Смерть под камерами. Когда трюки в кино заканчивались гибелью актеров и даже детей

Во время съемок фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера картины. Расследованием происшествия сейчас занимается полиция. К сожалению, смерти на киноплощадках не такое редкое явление, как кажется. Чаще всего трагедии происходят с каскадерами, выполняющими сложные трюки. Но история также знает случаи, когда во время съемок гибли и актеры, и даже дети. «360» собрал самые громкие случаи.

«Ржавчина»

Во время одной из сцен Алеку Болдуину, который играет главного героя фильма, нужно было выстрелить. На площадке использовали холостые патроны, однако выстрел оказался травматичным.

После него осколки пули попали в 42-летнего оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусы. В результате происшествия женщина скончалась. Соуса находится в критическом состоянии. Сейчас полиция проверяет, чем было заряжено оружие.

«Лучший стрелок»

Картина про американских летчиков «Лучший стрелок» вышла в 1986 году. В фильме много сцен с самолетами, и съемки одного их таких эпизодов стали роковыми для каскадера Арта Шолля.

Источник фото: «Кинопоиск»

Во время исполнения сложнейшего трюка, он не справился с управлением, и вместе с самолетом рухнул в океан. После нескольких дней поисков спасателям так и не удалось обнаружить ни обломков самолета, ни тела 53-летнего Шолля.

«Темный рыцарь»

Для многих поклонников фильмов о Бэтмене выход на экраны «Темного рыцаря» связан с трагической смертью исполнителя роли Джокера Хита Леджера. Но актер умер уже после съемок. А во время работы над картиной погиб техник спецэффектов Конвей Уиклифф.

Источник фото: «Кинопоиск»

Уиклифф отслеживал правильность выполнения трюков, совершаемых бэтмобилем, когда машина, на которой он ехал на большой скорости, врезалась в дерево. Уиклифф погиб на месте.

«Сумеречная зона»

На съемках «Сумеречной зоны» случилась, наверное, самая страшная трагедия, когда-либо происходившая на киноплощадке. Случай, о котором пойдет речь, спровоцировал скандал, после которого правила безопасности в кино вышли на новый уровень.

Источник фото: «Кинопоиск»

На съемках погибли актер Вик Морроу и двое детей шести и семи лет. Во время работы над опасным трюком с вертолетом, они оказались на пути потерявшей управление машины. Морроу и одного из детей вертолет обезглавил лопастями, второй мальчик оказался придавлен им.

«Ворон»

Сын легендарного Брюса Ли — Брэндон — погиб на съемках фильма «Ворон». Этот случай можно назвать одним из самых известных среди историй трагической гибели на съемочной площадке.

По сюжету в Брэндона Ли должен был стрелять, но съемочная группа не заметила заглушку в стволе пистолета. Она с мощью пули вылетела при выстреле холостым патроном. Брэндону Ли пробило живот. Он умер в больнице через 12 часов после происшествия.

Источник фото: «Кинопоиск»

Несмотря на множество слухов, сцена с убийством не вошла в финальный монтаж ленты. Эпизод был переснят с участием дублера.