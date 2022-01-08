Смертельный нокаут для 26-летнего боксера. Тольяттинский спортсмен умер на 11-й день комы после боя

Российский боксер Арест Саакян умер после 11 дней комы. Без сознания он оказался после выступления в турнире «Короли нокаутов», который проходил в Тольятти. Саакян упал на ринге после удара соперника Игоря Семернина. Врачи обнаружили у спортсмена в голове сильную гематому. После операции у него начался отек мозга, от которого 26-летний спортсмен скончался.

От удара до больничной койки

Турнир второго дивизиона «Короли нокаутов» проходил в Тольятти 26 декабря прошлого года. На ринге сошлись Арест Саакян и Игорь Семернин. Всего боксеры провели восемь раундов. Последний их выход закончился для Саакяна нокаутом. От удара спортсмен упал без сознания. Этот момент сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, что Арест Саакян бьется из последних сил. Он плохо держится на ногах. Чтобы защититься от атаки соперника он спиной опирается на канатное ограждение и закрывает голову руками в перчатках. В какой-то момент Семернин наносит удар и его соперник падает. На помощь боксеру бросился тренер и рефери.

«Удар был сквозь перчатку», — сказали комментаторы матча. На этом моменте видео обрывается.

С ринга Ареста Саакяна доставили в больницу Тольятти. Сестра спортсмена Светлана на своей странице в Instagram сообщила, что ее брат впал в кому третьей степени. У него начался отек головного мозга.

«В финальной схватке он пропустил удар в голову. Я не буду сейчас описывать какая была проделана операция, анализы и заключения врачей. Много текста. Итог: кома третьей степени и отек головного мозга», — написала она в сообщении.

Светлана постоянно рассказывала о состоянии брата в своем блоге. Она отмечала, что Арест остается в крайне тяжелом состоянии. Положительной динамики врачи не наблюдали. Медики заявили, что ждать нужно не менее двух недель, но родные так и не дождались.

В минувшую пятницу, 7 января Светлана сообщила, что брат скончался. Она уточнила, что прощание с Арестом пройдет в Тольятти 11 января, а после его тело увезут в Ереван, где похоронят.

«Могли спасти»

По мнению сестры погибшего боксера, его можно было спасти, если бы организаторы остановили бой. Она отметила, что про это даже говорили комментаторы, которые видели в каком он находился состоянии.

«Там было видно, что нужно остановить бой, потому что ему было плохо. Он уже стоял никакой на ринге», — заявила Светлана в беседе с РЕН ТВ.

По ее словам, сама выступления брата не видела. За боем наблюдал брат. Когда он увидел, как Арест упал, то сразу позвонил сестре, которой удалось связаться с врачами больницы в Тольятти. Медики рассказали, что спортсмена привезли с обширной гематомой, поэтому они приняли решение об оперативном вмешательстве.

«Операция прошла успешно, но он так и не пришел в себя. Была большая гематома. После ее удаления произошел отек мозга. Но отек не спал, он провел в коме 10 суток и умер», — подчеркнула Светлана. Она добавила, что перед боем брату надо было срочно сбросить 14 килограммов веса.

Девушка отметила, что боксом Арест увлекся давно, но родные его выбор не поддержали. Многие в семье принципиально не смотрели его бои.

Спортивные риски

Травма всегда предполагает последствия. Особенно, если спортсмен получил интенсивный удар. При таких условиях происходит даже не сотрясение, а ушиб мозга, который приводит к повреждению сосудов. Об этом «360» заявил врач спортивной медицины Илья Мелехин.

«Если простыми словами говорить, то сосуд лопается, поэтому такая ситуация с отеком [мозга] и возникла», — пояснил врач.

Он отметил, что основную роль в смерти молодого боксера сыграла травма, которую он получил во время боя. По словам специалиста, все единоборства, куда также входит бокс, несут определенный риск для спортсмена. Это данность, от которой не спасают ни шлем, ни перчатки.

«В боксе удары в голову, могут привести не только к гематомам и сотрясению мозга. Также могут сломаться кости носа, верхней или нижней челюсти. Это тоже может привести к смерти. Плюс при ударе в корпус могут возникнуть гематомы внутренних органов, например печени или селезенки», — подытожил специалист.