Смерть Тесака, лекарства от коронавируса и убийство в Рыбинске. Неделя в фотогалерее

Выходные подходят к концу и пора подвести итоги уходящей недели. ЦИК огласил результаты региональных выборов. В Сочи приезжал Александр Лукашенко. Националист Максим Марцинкевич умер в СИЗО, не стало ведущего «Русского лото» Михаила Борисова. Apple и Sony представили свои новинки.

В российских аптеках появятся лекарства от коронавируса. Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире с 14 по 20 сентября, — в галерее «360».

Региональным выборам подвели итог

Источник фото: РИА «Новости»

На этой неделе подвели итоги выборов в регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования зафиксировали минимальное количество.

«Кампания прошла спокойно, чисто, очень достойно», — заявила она.

В 18 регионах выбирали губернаторов, в девяти из них свои посты сохранили действующие руководители, в остальных главы избавились от приставки врио. Самый большой результат показал глава Севастополя Михаил Развозжаев. Он набрал 86% от голосов избирателей, обойдя постоянного лидера президента Татарстана Рустама Минниханова, который получил на 3% меньше.

В 18 субъектах жители голосовали за депутатов региональных парламентов. Необходимый барьер в 5% удалось преодолеть 16 партиям, а значит, что во время выборов в Госдуму им не придется собирать подписи. Среди них три новых политических объединения: «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду».

После подведения итогов выборов произошли странные события. Свои полномочия досрочно сложил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он объявил о переходе в Областную думу, где его должны назначить сенатором. Он управлял регионом 27 лет. Чем он прославился можно прочитать в нашем материале.

После выигранных выборов новый губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал в больницу, где у него подтвердился коронавирус. Изначально его инаугурация планировалась на 21 сентября, но пройдет ли она в этот день пока неизвестно. Сам новый глава края заявил, что работает дистанционно.

Лукашенко в Сочи и Минске

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Их беседа продолжалась более четырех часов, но никаких итоговых заявлений лидеры двух государств не сделали.

С журналистами общался Дмитрий Песков. В частности он рассказал, что Москва предоставит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Часть средств пойдет на погашение прошлых займов. Президенты договорились об активизации экономического сотрудничества ключевых предприятий двух стран, а также возобновить транспортное сообщение. Отдельно Песков отметил, что Белоруссия получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Граждане соседней страны станут непосредственными участниками третьего этапа тестирования.

После возвращения в Минск Александр Лукашенко сделал ряд заявлений по политической ситуации в Белоруссии. Несанкционированные акции протеста его противников продолжаются до сих пор. В частности он заявил, что за раскачиванием ситуации стоят США, которых поддержали европейские сателлиты. В этот список он включил Польшу, Литву, Чехию и Украину.

В своем выступлении на женском форуме «За Белоруссию» он объявил, что закрывает границы с соседними Польшей и Литвой и усиливает войска на границе с Украиной. По его словам, он вынужден это сделать, чтобы не дать соседям развязать горячую войну.

На следующий день после форума на YouTube появился клип «Любимую не отдают», в котором приняли участие российские и белорусские артисты. Словами из названия композиции Лукашенко закончил свою речь. Артистов начали критиковать в социальных сетях за то, что они полезли в политику.

Тесак не вышел из СИЗО

Тело известного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) обнаружили в одиночной камере челябинского СИЗО. В качестве предварительной причины смерти в региональном УФСИН назвали суицид. Окончательный ответ, что случилось с осужденным основателем движений «Реструкт» и «Оккупай-Педофиляй» уставновит судебная экспертиза.

Изначально было непонятно, как Тесак оказался в Челябинске. Отбывать наказание он должен был в колонии строгого режима в Карелии, но оттуда его перевели сначала в Красноярск, а потом в Новосибирск.

На этот вопрос ответила официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко. Она пояснила, что Тесак признался в серии убийств и готовился показать места, где захоронены трупы. Именно для этого его этапировали в Москву. В частности националист рассказал о двойном убийстве, о котором следователи не знали. На основании его показаний следователи нашли останки жертв. Представитель ведомства подтвердила, что в камере обнаружили записки, которые написал Марцинкевич. Но те ли это документы, которые появились в Сети она не уточнила.

В суицид Марцинкевича не поверили его родители и адвокаты. Защитник Владимир Краснов заявил, что его Тесака принуждали к даче показаний по делу, к которому он не имел отношения. По его словам, еще на первой встрече подзащитный заявил, что оговорил себя под пытками. Адвокат особо подчеркнул, что все признания его подзащитный сделал в отсутствии юристов.

Адвокаты семьи Марцинкевича написали обращение к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело и взять его под личный контроль. Заявителем выступил отец умершего заключенного. О том, чем был известен Марцинкевич можно прочитать здесь.

Лекарства от коронавируса

Источник фото: РИА «Новости»

Российский Минздрав одобрил продажу в аптеках лекарства от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир» для амбулаторного лечения. Пациенты смогут приобрести это лекарство только по предписанию врачей. Однако многих сразу отпугнула высокая цена на новые препараты. Упаковка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется в 12 320 рублей, «Коронавир» будет стоить чуть дешевле — 11 550 рублей и в упаковке будет 50 таблеток.

По словам производителей установленная цена одинакова, как для больниц так и розничных сетей. Она сформирована из стоимости производства и поставок. При этом в один день во всех российских аптеках лекарства не появятся. Требуется время, чтобы их развести.

По мнению экспертов фармакологического рынка, препараты от коронавируса дешевыми быть не могут по определению. Спрос на лекарственное вещество сейчас велик по всему миру. Вряд ли кто-то будет производить его бесплатно, учитывая сколько его требуется. При этом фармацевты предупредили, что заниматься самолечением при помощи этого лекарства нельзя. Требуется постоянное наблюдение у врача.

Минздрав уже объявил, что в перечень жизненно важных лекарств включат фавипиравир — это основное лекарственное вещество всех препаратов от коронавируса. Отличаются они только вспомогательными элементами. Под каким именно названием лекарство от коронавируса появится в списке Минздрава, пока не известно.

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Телеведущий, режиссер и актер Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года. В минувшую субботу, 19 сентября, стало известно об его срочной госпитализации. В больницу его увезли прямо со съемок программы. Официальный представитель артиста подтвердил «360» госпитализацию, но уточнил, что он находится в стабильном состоянии.

После источник подтвердил, что артист умер, а врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Однако его сестра ночью заявила, что диагноз не установлен и Борисов жив. Только утром Театральный институт имени Щукина, где артист вел курс режиссуры, подтвердил его смерть.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», — заявили в театре. Там подчеркнули, что он ушел из жизни, как артист, прямо со съемочной площадки.

По данным СМИ, врачи забравшие Борисова со съемочной площадки диагностировали у него серьезное воспаление легких. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже в больнице тест на коронавирус дал положительный результат и медики решили перевести пациента в специализированную клинику. Во время поездки его состояние сильно ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его уже не смогли.

Михаил Борисов много работал в кино и театре, преподавал на кафедре режиссуры. В 2000 году его удостоили звания Заслуженный деятель искусств России. На протяжении 26 лет Борисов вел программу «Русское лото» и стал лицом этой всероссийской лотереи. Она будет выходить и дальше, но уже без него. Вести программу будут его соведущие Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Каким запомнят Михаила Борисова можно прочитать в нашем материале.

Убийство детей в Рыбинске

Тела двух сестер 14 и девяти лет нашли в квартире города Рыбинска. В ходе предварительного следствия выяснилось, что перед убийством девочек изнасиловали. Трупы нашла мать девочек, которая и вызвала на место полицию. В преступлении заподозрили сожителя женщины Виталия Молчанова. В 2019 году он вышел из колонии после отбытия наказания за тяжкие преступления. Быстро найти подозреваемого не удалось. Через два дня безуспешных поисков губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал награду в 500 тысяч рублей за информацию о беглеце.

Только спустя три дня подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочек задержали. Он прятался в районе садоводческого товарищества. Во время задержания он признался, что в тот день выпил несколько бутылок водки, а после расправился с детьми.

СМИ выяснили, что мать девочек познакомилась с бывшим заключенным в интернете. Из виртуального роман перерос в реальный, и она переехала к Молчанову. В Рыбинске девочки пошли в школу. Новый отчим вел себя с ними нормально, никакого странного поведения за ним никто не замечал.

По одной из версий, причиной убийства стала ревность. Женщина не появлялась дома почти два дня, и Молчанов решил, что она ему изменяет, сообщил телеканал. В качестве мести он расправился с девочками.

Следователи предъявили ему обвинение по трем статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под арест на два месяца.

Дело приобрело общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что в стране необходимо создать реестр педофилов. Она отметила, что в Госдуме уже есть законопроект, в котором содержатся пункты об организации наблюдения за людьми, проявляющими сексуальный интерес к детям.

Apple не показала новый iPhone. Sony представила PlayStation 5

Уходящая неделя стала настоящим праздником для любителей гаджетов. Компании Apple и Sony представили свои новинки.

Компания из Купертино не сильно обрадовала своих поклонников — они разочарованы отсутствием новой версии iPhone. Но и без него посмотреть было на что. Новый iPad Air получил дизайн Pro-версий и будет выпускать в пяти цветах. Из минусов — у новой версии нет Face ID, вместо этого палец нужно прикладывать к боковой кнопке.

Самой интересной из представленных Apple новинок оказались смарт-часы Apple Watch — Series 6 и SE. Шестая серия умных часов получила процессор, который используются в iPhone 11. Теперь они могут измерять уровень насыщения кислорода в крови. Apple Watch SE заменит умные часы третьего поколения. Уже известно, какие цены на новые гаджеты будут в России.

На этой же презентации Apple анонсировала единую подписку Apple One. В нее войдут Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud.

Новая игровая консоль от Sony PlayStation 5 уже вышла в России в минувшую субботу. Любители могут выбрать из двух версий: одна с дисководом, другая без. Приставки абсолютно идентичны, различие лишь в наличии или отсутствии дискового привода и в цене.

Sony уточнила, что подписчики PS Plus получат целую коллекцию игр прошлого поколения, например Uncharted 4, The Last of Us Remastered, inFamous: Second Son и Batman: Arkham Knight. Новые игры можно приобретать, как в онлайне, так и на дисках. «360» разобрался стоит ли переплачивать.

Судя по опубликованным фотографиям, новая модель оказалась крупнее прошлых версий. По мнению экспертов, разработчики планировали подразумевали вертикальную установку, но специальная подставка для горизонтального размещения в комплекте с PlayStation 5 тоже есть.