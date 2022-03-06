Член украинской делегации в первом раунде переговоров с Россией Денис Киреев скоропостижно скончался 5 марта. В Минобороны Украины сообщили, что он погиб «при выполнении специальных заданий». При этом депутат Рады Александр Дубинский и несколько украинских СМИ утверждают, что Киреева убили сотрудники СБУ.

Позиция Минобороны Украины

Смерть Киреева сегодня подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, помимо Киреева во время выполнения спецзаданий погибли также разведчики Алексей Доля и Валерий Чибинеев.

«При выполнении специальных заданий погибли три разведчика — сотрудника Главного управления разведки МО. <…> Они погибли, защищая Украину. <…> От имени Главного управления разведки выражаем искренние соболезнования родным погибших», — добавили в ведомстве.

Никаких других подробностей в ГУР Минобороны Украины не привели.

Версия о госизмене

Изначально о смерти члена украинской делегации 5 марта заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По словам политика, Киреева ликвидировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). «При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что с 2006 по 2008 год Киреев работал заместителем генерального директора «СКМ Финанс». Потом, по информации Дубинского, он занял должность в австрийской компании Group SLAV AG. Одновременно в промежуток между 2006 и 2012 годами Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка, уточнил парламентарий.

По его данным, Киреев успел поработать также первым заместителем председателя правления Ощадбанка, а с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами. О том, что Киреев работал в ГУР, Дубинский не упомянул, но поинтересовался, как он мог попасть в состав первой делегации Украины.

«Убили у Печерского суда»

Издание «Страна.ua» написало, что источники в силовых структурах признают информацию о том, что Киреева застрелили, достоверной, сообщило РИА «Новости». Предположения депутата Рады Дубинского и источников «Страна.ua» о том, что члена делегации подозревали в госизмене, официальные ведомства Украины не подтверждали и не комментировали.

По информации украинского издания «Обозреватель», дело о госизмене против Киреева возбудили еще в июле 2020 года. Эти данные тоже не получали официального подтверждения со стороны властей Украины. Издание отметило, что у Киреева остались жена и трое детей.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram накануне также сообщил, что Киреев убит. По данным блогера, члена делегации застрелили у здания суда в центре Киева.

«Переговорщика на первой, гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, у Печерского суда», — написал он у себя в Telegram.

При этом Шарий не уточнил, откуда у него появились такие данные.

Был на переговорах, но не в списках

Офис президента Украины Владимира Зеленского никак не отреагировал на смерть Киреева. Причем в списке членов делегации на первый раунд переговоров с РФ в Гомельской области его почему-то тоже не указали. Хотя он есть на видео и фото со встречи.

Источник фото: t.me/dubinskypro

Среди членов делегации пресс-служба офиса Зеленского указала министра обороны Украины Алексея Резникова, замглавы МИД Николая Точицкого, советника главы офиса президента Михаила Подоляка, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, депутата Рустема Умерова и первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрея Костина.

Источник фото: t.me/OP_UA

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также на встрече присутствовали замглавы МИД Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области Белоруссии на берегу реки Припять. Встреча продолжалась более пяти часов. После обсуждения всех вопросов делегации направились в столицы для проведения консультаций.

Мединский сообщил, что стороны подробно обсудили все пункты повестки. «Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — сказал он.

Вторая встреча делегаций состоялась 3 марта в Брестской области Белоруссии. Делегации договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Также было объявлено, что третий раунд должен пройти в ближайшее время.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 марта заявил, что украинская сторона придумывает различные предлоги, чтобы уклониться от нового этапа переговоров с российской делегацией. «Задерживаются, переносят согласованные сроки. Пока новых сроков мы не получили», — заявил министр. Пока дата встречи делегаций по-прежнему не определена.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в беседе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны к диалогу с властями Украины и западными странами в целях урегулирования конфликта. Он указал на бесперспективность попыток затянуть этот процесс для перегруппировки ВСУ.