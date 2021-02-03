Смертность от алкоголя дошла до максимума. В этом виновата пандемия и ограничения

Смертность от алкоголя в Англии и Уэльсе достигла нового максимума за время пандемии. За первые 10 месяцев 2020 года от спиртного скончались более 5,4 тысячи человек. При этом специалистам только предстоит изучить вопрос влияния локдауна на полученные цифры.

«Сегодняшние данные показывают, что за первые три квартала 2020 года смертность от алкоголя в Англии и Уэльсе достигла самого высокого уровня с начала получения данных», — заявил представитель Управления национальной статистики (ONS) Бен Хамберстон.

С января по сентябрь было зарегистрировано 5460 смертей. Этот показатель оказался на 16% больше, чем насчитывалось за те же месяцы 2019 года. Статистику смертности от алкоголя стали вести в 2001 году. Уровень в 12,8 смертей она 100 тысяч человек во время пандемии стал максимальным за все это время.

Специалисты получили такие высокие показатели смертности во время и после первого локдауна в Великобритании. Общенациональную изоляцию в конце марта объявил премьер-министр Борис Джонсон. Местные жители обязаны были находиться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. К осени ограничения начали постепенно снимать, но и сейчас в стране действуют определенные правила.

По информации ONS, с апреля по июнь число смертей, связанных с употреблением алкоголя, увеличилось на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. С июля по сентябрь цифры продолжили расти, достигнув 22,6%. При этом мужчины чаще умирали от выпивки, чем женщины.

«Причины этого сложны, и потребуется время, прежде чем будет полностью изучено влияние пандемии на смертность от алкоголя», — отметил Хамберстон.

Для анализа данных необходимо провести дополнительную работу, добавил исполнительный директор благотворительной организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер. По его словам, во время пандемии алкоголики могли больше налегать на спиртное, а те, кто нуждался в помощи, просто не стали за ней обращаться.

Что мы действительно знаем, так это то, что этот кризис усугубляется Ричард Пайпер

Организация Alcohol Anonymous, помогающая избавиться от алкогольной зависимости, сообщила, что в первом квартале 2020 года количество звонков в ее службу поддержки и онлайн-сервисы выросло более чем на 35%. Во втором квартале цифры увеличились еще на 15% по сравнению с 2019 годом.

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«Это не просто цифры»

Британская группа по лечению наркозависимости заявила, что не понаслышке знает, сколько людей боролись с желанием пить спиртное с начала пандемии.

«Мы должны помнить, что то, о чем мы говорим здесь, — это не просто цифры, а люди. Это мамы, папы, братья, сестры, друзья, коллеги и соседи, которые отдали свои жизни из-за алкоголя — вещества, которое так широко принимается и почти поощряется в стране, но оно такое контролирующее, вызывающее привыкание и, в конечном счете, опасное для жизни», — подчеркнул руководитель лечебного отделения группы Нуно Альбукерке.

Несколько лет назад за помощью к специалистам из-за пьянства обратился 63-летний Джон Слейтер. Он рассказал, что зависимость стала расти после выхода на пенсию по болезни и опеки родственников.

Мне нужен был какой-то способ справиться, сбежать, и в этом был алкоголь. <…> Я всегда тратил время на приготовление хорошей еды и выпивал стакан вина, но один стакан превратился в два стакана, которые превратились в три, а затем в бутылку, две, спрятанные бутылки Джон Слейтер

В какой-то момент Слейтер понял, что столкнулся с реальной проблемой, требующей борьбы. Сначала он пытался справиться сам, но каждый раз срывался и снова наливал очередной бокал. Мужчина пошел за помощью в благотворительную организацию, благодаря которой больше не пьет.

«Дело не только в том, что людям приходится проходить реабилитацию. Речь также идет о том, как увеличивается наше пьянство, когда мы, может быть, изолированы или одиноки, или становимся безработными, или перестаем чувствовать себя нужными», — пояснил Слейтер.

По его словам, без посторонней помощи он мог бы «продолжать тонуть и пить». В ноябре 2020 года исследование показало, что каждый третий пьющий алкоголь употреблял его в увеличенных дозах. Причем в качестве основной причины люди называли стресс или беспокойство.