Соцсети по-своему встретили День святого Валентина. Вот лучшие открытки

Instagram усыпан электронными валентинками, которые интернет-пользователи придумали ко Дню всех влюбленных. В основном, конечно же, признаются в чувствах своим половинкам. Но есть и теплые слова в адрес самих себя, природы и работы. Всех их объединяет оригинальность и забавность, а в некоторых присутствуют литературные нотки.

Нет, это не садизм. Это признание в любви:

Источник фото: Instagram

А вы помните свою первую любовь?

«Я аж словил инсульт от твоей красоты». Еще бы, когда на тебя смотрит британский Шерлок с роскошной шевелюрой и такими «острыми скулами». Или не Шерлок?

Источник фото: Instagram

Пример валентинки для тех, кто хочет признаться в глубине чувств:

Источник фото: Instagram

Литературные валентинки для книжных червей. «Ты — моя прелесть». Помните, какой персонаж постоянно произносил эти слова?

Или возьмите на заметку любовное признание в духе романа Габриэля Гарсиа Маркеса: «Мои сто лет одиночества — это один день без тебя».

Здесь не только литература, но и фильмы, сериалы, картины. «Ты для меня такая же загадка, как третий сезон „Твин Пикса“» или «Ради тебя я пройду через ад» — чем не поздравление? А в завершении — спорный вопрос, который не утихает уже 24 года: хватило ли бы места Джеку на той самой деревяшке?

Пусть пламя любви никогда не угасает в ваших сердцах!

Источник фото: Instagram

Для любимой крошки:

Источник фото: Instagram

Любите друг друга со всеми колючками:

Что такое любовь? В этой подборке ответы в стиле жвачки Love Is… Но только с детскими грызунками.

14 февраля признаются в любви не только противоположному полу. Любовь — понятие многогранное. Как насчет особых чувств между человеком и природой? Ниже валентинки от нашей естественной среды обитания. Окружающий мир благодарит нас за заботу, сортировку мусора, сбор пластика в переработку.

А еще особое место в нашей жизни занимает любовь к работе, знаниям, самообразованию.

Вывод из всего это один: будьте созданы друг для друга так же, как эти круассан и кофе. И не только 14 февраля.

Потому что сырочек с начинкой всегда вкуснее.

Источник фото: Instagram

Ваше сердце еще не пронзила стрела Купидона? Точно не повод для уныния. Чтобы в этом убедиться, пролистайте эти валентинки самой себе. И всегда помните, что не нужно перегружать себя. Наоборот, нужно больше отдыхать и заботиться о себе. Вы достойны самого лучшего, балуйте себя!