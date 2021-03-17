Смертоносный грибок атаковал больницы по всему миру. Ученые впервые нашли Candida auris (или кандиду золотистую) в дикой природе и уже называют его причиной следующей пандемии. Этот грибок поражает людей с ослабленной иммунной системой, которые находятся в больнице. При этом Candida auris устойчив к лекарствам и более того, его сложно диагностировать. «360» разбирался, чем опасен «супергрибок-убийца» и о чем свидетельствует обнаружение его в дикой природе.

Кандида золотистая (Candida auris) — это разновидность дрожжеподобного возбудителя молочницы. Эксперты описывают этот грибок почти идеальным патогеном.

Три причины настороженного отношения

Это достаточно редкая вещь, заметил в беседе с «360», медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. При этом он отметил, что на 100% связывать появление грибка с коронавирусом нельзя.

По словам Водовозова, есть только гипотеза, что массовое применение антибиотиков, в том числе необоснованное, привело к тому, что всплыл этот вид. Собеседник «360», назвал три причины, по которым к этому виду грибка так настороженно относятся.

Во-первых, он обладает множественной лекарственной устойчивостью. То есть он устойчив ко многим противогрибковым препаратам, которые мы традиционно используем против кандидоза Алексей Водовозов Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов

А некоторые штаммы его устойчивы сразу ко всем трем доступным классам противогрибковых средств, заметил Водовозов.

Второе — этот грибок сложно идентифицировать стандартными лабораторными методами, и мало того, его даже можно неправильно определить, если в лаборатории нет специальной технологии.

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Третье — в основном это госпитальная инфекция, заметил Водовозов. То есть Candida auris вызывает вспышки в медицинских учреждениях, в стационарах.

Это госпитальная инфекция. То есть она может встретиться только в том случае, если человек будет госпитализирован в стационар, и только если там он будет длительное время находиться, получать антибактериальную терапию и случайно попадет на ту же койку, на которой находился пациент вот с таким кандидозом Алексей Водовозов Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов

Собеседник «360» еще отметил, что этот грибок связан с избыточным потреблением антибиотиков при коронавирусе, и в общем, эта вещь опасная, медики настороженно к нему относятся, но бояться всем вокруг его пока что не следует. По словам Водовозова, никакой масштабной эпидемии не будет. Candida auris не передается между людьми по воздуху, или с продуктами питания, или еще каким-либо подобным путем, он возникает у конкретного человека только в том случае, если у него был длительный курс антибиотикотерапии.

Источник фото: Pixabay

Candida auris уже есть и появиться может где угодно, заметил Водовозов, говоря о том, что ученые нашли этот вид грибка в дикой природе. Но проблема известна, есть настороженность, за грибком наблюдают, то есть все решаемо, заметил специалист.

Он объяснил, что все грибки, бактерии и вирусы жили на планете за много миллиардов лет до нас, и ничего удивительного в том, что он был найден в дикой природе нет, это норма.

Дополнительная угроза, но не для всех

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок также в разговоре с «360» отметил, что про кандиду золотистую начали говорить совсем недавно. Мутации грибков рода кандида, по его словам, связывают с повсеместным использованием антифунгальных препаратов в животноводстве и в растениеводстве. Сейчас используется все больше противогрибковых препаратов в природе, и соответственно это оказывает антропогенное воздействие на естественную среду обитания этих грибов, и они мутируют.

Болибок заметил, что вообще грибы рода кандида постоянно присутствуют в кишечнике, то есть это нормальный обитатель нашего тела.

Но когда у человека ослабленный иммунитет по разным причинам, то грибы идут в рост и вот этот их избыточный рост приводит к очень нехорошим последствиям вплоть до сепсиса. Это даже обычная кандида может вызвать, а вот эти экзотические грибы — они более интенсивно проникают в организм и более серьезные заболевания вызывают Владимир Болибок Врач иммунолог-аллерголог

Поэтому они в какой-то степени представляют дополнительную угрозу, но для людей с ослабленным иммунитетом и именно у таких людей они и вызывают нехорошие последствия, заметил собеседник «360».

Сейчас начали говорить интенсивно про вот этот кандидоз в связи с тем, из-за пандемии коронавируса очень много пациентов оказались в тяжелом состоянии, получают большое количество обычных антибиотиков, противогрибковых антибиотиков, гормонов, подавляющих иммунную систему, объяснил Болибок. Соответственно люди, получающие интенсивное лечение в ковидных стационарах — группа риска.

И если обычный кандидоз достаточно легко подавить, то кандидоз, вызванный экзотическими видами кандиды, очень трудно поддается лечению, потому что этот возбудитель практически не чувствительный к обычным противогрибковым антибиотикам, а антибиотики, к которым он чувствителен, очень дорогие, рассказал иммунолог-аллерголог.

В основном, как заметил врач, это госпитальная инфекция, и она выявляется уже во многих странах. Болибок также отметил сложность в диагностике этого грибка, поскольку она требует особого оборудования.