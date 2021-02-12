Смертельная инъекция. Как западные вакцины убивают тромбоциты, превращая COVID-привитых в «бомбу с часовым механизмом»

В США у нескольких человек развилось редкое заболевание крови после прививки от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna. Один из пациентов умер, другие стали «бомбой с часовым механизмом» — любой синяк для них может стать смертельным.

В январе после получения первой дозы вакцины Moderna в больницу поступила 72-летняя уроженка Филиппин Луз Легаспи. На следующий день после укола она проснулась с кровоподтеками на руках и ногах и кровоточащими уплотнениями в полости рта, сообщила The New York Times.

При поступлении в больницу Нью-Йорка у пациентки не обнаружили тромбоцитов. Без них кровь перестает свертываться, а мелкие повреждения не заживают. В норме у человека должно быть от 150 тысяч до 450 тысяч тромбоцитов на микролитр крови, значения ниже 10 тысяч считаются крайне опасными и требуют срочного вмешательства.

У Легаспи оказался тяжелый случай иммунной тромбоцитопении — состояния, при котором организм атакует собственные тромбоциты.

Женщине делали переливания тромбоцитов, вводя также стероиды и иммуноглобулины, однако лечение не помогало. Уровень тромбоцитов немного поднимался после процедуры, а затем снова шел на спад.

Врачи даже запрещали женщине вставать с постели без посторонней помощи, опасаясь, что у нее откроется кровотечение при малейшей травме.

«Я не думаю, что она понимает, что похожа на бомбу с часовым механизмом. Я не использую этот термин. И не хочу ей о нем говорить», — рассказала журналистам дочь пациентки.

Месяцем ранее с таким же диагнозом в больницу во Флориде попал 56-летний акушер-гинеколог Грегори Майкл.

Источник фото: Facebook

Симптомы у него проявились через три дня после вакцинации препаратом Pfizer. На руках и ногах доктора появилась петехиальная сыпь — небольшие кровоподтеки из-за разрыва подкожных капилляров.

Доктор обратился в отделение скорой помощи в своей больнице, его сразу госпитализировали. При поступлении в крови Майкла также не было тромбоцитов.

В течение двух недель врачи пыталась поднять их уровень, привлекая специалистов со всей страны. Однако лечение не помогло, у доктора произошел инсульт, и он скончался, написала его супруга в Facebook.

В отличие от Майкла, Луз Легаспи удалось помочь. Гематолог Джеймс Бассел, написавший более сотни научных статей о тромбоцитах, связался с ее врачами и дал советы, как изменить терапию. В итоге женщина полностью вылечилась.

Всего в США зарегистрировали 36 подобных случаев, когда после вакцинации организм начинал атаковать собственные тромбоциты. С чем связана такая реакция, врачи и ученые не знают.

Они подчеркивают, что реакция является крайне редкой. На сегодняшний в США день вакцинами Pfizer и Moderna привили более 43 миллионов человек.