Смоктуновский-младший попал в психбольницу. Дети знаменитостей часто идут по наклонной

Сына известного советского актера Иннокентия Смоктуновского госпитализировали в психиатрическую больницу, стало известно «360». Он пытался пойти по стопам отца и снимался в фильмах, но пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Филиппа Смоктуновского, сына легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского, накануне госпитализировали в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева, сообщил источник «360». Смоктуновскому-младшему 63 года. По данным источника, в последнее время актер жаловался родственникам на спутанное сознание, отсутствие аппетита и не хотел мыться. Приехавшие медики посчитали, что его нужно отправить в больницу.

Что известно о Филиппе Смоктуновском

Филипп Смоктуновский родился в 1957 году и был первым ребенком Иннокентия Смоктуновского. Он с детства восхищался отцом, а тот возлагал на сына большие надежды.

Иннокентий Смоктуновский с сыном Филиппом. Источник фото: РИА «Новости»

Смоктуновский-младший учился в Театральном училище имени Щукина и снялся в 26 лет в фильмах «Маленькие трагедии» и «Мертвые души». Училище он в итоге не окончил и на съемочную площадку больше не приходил.

Филипп Смоктуновский в молодости был женат, у него есть дочь Анастасия. Она тоже решила стать актрисой, но пока не продвигается по карьерной лестнице, написал сайт kp.ru.

В последнее время Смоктуновский-младший занимался переводами книг, в частности произведений Марка Воннегута, написала газета «Известия».

После смерти матери Суламифи Смоктуновской вместе с сестрой Марией начал делить оставленную после отца квартиру. Они спорили, надо ли из нее делать музей советского актера.

Проблемы с законом

В жизнь Смоктуновского-младшего начали входить алкоголь и наркотики. На протяжении более 20 лет Филипп обещал начать новую жизнь, но срывался спустя какое-то время. Из-за пагубных зависимостей жена ушла и забрала с собой дочь. В их квартире поселились дальние родственники, а сам Смоктуновский-младший переехал жить к матери.

Иннокентий Смоктуновский особенно тяжело переживал зависимость сына. Как писали «Известия», из-за Филиппа у него случился инфаркт. Помочь Смоктуновскому-младшему пыталась и младшая сестра Мария.

Его даже задерживали за хранение наркотиков. Полиция обнаружила Смоктуновского-младшего в центре Москвы на Лесной улице в невменяемом состоянии. Экспертиза установила наркотическое опьянение, а в кармане нашли 0,6 грамма героина. Филипп не признал свою вину, но тем не менее дело направляли в суд.

Смоктуновский-младший лечился. «Но и сегодня выглядит не так, как абсолютно здоровый человек», — написал сайт kp.ru.

Дети знаменитостей

В поле зрения СМИ часто попадают дети легендарных артистов, которые страдают зависимостями. Чаще всего люди говорят о таких: «природа отдохнула». Но специалисты считают, что причины пагубных пристрастий лежат гораздо глубже.

Главный врач медицинского центра «Корсаков» и психиатр Алексей Казанцев объяснил «360», что в первую очередь на детей творческих родителей влияет социум и финансовое положение.

В творческой среде, к сожалению, есть и алкоголь, и психостимуляторы. Довольно часто это вместе идет. На это поведение смотрят дети Алексей Казанцев.

Он отметил, что иногда родители своим примером показывают ребенку, что такое поведение нормально. И здесь никакие наставления о том, что наркотики и алкоголь — это плохо, не помогут.

Вряд ли это случай Филиппа Смоктуновского: его отец, знаменитый советский актер, не был алкоголиком. Супруге Иннокентия Смоктуновского приписывают такие слова: «Я выясняла: в роду Иннокентия Михайловича по мужской линии был буйный алкоголик. Вот, может быть, и передалась по наследству Филиппу его болезнь. Он — сын гения. Но не всегда понимает, какая это ответственность».

Зависимость и психика

По словам Казанцева, зависимости могут пагубно влиять на ментальное здоровье человека. Психиатр объяснил, что психические заболевания могут начать проявляться через несколько лет.

«При систематической или при запойной форме пьянства могут проявляться в различных видах алкогольных психозов: белая горячка, алкогольные галлюцинации, алкогольный параноид», — отметил специалист.

Зависимость от алкоголя или запрещенных веществ, а также психические проблемы лечат совместно. По словам Казанцева, отдельно лечить заболевания невозможно, и, как правило, терапией занимаются психиатры-наркологи.

Зависимости также способны обострять хронические заболевания. Врач-психиатр Александр Ковтун объяснил, что пагубная привычка обостряет язву двенадцатиперстной кишки, вызывает панкреатит и гепатиты.

«Они могут поражать центральную нервную систему. При наличии предпосылок к этим заболеваниям или их наличии они обостряются чаще, чем обычно», — заключил врач.