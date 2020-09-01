facebook_pixel
    01 сентября 2020, 18:26

    Смерть писателя Владислава Крапивина породила споры. Родные не верят, что его убил COVID-19

    Анна Старицкая

    Детский писатель Владислав Крапивин умер в Екатеринбурге. Ему был 81 год. 15 июля его госпитализировали с пневмонией. После выписки он чувствовал себя хуже, чем до лечения, утверждают родные. Из-за гематомы и развивающегося сепсиса его опять положили в больницу, откуда он уже не вышел. Семья литератора утверждает, что до сих пор не знает ни точного диагноза, ни причины его смерти.
    Смерть писателя Владислава Крапивина породила споры. Родные не верят, что его убил COVID-19

    15 июля Крапивина привезли в больницу №40 в бессознательном состоянии. Как рассказала изданию E1.RU невестка литератора, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, 81-летний писатель неожиданно упал после того, как утром встал с кровати. Сознания не терял, но речь неожиданно ухудшилась и родственники заподозрили инсульт.

    Однако диагностика следов инсульта не выявила, зато определила пневмонию — поражение легких составляло 25%. Но тест на коронавирус был отрицательным. А воспаление развилось из-за малоподвижного в связи с карантином образа жизни.

    Почти месяц Крапивин провел в палате интенсивной терапии. 7 августа его выписали с диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19», хотя так и не подтвержденная, говорили родственники. Но литератор все равно чувствовал себя очень плохо, состояние было гораздо хуже, чем до больницы. Он почти не мог двигаться, его часто тошнило, на ноге была огромная гематома, в паху шишка, на спине пролежни.

    Повторная госпитализация

    В итоге 10 августа Крапивина повторно госпитализировали. На этот раз в отделение гнойной хирургии Свердловской областной клинической больницы №1. 12 августа его перевели в реанимацию, а затем прооперировали. После этого, в зависимости от самочувствия, его несколько раз переводили из реанимации в обычную палату и обратно.

    За это время гематома практически прошла, нога из синего приобрела практически нормальный цвет. Но о диагнозе литератора родным не говорили. По неофициальным данным, он перенес внутримозговое кровоизлияние — геморрагический инсульт. Младший сын Крапивина Алексей уверен, что летом отец все же переболел коронавирусом.

    Последние три дня они с братом Павлом по очереди дежурили рядом с отцом. Писатель был в сознании, иногда просил попить, но больше спал. Потом ему стало хуже, его перевели в реанимацию и 1 сентября, пояснила Лариса Крапивина, сердце писателя не выдержало.

    Причина смерти

    По данным источника агентства Ura.ru в больнице, причиной смерти стало обострение хронических болезней на фоне коронавируса. В последние годы жизни Крапивин страдал от сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета.

    В беседе с «360» Лариса заявила, что никакого коронавируса не было. У тестя случился инсульт, а уже в больнице развилась старческая пневмония. Об этом, по ее мнению, говорит то, что после выписки из больницы № 40 Крапивин не мог нормально двигаться, невнятно говорил и так далее. Операция потребовалась, поскольку из-за гематомы начался сепсис. Литератора в прямом смысле слова спасли медики ОКБ №1. Теперь семья намерена требовать вскрытия, чтобы установить истинную причину смерти.

    «Нам последнюю версию сказали, что сепсис. Значит, это результат этой страшной ноги, которая была, когда нам его отдали. У него не было коронавируса. Вы не убедите меня никто, что у него был коронавирус. У него была просто обычная старческая пневмония. <…> Его выписали из больницы с этой ногой. В таком состоянии человека не выписывают», — уточнила Крапивина РИА «Новости».

    Новости SMI.FM