Требования к электронным сигаретам захотели сделать жестче. Несмотря на плюсы, есть в этом жирный минус

В Госдуме хотят ужесточить законодательство в отношении электронных сигарет. «360» связался с авторами законопроекта, а также с врачом-наркологом, чтобы выяснить, пойдет ли это на пользу для здоровья населения.

Разговоры об ограничении оборота электронных сигарет в России ведутся уже давно. В прошлом году группа депутатов во главе с Валерием Рязанским разработала законопроект «О регулировании оборота электронных средств доставки никотина (ЭДСН)». В течение примерно полугода этот законопроект дорабатывался, и теперь в Госдуме пришли к окончательному варианту, согласно которому будет полностью запрещена продажа электронных сигарет, доля никотина в которых превышает 20 мг.

Для поклонников электронных сигарет это настоящий приговор: у устройств самой известной марки, Juul, доля никотина составляет 50 мг. Так что американским производителям надо либо в срочном порядке менять стандарты производства, либо уходить с российского рынка. Последний вариант более вероятен.

Как объяснил «360» депутат Госдумы Николай Герасименко, возглавлявший рабочую группу по поправкам в законопроект, смысл закона не в том, чтобы запретить, а в том, чтобы установить единые требования для всех табачных изделий, включая электронные сигареты.

Мы хотим, чтобы к электронным сигаретам применялись все те требования, которые прописаны в конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и в нашем законе о защите населения от табачного дыма. Николай Герасименко заслуженный врач Российской Федерации, депутат Государственной Думы.

Эти требования включают в себя не только ограничение доли никотина, но и, например, разрешение на продажу только в определенных местах и только совершеннолетним. По мнению Герасименко, особенно жесткие требования должны применяться к снюсу, который употребляют в том числе и дети и который часто доводит их до реанимации, а иногда даже до смерти.

К электронным сигаретам новые требования тоже оказались несколько жестче, чем к обычным, но это логично. В целой пачке сигарет содержится обычно около 30 мг никотина — это больше, чем в электронной, но редко кто выкуривает целую пачку за один раз. А вот с электронной сигаретой получить никотиновую передозировку гораздо легче. Именно этим руководствовались авторы законопроекта, когда устанавливали ограничение в 20 мг.

Также Герасименко заявил, что требования к табачным изделиям должны быть четко отрегулированы, и работа в этом направлении будет продолжаться.

В России большинство мужчин дольше 60 лет не живут, и основная причина — алкоголизм и курение. Поэтому нам важно защитить и курильщиков, чтобы они хотя бы не получали переизбыток никотина и смолы, и некурящих — от табачного дыма. Николай Герасименко заслуженный врач Российской Федерации, депутат Государственной Думы.

А точно ли дело в никотине?

Новый законопроект уже вызвал массу споров, в том числе и среди врачей.

Возмущение по этому поводу высказал доктор Александр Мясников, который заявил, что электронные сигареты могут помочь бросить курить — в качестве замещения обычных сигарет в период «ломки». И вообще, по словам Мясникова, вреден вовсе не никотин, а канцерогены, содержащиеся в табачном дыме. Следовательно, ограничение доли никотина в табачных изделиях лишено всякого смысла. Или можно, по крайней мере, сделать порог чуть ниже: в качестве примера Мясников привел аналогичный закон в США, где действует норма в 60 мг для электронных сигарет.

В ответ на это Герасименко заметил, что для врача неприемлемо идти на поводу у производителей электронных сигарет, которые выдвигают ровно те же аргументы — мол, электронные устройства безопаснее и могут помочь бросить курить.

В свою очередь, врач-нарколог Олег Зыков в разговоре с «360» рассказал, что проблема курения на самом деле куда глубже и не решается одним лишь снижением доли никотина. По мнению Зыкова, не так страшна никотиновая зависимость, как подверженность людей к так называемому «оральному рефлексу».

Когда человек берет в рот сигарету, он подсознательно связывает это с некими символическими процессами, которые закрепляют привычку и определенный формат поведения. Именно это и надо преодолевать Олег Зыков нарколог, директор Института наркологического здоровья нации.

Конечно, никотиновая зависимость существует. И бывает, что человек не может сразу отказаться от никотина — в таком случае нужны заменители. Но тогда, по мнению Зыкова, следует использовать никотиновые пластыри, а не электронные сигареты, которые по форме идентичны обычным сигаретам, и процесс курения которых полностью повторяет тот подсознательный ритуал, вызываемым «оральным рефлексом». Проще говоря, бросая курить, человек избавляется не столько от тяги к никотину, сколько от привычки с определенной регулярностью брать сигарету в рот.

Если нужно временно заменить никотин — лучше вводить его иным способом. Например, с помощью пластыря. Гораздо важнее изменить модель поведения. Олег Зыков нарколог, директор Института наркологического здоровья нации.

Процесс курения — это поведенческий штамп. По словам Зыкова, если человек готов отказаться от этого и принципиально изменить свои ежедневные ритуалы, то никотиновая зависимость устраняется достаточно легко.

Поэтому доля никотина в сигарете — это совершенно вторичный вопрос. Но не меньшей ошибкой было бы недооценивать опасность электронных сигарет. По мнению Зыкова, на сегодняшний день очевидна тенденция постепенного отказа человечества от сигарет. Понимая это, крупнейшие производители стали вкладывать огромные средства в рекламу электронных сигарет, играя при этом цифрами: мол, в них доля никотина меньше, а значит, они менее вредные. Но дело в том, что опасный поведенческий штамп сохраняется. Следовательно, электронные сигареты, равно как и вейпы, ничуть не менее опасны, чем обычные сигареты. И уже известны случаи летальных исходов в результате их употребления.

Мы должны занимать четкую позицию: любые способы введения никотина и сопровождающих ядов перорально недопустимы. Все эти «игры в граммы» — это уловка табачных производителей. Олег Зыков нарколог, директор Института наркологического здоровья нации.

Есть и другие проблемы, которые делают электронные сигареты даже более опасными: это прежде всего отсутствие единого технического регламента. В результате содержимое электронных сигарет становится значительно сложнее контролировать, чем содержимое обычных сигарет.

По мнению нарколога, меры борьбы с курением стоит и дальше ужесточать вплоть до полного прекращения производства табачных изделий на территории страны. Но при этом важно понимать, что проблема не в никотине, и не искать такого компромисса с табачными производителями.