Смерть украинского делегата на переговорах с РФ обросла теориями. Одна из них — о госизмене
Насколько правдива версия Минобороны Украины о том, что член переговорной группы Денис Киреев погиб на спецзадании
Член украинской делегации в первом раунде переговоров с Россией Денис Киреев скоропостижно скончался 5 марта. В Минобороны Украины сообщили, что он погиб «при выполнении специальных заданий». При этом депутат Рады Александр Дубинский и несколько украинских СМИ утверждают, что Киреева убили сотрудники СБУ.
Позиция Минобороны Украины
Смерть Киреева сегодня подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, помимо Киреева во время выполнения спецзаданий погибли также разведчики Алексей Доля и Валерий Чибинеев.
«При выполнении специальных заданий погибли три разведчика — сотрудника Главного управления разведки МО. <…> Они погибли, защищая Украину. <…> От имени Главного управления разведки выражаем искренние соболезнования родным погибших», — добавили в ведомстве.
Никаких других подробностей в ГУР Минобороны Украины не привели.
Версия о госизмене
Изначально о смерти члена украинской делегации 5 марта заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам политика, Киреева ликвидировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). «При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что с 2006 по 2008 год Киреев работал заместителем генерального директора «СКМ Финанс». Потом, по информации Дубинского, он занял должность в австрийской компании Group SLAV AG. Одновременно в промежуток между 2006 и 2012 годами Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка, уточнил парламентарий.
По его данным, Киреев успел поработать также первым заместителем председателя правления Ощадбанка, а с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами. О том, что Киреев работал в ГУР, Дубинский не упомянул, но поинтересовался, как он мог попасть в состав первой делегации Украины.
«Убили у Печерского суда»
Издание «Страна.ua» написало, что источники в силовых структурах признают информацию о том, что Киреева застрелили, достоверной, сообщило РИА «Новости». Предположения депутата Рады Дубинского и источников «Страна.ua» о том, что члена делегации подозревали в госизмене, официальные ведомства Украины не подтверждали и не комментировали.
По информации украинского издания «Обозреватель», дело о госизмене против Киреева возбудили еще в июле 2020 года. Эти данные тоже не получали официального подтверждения со стороны властей Украины. Издание отметило, что у Киреева остались жена и трое детей.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram накануне также сообщил, что Киреев убит. По данным блогера, члена делегации застрелили у здания суда в центре Киева.
«Переговорщика на первой, гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, у Печерского суда», — написал он у себя в Telegram.
При этом Шарий не уточнил, откуда у него появились такие данные.
Был на переговорах, но не в списках
Офис президента Украины Владимира Зеленского никак не отреагировал на смерть Киреева. Причем в списке членов делегации на первый раунд переговоров с РФ в Гомельской области его почему-то тоже не указали. Хотя он есть на видео и фото со встречи.
Среди членов делегации пресс-служба офиса Зеленского указала министра обороны Украины Алексея Резникова, замглавы МИД Николая Точицкого, советника главы офиса президента Михаила Подоляка, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, депутата Рустема Умерова и первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрея Костина.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также на встрече присутствовали замглавы МИД Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области Белоруссии на берегу реки Припять. Встреча продолжалась более пяти часов. После обсуждения всех вопросов делегации направились в столицы для проведения консультаций.
Мединский сообщил, что стороны подробно обсудили все пункты повестки. «Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — сказал он.
Вторая встреча делегаций состоялась 3 марта в Брестской области Белоруссии. Делегации договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Также было объявлено, что третий раунд должен пройти в ближайшее время.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 марта заявил, что украинская сторона придумывает различные предлоги, чтобы уклониться от нового этапа переговоров с российской делегацией. «Задерживаются, переносят согласованные сроки. Пока новых сроков мы не получили», — заявил министр. Пока дата встречи делегаций по-прежнему не определена.
Президент РФ Владимир Путин сегодня в беседе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны к диалогу с властями Украины и западными странами в целях урегулирования конфликта. Он указал на бесперспективность попыток затянуть этот процесс для перегруппировки ВСУ.