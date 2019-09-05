Оплата лицом и голосом. Какие риски у биометрии и зачем она нужна

Скоро в России можно будет оплатить покупки, только взглянув в камеру. Уже в октябре «Ростелеком» представит решение для оплаты услуг с помощью биометрических данных. «360» рассказывает, как технология применяется в мире и легко ли обмануть систему.

«Ростелеком» совместно с банком «Русский Стандарт» обещает представить прототип «лицевой оплаты» в октябре на форуме финансовых технологий Finopolis. Такая оплата подразумевает связку банковской карты с биометрическими образцами — изображением лица и голосом. Сделать это уже можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего технологию лицевой оплаты.

Для операции до тысячи рублей будет достаточно только биометрической идентификации, так же, как при оплате картой, нужно лишь приложить ее к терминалу. При больших суммах потребуется ввести проверочный код.

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Представитель «Ростелекома» рассказал «Ведомостям», что «использование биометрии существенно ускоряет процесс» оплаты, но более точных данных не предоставил. При оплате онлайн нужно будет просто посмотреть в камеру и назвать пятизначный код, какой именно, пин-код ли это, не уточняется. Но собеседник издания утверждает, что такой способ оплаты проще, быстрее и безопаснее.

«Особенность данного решения позволяет торговым точкам для проведения биометрического платежа не тратиться на терминал, а использовать только камеру», — сообщили «360» в «Русском стандарте».

Риски лицевой оплаты

Сотрудник департамента защиты информации коммерческого банка Николай Пятиизбянцев рассказал «360», что недостатки в системе есть. Главная опасность в вероятностной оценке данных.

«То есть с определенной степенью вероятности лицо совпадает с шаблоном. И эта вероятность никогда не будет стопроцентной. Дальше кто-то должен принять на себя риск», — сказал он. Однако создатели российской Единой биометрической системы обещают, что ответственность за ошибку будет на банке.

Кроме того, сейчас во всем мире стремительно развиваются технологии подмены биометрических данных. Подделка голоса и изображений ни для кого не нова. Тем сильнее беспокойство эксперта, что биометрические данные, в отличие от данных банковских карт, не являются секретными. И лицо, и голос человека можно найти в социальных сетях.

«Официально ЕБС работает для того, чтобы предоставить людям удобства, например, открыть счет не приходя в банк. Но почему ЕБС не наполняется? Потому что она не востребована населением. А государству она зачем-то нужна», — заключил он.

Единая биометрическая система — что это?

Проект Единой биометрической системы был создан после принятия государственной программы «Цифровая экономика». Она призвана повысить доступность цифровых сервисов для жителей отдаленных регионов и маломобильного населения, а также предложить новые принципы доступа к услугам.

«Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг (Единой системы идентификации и аутентификации — ЕСИА) позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит», — говорится на официальном сайте ЕБС.

Таким образом создатели системы планировали завершить цифровизацию клиентского пути для банков. У граждан же появилась возможность дистанционно подавать в банки заявления и подписывать документы.

Разработчики системы утверждают, что ЕБС способна отличать живого человека от имитации. Обновление биометрических данных должно происходить раз в три года.

К ЕБС уже подключились многие российские банки, в их числе банки «Возрождение», Альфа-банк, «Русский стандарт», «Райффайзен», «Тинькофф», «МКБ», Сбербанк, Совкомбанк, «Открытие» и многие другие.

Система работает уже год, но в июле первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал о том, что в системе зарегистрировано всего 20 тысяч пользователей. Кроме того, сейчас биометрическую систему для оплаты в России использовать еще нельзя. Законопроект об использовании ЕБС пока принят только в первом чтении.

На незаполненность системы обратили внимание эксперты. «У меня создается впечатление, что нужно как можно больше наполнить эту базу, которая почему-то не наполняется, и начинают придумывать какие-то сервисы, чтобы собрать биометрические данные», — сказал Пятиизбянцев в разговоре с «360».

Опыт Китая

В Китае система оплаты с помощью биометрии существует уже достаточно давно и широко распространена. Называется она Smile-to-pay, или «улыбнись, чтобы оплатить».

На китайском рынке нет монополии на эту технологию, там существует несколько аналогов системе ЕБС — Alipay от Alibaba, Frog Pro от компании Tencent и другие. Alipay в Китае активно занимается популяризацией технологии лицевых платежей — предоставляет субсидии продавцам, вознаграждения за использование потребителям.

Китайские пользователи довольны системой, несмотря ни на что: они говорят, что делать покупки стало ощутимо быстрее и легче. Однако систему часто используют для мониторинга граждан. В частности, власти Китая подвергаются критике за то, что используют технологию для подавления и мониторинга инакомыслия.