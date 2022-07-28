Более миллиона неработающих пенсионеров России получат доплаты. Почему важна помощь в течение года

Правительство выделит регионам более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Специалисты уверены, что это очень хорошая поддержка, которая помогает увеличить доходы в течение года, не дожидаясь его окончания.

Доплаты пенсионерам

Более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты. На это выделят более 10 миллиардов рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что вопрос касается выполнения социальных обязательств перед россиянами.

«Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров», — сказал он на заседании правительства.

С 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Но рекордная инфляция в 8,39% по итогам предыдущего года вынудила дополнительно проиндексировать их на 8,6%. А с 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%. После этого пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 рублей.

Значение выплат

В период СОVID-19 все пенсионеры получили доплаты, единовременные выплаты. Об этом «360» напомнил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Мера очень помогла скорректировать уровень реальных доходов пенсионеров, так как действующее законодательство пока что предлагает индексацию по итогам года — когда устанавливается окончательный результат инфляции.

Такие выплаты, которые происходят в течение года, ускоряют процесс увеличения реального уровня доходов пенсионеров, поэтому это очень эффективный инструмент Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Сафонов напомнил, что федеральный бюджет несет ответственность за сбалансированность финансового обеспечения регионов, так что подобные предложения исходят из возможностей как федерального, так и региональных бюджетов.

«В первую очередь нужно отметить увеличение МРОТ, так как это влияет в целом на рынок труда. <…> Это и экономические меры, направленные на помощь предприятиям, субсидирование Фонда оплаты труда. И самое главное — снижение учетной стойки процента, что удешевляет кредиты», — отметил Сафонов.

Ориентир на людей

Член Высшего совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал выплаты пенсионерам социально ориентированной мерой.

«Тем пенсионерам, которые вместе с пенсией и положенными социальными доплатами получают меньше прожиточного минимума, как раз и положены доплаты. <…> Есть регионы, в которых минимальный прожиточный уровень установлен выше, чем в целом по РФ. Они обязаны справляться с доплатой самостоятельно. А те регионы, где минимальный прожиточный уровень ниже федерального, получают средства из федерального бюджета», — пояснил Рязанский.

Это достаточно отработанная модель расчетов, которая не вызывает никаких проблем. Более того, напомнил Рязанский, провели несколько индексаций — неработающим и военным пенсионерам. Вся цепочка действий определяется, исходя из минимального размера оплаты труда и прожиточного уровня в стране.

«Все эти цепочки, естественно, вытягивают за собой цифровые параметры, по которым к ним привязаны в том числе и пенсии неработающим пенсионерам, которые в регионе не дотягивают до прожиточного минимума. Это все уже достаточно отработанные схемы», — отметил Рязанский.

Самыми эффективными мерами он назвал именно индексации пенсий. По его словам, это очень хорошая поддержка.