Смертельные шутки не под контролем. Как неудачный пранк может довести до могилы

Шутки иногда не доводят до добра. Любители жестких розыгрышей вредят не только окружающим, но и себе. Порой дело заканчивается трагически — вплоть до смерти незадачливого пранкера.

Свежим примером стал случай в США, где американца застрелили прямо во время розыгрыша. 20-летний блогер Тимоти Уилкс из Теннесси, сообщил телеканал NBC News, решил притвориться грабителем.

Молодой человек подошел на парковке одного из бизнес-центров в группе мужчин, вооружившись ножами для разделки мяса. Одна из жертв пранк не оценила: 23-летний Дэвид Старнс-младший выстрелил в «грабителя» в целях самообороны, приняв происходящее всерьез. Пока что обвинения ему не предъявили. Расследованием инцидента занимается полиция.

Еще один шутник из Германии полгода изображал из себя диспетчера, раздавая команды пилотам гражданских самолетов. Правоохранители, уточнило агентство Associated Press, поймали его «на живца»: пранкер связался с полицейским вертолетом. К счастью, его самоуправство не стоило никому жизни. Мужчину арестовали.

В Пакистане в 2018 году застрелили одного из создателей YouTube-канала Lahori Vines, писало издание Laalpatti. Парни разыгрывали прохожих, причем довольно безобидным образом, и даже успели стать популярными. Трагедией окончилась их идея изобразить призрака и испугать семью в местном парке. В ответ на действия пранкеров мужчина достал оружие и выстрелил. Получивший ранение молодой человек скончался на месте.

В штате Колорадо погибла 18-летняя Премила Лал. Девушка вместе с 12-летним двоюродным братом, рассказал The Huffington Post, решили разыграть того, кто придет в их дом, и спрятались в шкаф. Семья в тот момент переезжала, и никто не знал, что Премила будет дома. Присматривать за вещами отправили друга семьи Нерека Галлея. Он услышал шум и выстрелил в шкаф из винтовки. Девушка скончалась в больнице.

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На блогера-пранкера из Санкт-Петербурга 34-летнего Артура Амаева завели уголовное дело, вменив неправомерный доступ к компьютерной информации. В марте 2020 года он последовал новому веянию: заходил на уроки в онлайн-конференции к школьникам и срывал занятия. Свои розыгрыши 34-летний мужчина снимал на видео, в каждом из которых шутил над преподавателями, мешал им вести занятия, хамил и паясничал. После публикаций в СМИ о выходках блогера Амаев удалил свои страницы в соцсетях и пожаловался на травлю со стороны журналистов. Правда, это ему не помогло — на ситуацию обратил внимание СК.

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Розыгрыши в метро стоили шутнику из Алматы 10 суток ареста. В начале пандемии он не придумал ничего лучше, кроме как пугать пассажиров подземки, имитируя кровавый кашель. Полиция обвинила его в мелком хулиганстве. Пока что суд вернул дело обратно в прокуратуру, уточнило РИА ФАН.