Смерть Владимира Меньшова, крушение Ан-26 на Камчатке, финал Евро-2020. Неделя в фотогалерее

Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. Создателю фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» был 81 год. Самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке. Погибли 22 пассажира и шесть членов экипажа. Чемпионат Европы по футболу завершился победой Италии. Команда обыграла сборную Англии. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 5 по 11 июля в фотогалерее «360».

Смерть Владимира Меньшова

Неделя началась с печального события. В одной из московских больниц в возрасте 81 года умер режиссер и актер Владимир Меньшов. Подаривший зрителям фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» мастер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Меньшова госпитализировали в конце июня, когда ситуация стала критической. Коронавирус у режиссера выявили еще в мае, но от лечения в больнице он отказывался.

На гражданскую панихиду в московский Центральный дом кинематографистов пришли коллеги Владимира Меньшова и его ученики. Бывшие студенты заявили, что на курсах, которые мастер вел со своей женой, актрисой Верой Алентовой, в воздухе витала любовь.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в прощальной речи отметил, что Владимир Меньшов был настоящим патриотом, который искренне переживал за всех россиян. Именно о любви к народу и были все его фильмы.

После прощания гроб с телом режиссера перевезли в Красное село, где в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошла панихида. Похоронили Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище. Фильм «Иван», где актер сыграл свою последнюю роль выйдет на экраны осенью.

Ан-26 упал на Камчатке

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26 с пассажирами на борту потерпел крушение недалеко от поселка Палана, где он должен был приземлиться. Борт пропал с радаров во вторник, 6 июля. На его поиски направились спасатели, правоохранители и Тихоокеанский флот.

На борту пропавшего самолета находились 22 человека и шесть членов экипажа. Все они погибли. МЧС сообщило, что обломки самолета нашли почти в четырех километрах от аэропорта Паланы.

Окончательные причины крушения определит специальная комиссия. Пока же рассматривается несколько версий. Обломки борта оказались разбросаны на большом расстоянии, самолет мог врезаться в скалу. Всего спасатели обнаружили останки 19 человек, из которых опознали пока только одного.

К поиску тел погибших в акватории Охотского моря подключились водолазы. Черные ящики с разбитого борта доставили в Москву. Власти Камчатского края объявили в регионе трехдневный траур по погибшим. Поисковая операция продолжается до сих пор.

Кубок Евро-2020 отправился в Италию

Чемпионат Европы по футболу завершился победой сборной Италии. Их соперниками стала команда из Англии Встреча прошла на лондонском стадионе «Уэмбли».



Счет на игре открыла Англия. Защитник Люк Шоу поразил ворота итальянцев на второй минуте с начала матча. Это самый быстрый гол в истории чемпионата Европы. Италия сравняла счет только во втором тайме. На 67-й минуте игры мяч забил защитник Леонардо Бонуччи.

Определить победителя в основное время даже с учетом добавленных шести минут к основному тайму Англия и Италия не смогли. В дополнительное время победителя также не выявили. Арбитры назначили серию пенальти, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянской сборной.



Ворота англичан поразили нападающий Доменико Берарди и полузащитники Леонардо Бонуччи и Жоржиньо. От Англии успешно выступили нападающий Гарри Кейн и защитник Гарри Магуайр.

Обе команды без особых усилий прошли групповой этап и стартовые раунды плей-офф. Италия оказалась в группе A, где обыграла сборные Турции, Швейцарии и Уэльса, забив в общей сложности семь голов и не пропустив ни одного мяча в свои ворота.

В 1/8 финала в дополнительное время итальянские футболисты обыграли австрийцев со счетом 2:1. После перед ними пала сборная Бельгии. Четвертьфинал итальянцы выиграли с результатом 2:1. Противостояние в полуфинале с Испанией было жарким. Победителя не смогли определить ни в основное, ни в дополнительное время. До назначения пенальти счет оставался 1:1. В серии одиннадцатиметровых ударов сборная Италия пробила себе дорогу в финал.

Сборная Англии набрала семь очков в отборочном туре и стала лидером в группе D, обыграв Чехию, Шотландию и Хорватию. В плей-офф островитяне всухую выиграли матчи против сборных Германии (0:2) и Украины (0:4). В полуфинале они встретились со сборной Дании, победив за счет спорного пенальти. Один из болельщиков сборной Англии светил в лицо вратаря Каспера Шмейхеля из лазерной указки, когда нападающий Гарри Кейн шел на пенальти. Пробить вратаря первым ударом он не смог, но отправил мяч в сетку на добивании.

Убийство президента Гаити

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили неизвестные в его резиденции в Порт-о-Пренсе. Тяжелые ранения получила его супруга. Ее срочно госпитализировали для лечения в США.

По подозрению в расправе над лидером островного государства задержали 17 иностранцев. В ходе спецоперации полицейские ликвидировали четверых вероятных участников атаки. Еще шесть человек находятся в розыске. Нескольких подозреваемых задержали на территории посольства Тайваня.

По официальным данным, в нападении участвовали 26 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения. Задержанные граждане США заявили, что они работали переводчиками. По их словам, цели ликвидировать президента не было. Планировался только арест Моиза.

Эти показания опровергли другие участники нападения. Они подчеркнули, что покушение на президента готовилось целый месяц. За организацией стоял иностранец по имени Майк.

После убийства президента Моиза на Гаити ввели военное положение. Режим сохранится на две недели. Временно исполнять обязанности лидера страны стал председатель сената Жозеф Ламбер.

Курорты Кубани ушли под воду

Вслед за пережившим наводнение Крымом под воду ушли курорты Краснодарского края. Обрушившиеся на регион сильные дожди привели к подъему воды в реках. По улицам курортных городов потекли бурные потоки. На пляжи вынесло большие горы мусора.

Власти Краснодарского края ввели режим ЧС в шести регионах из-за подтопления территорий. Местных жителей, чьи дома оказались затоплены, отправили в пункты временного размещения.

Большая вода ударила и по дорогам. На трассу Джугба-Сочи сошел сель, затоплена оказалась часть трассы М2 «Крым».

Жертвами стихии стали семь человек. Четверо погибли в Туапсе, двое в Горячем Ключе. В Сочи дерево упало на автомобиль. Еще одного человека унесло течение.

Черчесов покинул сборну/

После провального выступления на чемпионате Европы сборная России по футболу получит нового тренера. Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым по взаимному согласию.

Об увольнении наставника футболистов национальной команды заговорили, когда сборная России по футболу не смогла выйти из группы на Евро-2020. Из трех матчей победить смогли только Финляндию. Всухую уступили сборной Бельгии со счетом 0:3 и пропустили четыре мяча в свои ворота при одном забитом в игре с командой Дании.

Станислав Черчесов в ответ на масштабную критику в адрес своей работы по подготовке спортсменов пообещал, что проанализирует ситуацию и пообещал, что подготовит сборную для отбора на чемпионат мира. На вопрос о добровольном уходе с поста Черчесов показал на табличку с указанием его должности главного тренера по футболу. Он подчеркнул, что сам уходить в отставку не собирается.

Спустя несколько дней стало известно об его отставке.

На прощание Станислав Черчесов поблагодарил всех спортсменов, Российский футбольный союз за пять лет совместной работы. Он пожелал удачи новому тренерскому штабу, который займется подготовкой сборной России к выходу на чемпионат мира 2022 года.

ЦКАД ушел на старт

Движение транспорта открыли на всей Центральной кольцевой автодороге. Работы на последнем участке в 25 километров полностью завершились. Дал старт проезду машин на ЦКАД президент России Владимир Путин из центрального пункта управления дорогой.

«Я помню, как начиналась и как шла работа. И Москва, и Московская область здесь играли заметную ключевую роль», — подчеркнул он.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что реализацию идеи новой кольцевой автодороги начали на Петербургском экономическом форуме.

«Хотел бы поблагодарить людей, которые начинали, у истоков стояли», — сказал глава региона на открытии заключительного участка трассы.

Президент отметил, что новая дорога важна не только для московского региона, но и для всей остальной России. Большая часть трафика теперь пойдет через новое кольцо. За рулем автомобиля Aurus Путин сам проехал по ЦКАД.

После завершения работ протяженность трассы составила 336 километров, 260 из которых платные. Чтобы получить скидку на оплату проезда по дороге, необходимо приобрести или взять в аренду транспондер. Скидка составит от 15 до 50%.

Талибан* берет Афганистан

После начала вывода американских войск с территории Афганистана в стране возросла активность радикального движения «Талибан»*. На минувшей неделе боевики захватили 174 уезда и взяли под свой контроль второй крупнейший город страны Кандагар.

О том, что талибы* захватывают приграничные территории объявили соседние страны. Иран оказался один на один со сторонниками радикального движения после того, как боевики вошли в приграничный город Ислам-Кала. Это главный таможенный пункт между двумя странами. Официальные лица заявили, что в Иран сбежал все должностные лица и сотрудники сил безопасности.

Об опасности активности боевиков на заседании ОДКБ выступил постоянный представитель Таджикистана в организации Хасан Султонов. Он заявил, что страна рассчитывает на помощь других участников Договора о коллективной безопасности в укреплении сложных участков границ с Афганистаном.

На этой неделе представители движения «Талибан»* прибыли для переговоров в Москву. На итоговой пресс-конференции они заявили, что не намерены нападать на Россию, переходить границы бывших советских республик и вести силовой захват власти в Афганистане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не станет вмешиваться в противостояние в Афганистане, если ситуация не выльется за территорию страны. Он подчеркнул, что главное беспокойство Москвы вызывает ситуация на границе Таджикистана. Также Лавров напомнил, что «Талибан»* договорился с правительством США наладить политический процесс в стране в обмен на вывод войск.

Пожары в Челябинской области

Пока юг России заливали дожди на Урале начались лесные пожары. Огонь распространился на юге Челябинской области. По последним данным, полыхали почти пять тысяч гектаров. Сгорели несколько десятков домов в поселках Джабык и Запасное.

В пункты временного размещения эвакуировали 179 человек. Большая часть из них — это дети из местного интерната и отдыхающие в лагерях. За медицинской помощью обратились 18 человек. Пожарные нашли одного погибшего в сгоревшем доме.

Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Пожары тушили более 600 человек, для сброса воды на самые тяжелые участки привлекли самолеты Ил-76, Бе-200, вертолет Ми-8. Также на место отправили три пожарных поезда.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил о ситуации в регионе президенту России Владимиру Путину. Российский лидер поручил подготовить информацию о том, какая помощь необходима жителям, оставшимся без жилья. Так президент распорядился обеспечить детей из сгоревших районов путевками на Черноморское побережье.

МЧС России доложило, что на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Начиная с субботы на юге Челябинской области ожидаются сильные ливни.

Россиянам вернули чартеры в Египет

После шести лет ожидания чартерные авиарейсы между Россией и Египтом возобновились. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ также отменяет запрет на продажи туров в страну пирамид.

Авиасообщение между Россией и Египтом прекратили после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Федеральная служба безопасности назвала случившееся терактом. Частичное возобновление регулярных рейсов между Россией и Египтом произошло в 2018 году.

По оценке туроператоров возобновление чартерного сообщения не скажется на стоимости туров. Неделя в трехзвездочном отеле обойдется россиянам в суммы от 300 до 500 долларов. Визу в Египет можно поставить в аэропорту прилета. Но также россиянам нужно с собой иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Также понадобится медицинская страховка, включающая лечение от ковида.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России