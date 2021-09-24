Тела двух курсантов и котенка нашли в московской квартире. Их смерть вызвала много вопросов

Тела двух молодых людей обнаружили в квартире многоэтажки на улице Боженко в Москве. По предварительной версии, они умерли из-за отравления — вместе с ними нашли мертвого котенка. Однако точная причина смерти пока неизвестна. «360» собрал все, что известно к этому моменту.

Тела 19-летних парня и девушки нашли 24 сентября, сообщили на сайте СК по Москве. В ведомстве подчеркнули, что при осмотре не обнаружили следов насильственной смерти.

По данным Telegram-канала Mash, погибших нашел отец девушки. Он пришел к ней в квартиру по просьбе ее матери — женщина забила тревогу, когда девушка перестала отвечать на звонки. Когда мужчина пришел в квартиру, он нашел тела девушки и ее парня в ванной. У пары был котенок — он также оказался мертв.

По данным РИА «Новости», погибшие были курсантами полицейской академии. Квартира, в которой нашли их тела, им не принадлежала — пара ее снимала.

По словам соседки, похожий случай произошел в этой же квартире 10 лет назад. В тот раз там тоже жила пара — мужчина скончался, а женщина стала инвалидом. При этом что с ними произошло, соседка сказать не смогла.

Версии случившегося

Точная причина смерти молодых курсантов пока не установлена, следователи начали проверку случившегося. По данным РЕН ТВ, когда их тела только обнаружили, правоохранители предположили, что виновата передозировка наркотиков. Однако эту версию пришлось отбросить, когда в квартире нашли мертвого котенка — тоже без следов насильственной смерти. РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что на месте происшествия не нашли наркотики.

Следующей версией стало возможное отравление газом. На место оперативно прибыли газовые службы, а дом оцепили. Однако РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что коммунальщики проверили газовое оборудование и не нашли серьезных проблем — утечки газа не было.

При этом родители молодых людей даже не верят в то, что пара отравилась газом. Они считают, что их могли убить, по словам родных погибшей девушки, ее долгое время преследовал бывший парень, который несколько раз ей угрожал. Официальной информации о том, что следователи разрабатывают эту версию, пока не было.

Назвать точную причину смерти курсантов и их котенка можно будет только после результатов экспертизы. Пока не ясно, была ли их гибель естественной или насильственной, правоохранители не возбудили уголовное дело. Сейчас идут доследственные проверки — их проводит Кунцевский межрайонный следственный отдел.