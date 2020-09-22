Смертельные токсины Ботсваны. Сотни слонов умерли из-за неочевидных последствий изменения климата

Слоны начали погибать на севере страны в начале мая. К концу месяца было известно уже о более чем 150 смертях, а в середине лета их количество превысило 350. Умирали животные и в соседней Зимбабве. Там нашли порядка 25 тел. При этом ученые никак не могли установить причину массовой гибели животных. У всех слонов были целые бивни, что исключало версию о браконьерах. Тогда специалисты предположили, что причина массовых смертей — бактериальная инфекция.

И вот теперь ученые назвали виновников катастрофы — «цианобактериальные нейротоксины». Об этом заявил руководитель отдела дикой природы и парков Ботсваны Сирил Таоло.

Основываясь на некоторых предварительных результатах, которые мы получили, мы рассматриваем токсины природного происхождения как потенциальную причину Сирил Таоло.

Речь идет о микроорганизмах, которые живут как в воде, так и в почве. Правда, не все из них вырабатывают токсины. Но изменение климата и повышение температуры привели к увеличению роста именно производящих токсины микроорганизмов, отметила профессор Центра экологических наук Университета Мэриленда Патрисия Глиберт.

«Это равносильно созданию нужных условий в нужное время и в нужном месте — и вот уже эти виды размножаются», — подчеркнула профессор.

Правда, главный ветеринарный врач департамента Ммади Рубен добавил, что ученым еще предстоит выяснить, почему гибли именно слоны и именно в определенном регионе, а не другие животные на других территориях. Также, по словам другого местного ветеринара, пока нет неопровержимых доказательств того, что причина гибели слонов — «цианобактериальные нейротоксины».

Власти будут следить за ситуацией в течение следующего сезона дождей. По словам Таоло, сейчас нет доказательств того, что дикая природа Ботсваны все еще находится под угрозой, поскольку больше массовых смертей слонов не замечают.

Общая популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства, но в Ботсване, где обитает почти треть слонов континента, их численность выросла примерно до 130 тысяч. Таких результатов властям страны удалось добиться благодаря мерам по защите животных.

Ранее «360» писал, что популяции млекопитающих, птиц, рептилий, рыб сократились на 68% за последние 50 лет, что следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF). В документе изменение климата также значится одной из причин сокращения численности животных. При этом в силах каждого человека остановить сокращение популяций.