Сместить фокус на страны третьего мира. Почему ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

ВОЗ предложила ввести мораторий на ревакцинацию против COVID-19 как минимум до конца сентября. Это позволит вакцинировать до 10% населения каждой страны мира. Эксперты идею оценили положительно, но отметили — решение по этому поводу страны должны принимать самостоятельно.

Всемирная организация здравоохранения настаивает на важности вакцинации населения всех стран. Для этого необходимо пойти на определенные ограничения.

«Я понимаю заботу всех правительств о защите своих людей от штамма „дельта“. Но мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть мировых поставок вакцин, использовали еще больше», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге для СМИ.

Он добавил, что страны «Большой двадцатки» должны сыграть лидирующую роль, поскольку они являются «крупнейшими производителями, крупнейшими потребителями и крупнейшими донорами вакцин против COVID-19». Об этом пишет Al Jazeera.

В настоящее время чуть более 1,8% людей в Африке полностью вакцинированы по сравнению с почти 50% в ЕС и США. Агентство здравоохранения ООН утверждает, что никто не в безопасности, пока все не будут вакцинированы, потому что чем дольше и шире распространяется коронавирус, тем больше вероятность появления новых вариантов.

Большие страны против

США отклонили призыв ВОЗ, заявив, что они способны и обеспечить свои нужды, и поставлять вакцину другим. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США пожертвовали более 110 миллионов доз вакцин по всему миру. У страны достаточно запасов, чтобы продолжать распространение прививок за рубежом, а также обеспечить полную вакцинацию каждого американца.

На прошлой неделе президент Израиля Ицхак Герцог получил третью прививку от коронавируса, положив начало кампании по введению ревакцинации лицам старше 60 лет. В Германии ревакцинация начнется в сентябре, а в России ее можно сделать уже сейчас.

По мнению научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, каждая страна должна решать сама за себя. В вопросе пандемии ни у кого нет единого мнения, даже в ЕС не могут прийти к общей тактике.

Логика ВОЗ

Сейчас в мире опять идет подъем заболеваемости ковидом, поэтому ВОЗ цепляется за любую возможность остановить этот прирост. Зверев отмечает, что в предложении организации есть определенный здравый смысл, но каждый все равно должен решать сам за себя. В каждой стране по-своему обстоят дела. Необходимо смотреть, сколько людей охвачено первичной прививкой и сколько людей переболело.

«В некоторых странах производство вакцины организовано в достаточном количестве, в том числе чтобы обеспечить вакцинацию, ревакцинацию своих граждан и поставки на экспорт. Возможно, целесообразнее отложить ревакцинацию в связи с тем, что нет единого срока действия вакцины, т. е. [неизвестно,] в течение какого времени она будет защищать организм от заражения», — заявила главврач ОБУЗ «ССМП» Иванова Светлана Москвина.

Сейчас в соответствии с Методическими рекомендациями Минздрава РФ ревакцинацию необходимо проводить через шесть месяцев после вакцинации. Москвина подчеркнула — если страны готовы работать на экспорт, то логичнее организовать поставки в те уголки мира, где доступность первой дозы вакцины крайне низкая.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков тоже поддержал инициативу ВОЗ.

«Плановое исследование на наличие антител среди привитых и непривитых не проводится, поэтому нет достоверной статистики, говорящей о сроках присутствия защитного уровня титра антител в организме. Рекомендация сконцентрироваться на вакцинации неиммунных полностью оправдана», — заявил эксперт.

Глобальная прививочная кампания будет эффективнее, чем ревакцинация людей, которые уже прививались. Он напомнил, что пока вирус циркулирует, он будет изменяться. Только наличие коллективного иммунитета остановит циркуляцию вируса и прекратит его мутации. Для этого необходимо вакцинировать максимальное количество людей в наиболее сжатые сроки.

Ревакцинация прежде всего необходима при снижении количества антител после вакцинации ниже порогового уровня. Москвина отметила, что если будет разработан вариант вакцины, защищающий от новых штаммов, или внесены коррективы в имеющиеся прививки, то необходимость ревакцинации будет неоспоримой.