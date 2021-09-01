Смерть ростовской «ведьмы». Соседи и родные рассказали о рисовавшей руны женщине

В ростовской квартире полиция нашла два трупа — женщины и ребенка. Жертву в доме называли ведьмой, ее жилье увешано рунами и другими оккультными символами. Пока главная версия — суицид, но мать погибшей считает, что ее дочь не могла покончить с собой.

В многоквартирном доме по Халтуринскому переулку в Ростове-на-Дону соседи пожаловались на трупный запах из одной из квартир. Приехавшие правоохранители обнаружили в закрытом изнутри помещении два трупа — 32-летней Елизаветы Царевской и ее годовалой дочери.

На телах с колото-резаными ранами не было следов сопротивления, как и признаков взлома в закрытой изнутри квартире, сообщили в СК. По факту случившегося завели уголовное дело об убийстве.

Нехорошая квартира

Причиной смерти могло стать самоубийство, сообщило издание Life. Женщина якобы покончила с дочерью и собой в ходе некоего магического ритуала. Ее квартиру уже называют «ведьминым логовом» — там якобы обнаружили «дьявольские атрибуты», клочки жженой бумаги и пентаграммы, ритуальный стол с перечеркнутым красным зеркалом, нож и фотографию молодой пары.

Отец убитого ребенка и бывший сожитель Елизаветы в последний раз навещал ее в мае этого года, уже тогда ее поведение показалось ему странным. Он даже предположил, что Царевская страдает психическим расстройством, но сообщать никому об этом не стал. Мужчина добавил, что в квартире Елизаветы якобы видел свои фотографии со следами крови при зажженных свечах — это напугало его, так что отношения он решил прекратить окончательно.

О странной соседке в доме знали мало, как удалось выяснить «360». Она не отвечала на приветствия и вообще в беседы не вступала. Одна из местных жительниц отметила, что иногда Елизавета «завывала» в своей квартире.

У нее ребенок сильно кричал ночью, а она завывала какие-то мантры, песни ей пела непонятного содержания. А в ту ночь не было никаких криков: было тихо и воняло тухлятиной. Вот и все соседка погибших.

Другие соседи подтвердили, что погибшая была очень скрытной и замкнутой, в магазины ходила по ночам, а также собирала во дворе дома травы, читала заклинания и даже совершала жертвоприношения — убила черного петуха и кота. Труп последнего тоже нашли в квартире.

Изданию 161.ru соседи рассказали и о том, что какое-то время в квартире без штор на первом этаже Елизавета жила сразу с двумя мужчинами — мужем и будущим отцом дочки. Молодые люди все время ходили голые, не стесняясь взглядов с улицы, курили кальян. Когда Елизавета забеременела, отец ребенка сбежал, а муж оставил ее, когда узнал, что ребенок не от него.

Также у молодой матери, по сведениям соседей, были большие долги за коммуналку, а незадолго до гибели она начала выкидывать из квартиры вещи. «Комсомольская правда» пишет, что в Сети остались объявления о продаже вещей Царевской.

Интерес к смерти и рунам

Мать погибшей Людмила заявила «360», что с дочерью не виделась с 2012 года — как раз 1 сентября они в последний раз встретились на похоронах матери Людмилы, бабушки Елизаветы. Однако закрытой ее дочь, уверена Людмила, никогда не была.

До длительного перерыва в отношениях она часто рассказывала маме о своих увлечениях, в том числе и об интересе к теме смерти. Девушка, по словам матери, с 12 лет писала стихи — тема загробного мира там тоже присутствовала. Но ничего необычного Людмила в этом не видела.

Смерть ее просто интересовала, как любого ребенка интересует, что будет после смерти. Но это не значит, что она себя должна была убить. Просто интерес к этой теме всегда у человека есть, только у дебила какого-то нет интереса Людмила.

«Это был такой же интерес, как к жизни, к растениям, к цветам, к искусству — он был между обычными вещами, а не конкретно направленный», — уверена она.

В квартире погибшей якобы нашли пентаграммы на стенах и заклинания. Людмила объяснила, что рисунки — это руны, которые могут использоваться и во благо, например, для привлечения денег или счастья в жизнь, для возвращения здоровья или любимого человека.

«Заклинания» же оказались стихами: «Теряют актуальность многие СМС, / Стирается краска татуировок, / Но моя любовь, как поезд-экспресс, / Мчится без остановок» или «Воспоминания о дневных феях и ночных нимфах / Меркнут в сравнении с тем, / Как ты мои волосы гладила».

Распавшаяся семья

Отношения в семье были напряженными — сначала Елизавета и Людмила жили с ее родителями, строгий дед заменял Царевской папу. Когда пенсионер скончался в 2004 году, Елизавета начала общаться со своим биологическим отцом, переехавшим с новой супругой в Новочеркасск.

«Она начала часто общаться со своим отцом, а он богатый. Мы стали „третий сорт“, потому что у нас не столько средств», — объяснила Людмила.

Они начали настраивать ее, что квартира, где я сейчас живу, мы там с мамой и папой жили, что это квартира будет ее. Когда [деда] не стало, Лиза очень хитро повела себя и начала мою маму настраивать против меня — ей уже 16 лет было Людмила.

Последние годы мать Людмилы тяжело болела — у нее был рак. Почти два года женщина в одиночку ухаживала за больной, тогда Елизавета еще жила вместе с ними. После смерти бабушки она ушла из семьи.

О своей жизни она больше ничего не рассказывала матери. Людмила рассказала, что о свадьбе дочери узнала из социальных сетей — по фотографиям. Так же узнала и о расставании — бывший муж удалил все их совместные фото. О том, что у нее была годовалая внучка, Людмила узнала всего несколько дней назад — иначе всеми силами пыталась бы найти дочь.

«Когда она от меня ушла, она даже моей умирающей маме говорила, мол, когда у нее дети родятся, она их ни за что мне не доверит, потому что я же дура, буду Наташе оставлять ребенка, второй жене отца своего. А я бы ребенка с радостью взяла — я одна живу, я бы воспитывала», — сказала Людмила.

Двое убийц?

Одна из причин ссоры Людмилы с дочерью — квартира, где сейчас живет женщина. Елизавета якобы претендовала на жилплощадь и хотела, чтобы она досталась ей сразу, минуя мать. Но этот вариант семью не устроил. В итоге женщины перестали общаться.

Теперь Людмила уверена, что ее дочь убили из-за денег. Она, как и Елизавета, верит в оккультные практики. Например, ее знакомые, участвовавшие в шоу «Битва экстрасенсов», якобы связывались с душой погибшей дочери.

Говорят, что она не может понять, что с ней произошло. Рассказывает, что было два человека, которые ее обманули с деньгами и убили. И она не может найти свою дочку. Ищет везде и не может понять, что ее нет Людмила.

Обвиняет она именно двух неизвестных мужчин, которых дочь могла впустить в квартиру сама. А закрытые двери она объяснила тем, что у преступников мог быть ключ. Тем более с подозрением она относится к версии о ритуальном самоубийстве — мать неспособна на убийство своего ребенка, считает женщина.

«Я не верю, что это самоубийство. Мне присылали фотографии рун — они могут быть и на здоровье, и на возвращение любимого, на то, чтобы дела хорошо шли, — на что угодно. Может, кто-то сделал это с ней, такое убийство оккультистское», — заключила Людмила.