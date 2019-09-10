Смерть за язык. Главное об ученом, который сжег себя в Удмуртии

Ученый Альберт Разин поджег себя перед зданием парламента Удмуртии. Всю жизнь он боролся за сохранение национального языка. Кем был Разин и почему совершил самосожжение — в материале «360».

Удмуртские медики сообщилио том, что спасти удмуртского ученого не удалось — он скончался в больнице. У него были диагностированы ожоги 90% тела и серьезный ожог дыхательных путей.

Кем был Альберт Разин

Ученый и бывший директор Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин на протяжении многих лет занимался вопросами сохранения национального языка Удмуртии.

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Год назад он вместе с несколькими единомышленниками написал открытое письмо депутатам Госсовета Удмуртии в надежде остановить принятие законопроекта о добровольном изучении национальных языков, который неизбежно должен был привести к снижению числа носителей языка.

Разин окончил Удмуртский государственный педагогический институт по специальности учитель химии и биологии, состоял в Союзе ученых Удмуртии, был заслуженным деятелем науки Удмуртии, создал организацию «Совет удмуртских старейшин». Он также был социологом, кандидатом философских наук и председателем Общественного отделения удмуртских ученых «Тодосчи». Ему было 79 лет.

Почему и зачем

Источник фото: сообщество «Удмуртлык» «ВКонтакте»

«Это прямой путь к исчезновению родного языка, снижению этнического самосознания и ликвидации этнокультуры. Появление этого законопроекта свидетельствует о негативных симптомах в национальной политике нашего государства, о возрождении имперского менталитета», — приводит часть текста письма издание Рroufu.

Альберт Разин вышел на площадь перед зданием Госсовета с плакатом, на котором были слова из стихотворения поэта Расула Гамзатова:

И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть

Вскоре после этого он совершил самосожжение.

Виноват язык или семья?

Власти отрицают, что причиной этого могла стать языковая политика региона. Министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова рассказала, что над сохранением национального языка шла активная работа.

Знакомые Разина тоже были шокированы произошедшим и объяснить поступок друга и коллеги не смогли. Они описали его как человека инициативного и искренне болеющего за свое дело. Ученый упорно боролся за сохранение родного языка и поддержание его статуса на законодательном уровне.

Руководитель проектов сообщества «Удмуртлык» (группа «ВКонтакте» с контентом на удмуртском языке) Алексей Шкляев рассказал порталу Udm-Info, что Разин был крайне обеспокоен ситуацией с национальным языком. По его словам, все запросы и обращения ученого оставались без действительного ответа — он «везде получал одни отписки».

Также есть предположение, что ученый мог совершить самосожжение из-за проблем со здоровьем или в семье. Однако Алексей Шкляев считает, что Альберт Разин мог пойти на такой шаг именно для того, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения удмуртского языка и культуры.

Я считаю, что это жест отчаяния от невнимания к проблемам удмуртского народа и полное отрицание этих проблем Алексей Шкляев.

«Он говорил, что он выйдет на пикет, но никто не ожидал, что это будет в такой форме», — заключил он.

Не удмуртская традиция

Доктор исторических наук, профессор РАН Алексей Загребин рассказал «360», что накануне они встречались с Разиным, обсуждали организацию конференции по проблемам происхождения удмуртского народа и новое место совершений молений по дохристианским традициям.

«У него не было никаких суицидальных настроений, абсолютно конструктивный разговор был, прежде всего как ученого с ученым», — сказал Загребин.

Самосожжение является довольно распространенной формой крайнего протеста — такие практики распространены в азиатских странах, на Тибете, были популярны в СССР, Чехословакии и Польше. Часто самосожжение присутствует в различных религиозных культурах, преимущественно восточных.

Однако Алексей Загребин отметил, что было бы несправедливо привязывать самосожжение Разина к каким-то ритуальным или религиозным обрядам, к культурным традициям удмуртов.