Врачи предупредили о последствиях для ребенка от смесей и кесарева сечения. Но иногда без них нельзя

Дети могут иметь склонность к аллергии из-за рождения путем кесарева сечения и искусственного вскармливания. Эти два фактора могут привести к ряду других проблем. Ребенок может быть плаксив, гиперактивен, а его кишечник будет медленнее развиваться.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Андрей Продеус перечислил факторы, которые делают детей уязвимыми перед аллергией. Они не позволяют организму ребенка выработать толерантность и терпимо относиться к разным проявлениям окружающей среды.

По мнению специалиста, организм ребенка должен проделать определенную работу, чтобы начать нормально реагировать на внешнюю среду. К факторам, которые затрудняют этот процесс, он отнес недоношенность, рождение путем кесарева сечения и искусственное вскармливание.

Продеус отметил, что за последние годы увеличилось количество детей, рожденных путем кесарева сечения. Как правило, такие дети находятся на искусственном или смешанном вскармливании.

Будет ли аллергия?

Ученые из США приходили к похожему выводу. Они выяснили, что дети, рожденные при помощи кесарева сечения, в пять раз чаще страдали аллергией, писало РИА «Новости». У таких ребят есть склонность к наличию микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, которые делают их более восприимчивыми к производству антител иммуноглобулина E. Он связан с развитием астмы и аллергии.

Однако не все согласны с тем, что рождение через кесарево сечение может спровоцировать аллергию у ребенка. Гинеколог-репродуктолог Московского перинатального медицинского центра Мария Милютина рассказала «360», что такой способ рождения и аллергию у ребенка нельзя связывать напрямую.

Кесарево — способ родоразрешения, который глобально не влияет на аллергию. <…> Мы не можем рассуждать, что лучше для здоровья ребенка. Если у него будет родовая травма или гипоксия при естественных родах, то аллергия будет десятой проблемой при других, гораздо более серьезных Мария Милютина.

Врач напомнила, что кесарево сечение назначают, когда есть к этому показания — например, когда есть угроза здоровью ребенку или у матери была лекарственная нагрузка во время беременности.

Однако связь между искусственным вскармливанием и появлением болезней у ребенка все же есть. По словам педиатра Татьяны Злобиной, молоко матери положительно влияет на иммунную систему малыша.

«В период кормления грудью мать передает свой биохимический состав в кишечник ребенка, все, чем мама когда-либо болела и чем богата ее иммунная система», — рассказала специалист.

Влияние на здоровье ребенка

Между специалистами нет единого мнения по поводу негативного влияния кесарева сечения и искусственного вскармливания на ребенка. Педиатр Наталья Уклеина уверена в том, что кесарево сечение не пройдет бесследно для организма малыша.

Может быть задержка речевого развития впоследствии поражения центральной нервной системы, может быть синдром гиперактивности, синдром повышенной возбудимости и плаксивости Наталья Уклеина.

Стресс от кесарева сечения для нервной системы ребенка может выражаться и в нарушении сна.

Врачи также отмечали, что у детей, рожденных таким способом, есть риск появления болезней органов дыхания, равнодушного отношения к окружающему миру и колебаний настроения.

Однако некоторые специалисты отрицают влияние кесарева сечения на психоэмоциональное развитие. Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина отметила, что исследователи говорят об отсутствии разницы в адаптации у детей после кесарева сечения и естественных родов.

На здоровье ребенка также может сказаться и тип вскармливания. Педиатр Татьяна Злобина объяснила «360», что кишечник младенца не готов к смесям, поэтому первые шесть месяцев ребенка стоит кормить молоком матери и только при показаниях переходить к искусственному вскармливанию.

«Под воздействием грудного молока происходит доразвитие органа. Ворс в кишечнике подрастает, а под воздействием искусственного вскармливания этот процесс не такой идеальный, как задумано природой», — рассказала педиатр.

Другой плюс естественного вскармливания перед искусственным — это эмоциональная связь и контакт ребенка с мамой. По словам Натальи Уклеиной, при грудном кормлении дети обычно более спокойны. Тем не менее от проблем с ЖКТ при таком вскармливании малыши не застрахованы.

«Чаще при грудном кормлении появляются колики и метеоризм, потому что мамы наедаются бог знает чем. Им хочется все», — добавила педиатр.