что известно о громком деле

В Смоленской области обнаружили труп, предположительно, принадлежащий 16-летнему Владиславу Бахову. Подросток пропал в апреле прошлого года, когда праздновал день рождения друга. Компания школьников устроила пикник на опушке леса. Было много алкоголя. В какой-то момент Влад отошел и больше не возвращался. «360» рассказывает главное о его исчезновении.

Влад Бахов жил с матерью и отчимом в Смоленске. 6 апреля 2019 года компания подростков отмечала день рождения одного из них в лесной беседке на окраине Демидова. Это город в 80 километрах к северу от Смоленска.

Парни пили водку и пиво, девушки — вермут, писал StarHit. В восемь вечера пикник должен был продолжиться на городской дискотеке, однако Бахов исчез.

Участники вечеринки рассказали, что Влад много выпил, ему стало плохо и он отошел в лес. Как сообщал сайт kp.ru, подросток пошел в сторону города и скоро мог дойти до дома своей бабушки или отца. Около семи вечера друзья стали его искать. Телефона с собой у Влада не было. Друг, до которого дозвонилась бабушка подростка, сказал, что Влад, наверное, еще на вечеринке.

Беседка в лесу, где подростки отмечали день рождения. Здесь Влада Бахова в последний раз видели живым. Источник фото: vk.com/poiskivladabahova

Среди празднующих была дочь начальника районного отдела по делам несовершеннолетних майора полиции Виктора Дербанова. В девять вечера она позвонила отцу, и тот подключился к поискам. К полуночи полицейский с компанией подростков приехали к отцу Влада, чтобы узнать, не вернулся ли тот домой.

Чем занимался Бахов за день до исчезновения

«В пятницу, 5 апреля, Влад сказал мне, что собирается поехать в Демидов — к папе на выходные. В субботу он пришел из школы, около 11 часов. Быстренько забежал, попросив деньги на билет на автобус. В чем был одет в тот момент, с рюкзаком на плече — так и поехал», — рассказала SmolNarod его мать Анастасия.

Источник фото: vk.com/poiskivladabahova

Вместо отца подросток появился у бабушки. Ей он сказал, что идет на день рождения с компанией и вернется в десять. Телефон Влад оставил дома, чтобы не потерять на пикнике. Также он дал бабушке контакты друга, с которым пошел на день рождения.

Около трех часов ночи Анастасии позвонил отец подростка Андрей. Он сообщил, что сын пропал.

Поиски Влада Бахова

Влада искали спасатели, кинологи, добровольцы, водолазы, полицейские и следователи. Жители Демидова слышали, как компания праздновала что-то на опушке и как кого-то искали. Собака, взявшая след Влада, сделала круг от того места, где отдыхали школьники, к дороге, ведущей в город. Около трубы для отвода сточных вод собака замерла. И трубу, и протекающую рядом реку обследовали много раз, но ничего не нашли, рассказал мужчина изданию.

Родственники подозревали, что Влада могли убить по неосторожности, а затем избавиться от останков.

29 января СК сообщил, что в полутора километрах от места исчезновения Бахова в болоте нашли мужской скелет и кроссовки. Отчим опознал обувь как принадлежавшую Владу. Следователи назначили ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и генетическую.

Кости обнаружили участники местного поисково-спасательного отряда «Сальвар», с самого начала искавшие подростка.

О находке стало известно вскоре после встречи его родителей с председателем СК Александром Бастрыкиным. Незадолго до этого он поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства и направил в регион московских криминалистов. Также Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении сотрудников смоленского управления Следственного комитета.

Мать подростка заявила «360», что пока находится в Москве и не будет комментировать ситуацию, так как сама еще ничего не знает. На вопрос, ощущается ли разница в подходе к делу регионального управления СК и центрального аппарата ведомства, она ответила утвердительно.

Дело Влада Бахова остается одним из самых громких в Смоленской области. Причины смерти подростка, если останки действительно принадлежат ему, еще предстоит выяснить. Это дело очень напоминает гибель двух девушек на Уктусе. Подруги пошли на природу, чтобы посмотреть на закат, и кто-то жестоко убил их без причин и улик. Следствие оказалось в тупике — и тогда люди в интернете сами взялись за расследование. И у них есть свои версии.