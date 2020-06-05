Будет ли смещение сил на мировой арене из-за «упадка» США? Мнение политолога

«Повествование этой статьи манипулятивное. С помощью него пытаются создать ложную идею о том, что американские соперники объединяются против США с враждебными, злобными информационными сообщениями», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, сложившаяся ситуация не повлияет на мировую арену. Происходящие беспорядки чисто внутреннее событие США с абсолютно нулевыми военными последствиями для американских вооруженных сил за рубежом. На данный момент ничего не изменилось и вряд ли изменится, считает собеседник «360».

«Если вышеперечисленные страны — Россия, Китай, Иран и Турция — выступали бы с поддержкой протестов, беспорядков в США, то они проявляли бы лицемерие и разрушали бы собственную мягкую силу. Ведь каждый раз, когда нечто подобное происходит внутри границ этих стран, власти это жестко осуждают. На данный момент эти протесты в США очень громко и явственно поддерживает только Иран», — добавил Корыбко.

Он отметил, что беспорядки в США не имеют никакого влияния ни на иностранных лидеров, ни на возможные изменения в тех или иных государствах. Корыбко подчеркнул, что Штаты сейчас всего лишь теряют свою относительно мягкую силу, которая, правда, и ранее уже считалась довольно эфемерной.

Со стороны России, Китая, Ирана и Турции было бы большой ошибкой и серьезным риском для собственной безопасности думать, что происходящее в США ослабит американские войска за рубежом Эндрю Корыбко политолог.

Собеседник «360» уверен, крайне глупо предполагать, что США перебросят свои войска назад из других стран в Штаты, чтобы справиться с беспорядками. Этого не будет.

По данным израильского издания, США стали самой могущественной страной после распада СССР. Затем многие государства, не исключая Россию, ждали, когда же мир снова станет многополярным. И вот теперь на местах дислокации американских военных в США якобы царит хаос, а оппоненты Вашингтона заняты продвижением собственных интересов. Москва «продвигает свои системы обороны», турецкие специалисты разрабатывают истребитель, который, по некоторым данным, заменит F-16, а Анкара нацелена на сотрудничество с Ираном, Малайзией и Пакистаном, дабы расширить свое влияние в Средиземноморье.

Штаты действительно оказались не в лучшей ситуации. Там, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 1,8 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в стране скончались свыше 108 тысяч человек.

Тем временем на прошлой неделе в стране вспыхнули протесты, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими во время задержания. В беспорядки втянуты более 30 штатов. В некоторые населенные пункты вошли подразделения Национальной гвардии. Есть погибшие, а также десятки раненых с обеих сторон.