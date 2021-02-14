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    14 февраля 2021, 16:28

    Соцсети по-своему встретили День святого Валентина. Вот лучшие открытки

    Алена Макаренко

    Instagram усыпан электронными валентинками, которые интернет-пользователи придумали ко Дню всех влюбленных. В основном, конечно же, признаются в чувствах своим половинкам. Но есть и теплые слова в адрес самих себя, природы и работы. Всех их объединяет оригинальность и забавность, а в некоторых присутствуют литературные нотки.

    Нет, это не садизм. Это признание в любви:

    Необычные валентинкиИсточник фото: Instagram

    А вы помните свою первую любовь?

    «Я аж словил инсульт от твоей красоты». Еще бы, когда на тебя смотрит британский Шерлок с роскошной шевелюрой и такими «острыми скулами». Или не Шерлок?

    Необычные валентинкиИсточник фото: Instagram

    Пример валентинки для тех, кто хочет признаться в глубине чувств:

    Необычные валентинкиИсточник фото: Instagram

    Литературные валентинки для книжных червей. «Ты — моя прелесть». Помните, какой персонаж постоянно произносил эти слова?

    Или возьмите на заметку любовное признание в духе романа Габриэля Гарсиа Маркеса: «Мои сто лет одиночества — это один день без тебя».

    Здесь не только литература, но и фильмы, сериалы, картины. «Ты для меня такая же загадка, как третий сезон „Твин Пикса“» или «Ради тебя я пройду через ад» — чем не поздравление? А в завершении — спорный вопрос, который не утихает уже 24 года: хватило ли бы места Джеку на той самой деревяшке?

    Пусть пламя любви никогда не угасает в ваших сердцах!

    Необычные валентинкиИсточник фото: Instagram

    Для любимой крошки:

    Необычные валентинкиИсточник фото: Instagram

    Любите друг друга со всеми колючками:

    Что такое любовь? В этой подборке ответы в стиле жвачки Love Is… Но только с детскими грызунками.

    14 февраля признаются в любви не только противоположному полу. Любовь — понятие многогранное. Как насчет особых чувств между человеком и природой? Ниже валентинки от нашей естественной среды обитания. Окружающий мир благодарит нас за заботу, сортировку мусора, сбор пластика в переработку.

    А еще особое место в нашей жизни занимает любовь к работе, знаниям, самообразованию.

    Вывод из всего это один: будьте созданы друг для друга так же, как эти круассан и кофе. И не только 14 февраля.

    Потому что сырочек с начинкой всегда вкуснее.

    Необычные валентинкиИсточник фото: Instagram

    Ваше сердце еще не пронзила стрела Купидона? Точно не повод для уныния. Чтобы в этом убедиться, пролистайте эти валентинки самой себе. И всегда помните, что не нужно перегружать себя. Наоборот, нужно больше отдыхать и заботиться о себе. Вы достойны самого лучшего, балуйте себя!