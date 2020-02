СМИ назвали запрещенные имена детей в странах мира. Некоторые унизительны, а одно невозможно произнести

Люцифер

Чиновники из немецкого города Кассель запретили семейной паре называть своего сына Люцифером. По законам страны, выбор имени для ребенка — это прерогатива мамы и папы. Однако властям разрешили вмешиваться, если по их мнению ребенок станет объектом насмешек из-за имени. Дело дошло до суда, где родители согласились изменить имя сына на Люциан.

В Новой Зеландии власти шесть раз отклонили заявки с именем Люцифер на с 2001 по 20 13 год. Исландия отказалась добавлять это имя в своей реестр. В России же с этим никаких проблем нет.

В 2014 году семья пермских сатанистов назвала сына Люцифером. Соответствующее свидетельство они получили в местном ЗАГСе.

Nutella

Назвать дочь в честь шоколадной пасты решила пара из Франции. Дело опять дошло до суда, где малышку переименовали в Эллу. В решении говорится, что Nutella — это торговая марка, а значит именем ребенка быть не может. Кроме того, такое имя испортит девочке жизнь, потому что ее станут постоянно обзывать.

Ikea

Как ни странно, но так называть дочерей запретили в Швеции. В 1982 году там приняли закон, который запретил выбирать имена детям, которые могут вызвать неудобство. Изначально его принимали ради королевской семьи, чтобы в стране не было большого количества тезок принцев и принцесс. Но со временем закон стали использовать, чтобы свести к минимуму неловкость, связанную с именами.

Мессия

В Новой Зеландии дважды отклонили просьбу разных семей назвать своих детей Мессиями. В США история с запретом этого имени получила неожиданное продолжение. В 2013 году судья в Восточном Теннесси своим решением поменял имя семимесячного мальчика с Мессия на Мартин. Она пояснила, что ««Мессия — это титул, который носит Христос».

Родители подали апелляцию и выиграли. Случай стал прецедентным. В 2018 году почти две тысячи новорожденных американцев назвали Мессиями.

Talula Does the Hula From Hawaii

В 2008 году девятилетнюю жительницу Новой Зеландии отдали под опеку, чтобы изменить ей имя. Родители назвали дочь Talula Does the Hula From Hawaii (Талула делает гавайскую хулу) (Хула — традиционный танец гавайских народов, где женщины качают бедрами из стороны в сторону. Иногда словом «хула» называют и просто танцевальное движение — прим.ред. ).

Решение о том, чтобы передать ребенка опеке, принял суд по семейным делам. Там отметили, что родители девочки показали, что не думали о дальнейшей судьбе ребенка, когда выбирали имя и чуть не сделали ее изгоем общества.

Venerdi

На смене этого имени настояли итальянские власти. В переводе на русский язык Venerdi означает пятница. Чиновники напомнили, что так звали слугу в книге Даниеля Дефо «Робинзон Крузо», а значит это унижает ребенка.

Однако адвокат родителей пояснил, что они просто хотели назвать ребенка оригинальным именем и не подразумевали ничего плохого. «Мальчика назвали в честь дня недели и не думали о герое книги», — заявил он. Однако суд решил, что имя ребенку нужно поменять. Сейчас мальчика зовут Грегорио, потому что он родился в день этого святого.

Fraise

Игра слов стала причиной переименования дочери пары из Франции. Имя Fraise означает «клубника». Однако когда родители принесли заявление им пояснили, что так называть девочку нельзя. Чиновники объяснили, что в сленге есть фраза, которая звучит как ramеne ta fraise, в переводе «тащи свою задницу». В итоге девочку назвали Fraisine.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Пара шведских художников из города Хальмстада потребовали, чтобы из сына записали в свидетельство о рождении указанным словом из 43 букв и цифр. Они пояснили, что сын — это их художественное творение, которое они называют, как хотят. При этом дома мальчика называли Альбин. Суд отклонил их предложение, чтобы в документах у мальчика было это странное слово. Когда родители подали апелляцию их оштрафовали.

Blu

В Милане семейная пара не смогла назвать свою дочь Blu (синий). Суд отказал, так как в 2000 году в стране вступил в силу закон, в котором говорилось, что имя ребенка должно соответствовать его полу. Родителям пояснили, что имя основано на слове «синий» и его нельзя однозначно отнести к женскому полу. Им предложили поменять имя дочери прямо на слушаниях.

Цианид

Мать-одиночка из Уэльса решила назвать новорожденную дочь Цианидом. По какой причине — неизвестно. Возможно женщина решила, что ребенок отравит ей жизнь. Однако младенца защитили власти. Они пояснили, что редко вмешиваются в дела с именами детей, но в этом случае они не стали молчать. «Мы не дадим причинить девочке эмоциональный вред, который она понесет, если ее назовут Цианидом», — заявили чиновники.

Гарриет

Казалось бы, ничего необычного в этом имени нет. Но так хотели назвать свою дочь родители в Исландии. Это страна, где правила для имен детей очень жесткие. В национальном реестре страны есть два списка в одном 1853 женских имени, в другом 1712 мужских имен. Все они утверждены. Если имени ребенка нет в списках, то его можно утвердить у специального комитета, который занимается сохранением исландского языка. По словам отца Гарриет, он уроженец Британии, ему отказали, так как имя несовместимо с произношением слов на исландском.