Антипрививочники поверили в смерть женщины с лицом Маска от «Спутника V». Реальной угрозы нет

Возможная смерть после вакцинации — миф, который часто тиражируют антипрививочники. До сих пор не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от прививки российскими вакцинами. Однако эксперты напоминают, что у каждого может быть индивидуальная чувствительность к компонентам вакцины.

Антипрививочники распространили фейк про смерть 30-летней жительницы Ленобласти после прививки вторым компонентом вакцины «Спутник V», написал Tjournal. Пост изначально появился на личной странице одной из россиянок во «ВКонтакте».

Согласно фейку, жительница Мурино Елизавета Спиридонова умерла от лихорадки после прививки «Спутник V». Врачи якобы отказали девушки в госпитализации, ссылаясь на то, что это побочные эффекты. Скорая приехала только через сутки, но для девушки удалось вызвать частного врача, который поставил ей диагноз «jopae otvalille», сказано в посте.

Позднее фейк репостнула в своем Telegram-канале незарегистрированная организация «Независимая ассоциация врачей», которая известна тем, что отрицает существование пандемии, а вакцину от коронавируса считает опасной для жизни.

Как оказалось, на фотографии был не реально существующий человек, а девушка, которая благодаря нейросетям, была с лицом Илона Маска. Для большего траура на фото наложили черно-белый фильтр.

От вакцины умирают?

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил «360», что у людей может быть индивидуальная чувствительность к вакцине. Он также напомнил, что от анафилактического шока никто не застрахован не только во время вакцинации, но и при рядовых процедурах, например при введении новокаина перед вырыванием зуба.

Чем активнее вещество в вакцине, тем больше вероятность побочных эффектов Владислав Жемчугов.

Он отметил, что после прививки российскими вакцинами не умер ни один человек. А врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева заявила, что любой летальный исход в течение двух месяцев после вакцинации может быть расследован как летальный исход от прививки.

«Но, к счастью, таких случаев не было», — добавила Скорпилева.

По словам Владислава Жемчугова, сейчас существуют рекомендации для пациентов, которые чувствуют недомогание после прививки, но они пока что не касаются вакцин от коронавируса. Однако в скором времени появятся рекомендации и к ним.

«Просто надо не впадать в панику, не писать ничего в интернете непонятного, а обратиться с любыми вопросами туда, где вакцинировали. Там разберутся, при том все разработчики заинтересованы в том, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем», — заверил врач.

Смерть от зарубежных вакцин

Во всем мире уже не раз умирали пациенты после ввода вакцин от коронавируса. Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Pfizer даже выпускали отчеты по летальным исходам от своих вакцин. Как оказалось, от американской вакцины умирали втрое чаще.

Еще зимой в Германии и Норвегии фиксировали летальные исходы среди привившихся Pfizer среди тяжелобольных пациентов домов престарелых и интернатов, написал РБК. Эксперты связывали смерти с тем, что в Европейском союзе начали вакцинировать в первую очередь уязвимую категорию населения, которая может умирать из-за возраста. А ВОЗ, изучив данные о летальных исходах, не связывала вакцину со смертями.

Вакцина AstraZeneca ранее вызывала беспокойство у властей европейских стран из-за образования тромбов, которые могут привести к смерти. ЕМА расследовало воздействие препарата на тромбообразование у привитых пациентов. Выяснилось, что образованию тромбов чаще подвержены женщины старше 60 лет.

Но специалисты сошлись во мнении, что летальные случаи крайне редки и несопоставимы по смертности с ковидом.