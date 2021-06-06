Украина решила смешать Евро-2020 с политикой. Понравится ли UЕFА форма с Крымом?

Украинская сборная по футболу решила отправиться на Евро-2020 в форме с изображением границ своей страны, пусть даже иллюзорно, но включив в ее состав Крым, а также территории ДНР и ЛНР. Спорт должен быть вне политики, но Незалежная использует любую возможность для подобных политических провокаций. И вряд ли у организаторов Евро-2020 возникнут какие-то претензии к форме украинцев.

По форме

Глава украинской ассоциации футбола Андрей Павелко продемонстрировал форму национальной команды на Евро-2020.

Очертание страны в границах с потерянными Крымом, Донецком и Луганском — это самое ценное, по его словам.

Такой неприкрытый политический жест со стороны Украины вопреки кодексу спорта вряд ли станет поводом для претензий со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с учетом позиции ЕС по Крыму.

Бывший футболист ФК «Локомотив» и сборной России Дмитрий Сенников в беседе с «360» отметил, что если претензий не будет, то получается, что Европа поддерживает Украину. Сам по себе такой случай с формой довольно нетипичен.

«Я не помню, чтобы кто-то там рисовал границы своей страны на футболках. Мы же не рисуем Россию на своих футболках», — сообщил Сенников.

А так можно было?

Любые заигрывания с политикой обычно не приветствуются ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира. Но западные соседи России все же пытаются как-то себя проявить на подобных мероприятиях, показывая свою обиду, отметил футбольный эксперт, ведущий программы «Фанзона» Андрей Малосолов.

«Крым не входит в состав Украины. Крым является составной частью Российской Федерации. И понятно, что Украина будет долго, на протяжении многих лет эту тему педалировать, пытаться добиваться обратного, в то время как ситуация на самом деле складывается совершенно не в их пользу», — заявил журналист.

Малосолов считает, что украинская форма с Крымом — это «политическая рекламация». Он не исключил, что на Украине это будут широко обсуждать, а на протяжении чемпионата форму будут показывать крупным планом. Но от этого ничего не изменится.

«Крым сам по себе не вернется на Украину, тем более он не вернется во время чемпионата Европы. Поэтому пусть рисуют территорию вплоть до каспийских земель — или „от можа до можа“, как они раньше говорили, это совершенно не имеет никакого значения в политическом контексте данного времени», — отметил Малосолов.

Чей Крым

Европейский союз, как известно, не признал присоединение Крыма. Для них он как бы не существует. Против полуострова введены санкции. Кроме того, крымского футбола не представлено ни на международной арене, ни в составе чемпионата России. По мнению Малосолова, украинцы ничем не рискуют. А Российский футбольный союз вряд ли будет влезать в какие-то дискуссии, все ограничится заявлениями со стороны политиков и обсуждениями на ток-шоу.

«Они не признают Крым, но от этого Крым не перестает быть русским», — подчеркнул футбольный эксперт.

В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно. За присоединение полуострова к России на референдуме 2014 года проголосовало подавляющее большинство крымчан. Путин подчеркнул, что это историческое решение людей и Россия не намерена ни с кем проводить обсуждения по этому поводу.