При отступлении украинские военные, не задумываясь, бросают оружие и боеприпасы. При этом они оставляют после себя не только трофеи для российских бойцов, но и разрушенные мосты, разграбленные дома заминированные дороги, села и даже заминированные трупы своих сослуживцев.

Минируют все что можно

О находках российских солдат после бегства украинских военнослужащих рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным «Бешеный». Он показал на видео мины, которые остались в селе Макаровка. Ролик появился в Telegram-канале ИА «Арбалет».

«Вот она МОН-90. Это украинские солдаты ее тут бросили. Было пять штук, а осталась одна. А это пехотная мина ОЗМ. Зачем-то ее распиливали пополам. И еще тротиловые шашки, причем тротила тут очень много», — отметил боец.

Он добавил, что военные нашли огромное количество противотанковых мин. Украинские солдаты пытались заблокировать с помощью мин дорогу.

Источник фото: t.me/arbaleto

«Просто на дорогу кидали мины, чтобы при проезде техники, она на них подрывалась. Они даже не маскировали мины. Там в окопе валяется одна мина уже взведенная, ее просто столкнули в окоп, чтобы она не валялась на дороге», — рассказал «Бешеный».

По его словам, украинские бойцы использовали противопехотную осколочную мину направленного поражения МОН-90, которая запрещена на Украине. Причем одна такая мина может уничтожить даже БТР.

«А тротиловых шашек у нас почти 400 килограммов уже. Это мы только в Макаровке собрали столько. По всей Макаровке разбросаны — в окопах, в домах. В одном доме вообще 200 килограммов нашли, плюс в окопе тут еще 100 килограммов лежит. Еще в конце села килограммов 80 есть. Окопы все украинские», — подчеркнул боец Народной милиции ДНР.

Он отметил, что украинские военные минировали все что можно. Взрывные устройства оставляли в домах, окопах и просто на земле. Как заявил боец, в двух жилых домах в селе находились инструкторы. Согласно информации разведки, были не только украинцы, но и иностранцы.

Мины нашли и в Харьковской области. Их оставили при отступлении украинские военные. Оружие, военную технику и тела погибших бойцов ВСУ и националистов обнаружили военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии. Одно из тел оказалось заминировано.

Источник фото: rosguard.gov.ru

«Спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. При досмотре саперы группы разминирования определили, что труп заминирован. <…> Кроме того, росгвардейцы обнаружили шалаш с телами погибших военнослужащих ВСУ, вход в который был заминирован», — сообщила пресс-служба ведомства.

В шалаше украинские военные бросили большое количество оружия, в том числе американский противотанковый комплекс Javelin.

Разрушения и грабежи

Убегая от российских войск, бойцы ВСУ и националисты оставляют не только оружие и заминированные территории. При отступлении в ЛНР украинцы взорвали мост между городом Рубежное и селом Новодружеское.

«„Бравые“ укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ», — писал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом российские бойцы получили трофейное оружие и уничтожили существенную часть украинских националистов.

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Не жалеют украинские боевики даже культуру собственной страны. В Мариуполе они разграбили и разрушили крупнейший краеведческий музей Донецкой области. Во время отступления националисты подожгли хранилища музея и забрали ценные экспонаты. От экспозиции музея осталось не более 5%. Чудом уцелели такие экспонаты, как греческий кувшин XVIII века и череп, найденный в могильнике, где сейчас находится завод «Азовсталь». Теперь местные жители пытаются самостоятельно восстановить музей.

Это далеко не все, что бойцы ВСУ и националисты оставляют после себя при бегстве. При отступлении из города Кременная в ЛНР они сожгли склад с гуманитарной помощью. Продукты хранились в спортивном центре «Олимп». Боевики забрали все, что посчитали нужным, а остальное облили бензином и подожгли. Жилые дома украинские военные заминировали, а мирное население оставили без еды. Националисты и бойцы ВСУ уже давно воюют не только с российскими войсками, но и с обычными людьми.