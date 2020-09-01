Смерть писателя Владислава Крапивина породила споры. Родные не верят, что его убил COVID-19

Детский писатель Владислав Крапивин умер в Екатеринбурге. Ему был 81 год. 15 июля его госпитализировали с пневмонией. После выписки он чувствовал себя хуже, чем до лечения, утверждают родные. Из-за гематомы и развивающегося сепсиса его опять положили в больницу, откуда он уже не вышел. Семья литератора утверждает, что до сих пор не знает ни точного диагноза, ни причины его смерти.

15 июля Крапивина привезли в больницу №40 в бессознательном состоянии. Как рассказала изданию E1.RU невестка литератора, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, 81-летний писатель неожиданно упал после того, как утром встал с кровати. Сознания не терял, но речь неожиданно ухудшилась и родственники заподозрили инсульт.

Однако диагностика следов инсульта не выявила, зато определила пневмонию — поражение легких составляло 25%. Но тест на коронавирус был отрицательным. А воспаление развилось из-за малоподвижного в связи с карантином образа жизни.

Почти месяц Крапивин провел в палате интенсивной терапии. 7 августа его выписали с диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19», хотя так и не подтвержденная, говорили родственники. Но литератор все равно чувствовал себя очень плохо, состояние было гораздо хуже, чем до больницы. Он почти не мог двигаться, его часто тошнило, на ноге была огромная гематома, в паху шишка, на спине пролежни.

Повторная госпитализация

В итоге 10 августа Крапивина повторно госпитализировали. На этот раз в отделение гнойной хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. 12 августа его перевели в реанимацию, а затем прооперировали. После этого, в зависимости от самочувствия, его несколько раз переводили из реанимации в обычную палату и обратно.

За это время гематома практически прошла, нога из синего приобрела практически нормальный цвет. Но о диагнозе литератора родным не говорили. По неофициальным данным, он перенес внутримозговое кровоизлияние — геморрагический инсульт. Младший сын Крапивина Алексей уверен, что летом отец все же переболел коронавирусом.

Последние три дня они с братом Павлом по очереди дежурили рядом с отцом. Писатель был в сознании, иногда просил попить, но больше спал. Потом ему стало хуже, его перевели в реанимацию и 1 сентября, пояснила Лариса Крапивина, сердце писателя не выдержало.

Причина смерти

По данным источника агентства Ura.ru в больнице, причиной смерти стало обострение хронических болезней на фоне коронавируса. В последние годы жизни Крапивин страдал от сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета.

В беседе с «360» Лариса заявила, что никакого коронавируса не было. У тестя случился инсульт, а уже в больнице развилась старческая пневмония. Об этом, по ее мнению, говорит то, что после выписки из больницы № 40 Крапивин не мог нормально двигаться, невнятно говорил и так далее. Операция потребовалась, поскольку из-за гематомы начался сепсис. Литератора в прямом смысле слова спасли медики ОКБ №1. Теперь семья намерена требовать вскрытия, чтобы установить истинную причину смерти.

«Нам последнюю версию сказали, что сепсис. Значит, это результат этой страшной ноги, которая была, когда нам его отдали. У него не было коронавируса. Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония. <…> Его выписали из больницы с этой ногой. В таком состоянии человека не выписывают», — уточнила Крапивина РИА «Новости».