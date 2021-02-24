«Я выпиваю, потому что мне нравится». Таинственная смерть Писаренко породила домыслы

Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его квартире. СМИ выдвигали разные версии гибели: писали про проблемы с алкоголем, пищеварением, депрессией. Но 61-летнего актера погубило сердце. Впрочем, точную причину еще должны установить и объявить специалисты.

Смерть в одиночестве

Тело Писаренко нашли 23 февраля в квартире в центре Москвы. Об этом написала жена Писаренко в Facebook.

Писаренко и Бережная были женаты много лет, но в последнее время жили раздельно.

По данным источника сайта kp.ru, Писаренко как минимум три дня пролежал мертвым в постели, прежде чем его нашли. За несколько дней до этого он не выходил на связь, и его племянник (по данным «Московского комсомольца», пасынок) поехал навестить артиста в честь 23 Февраля. Но дверь родственнику никто не открыл, поэтому он вызвал полицию. На лестничной площадке собрались соседи, которые предположили, что случилась беда — из квартиры Писаренко несколько дней доносился неприятный запах.

Жена Писаренко Лариса Бережная сообщила «360», что ее сын Антон жил с актером в одной квартире. Однако сам Бережной сказал сайту kp.ru, что примерно раз в неделю приносил Писаренко продукты. По словам соседей Писаренко, несколько лет назад Бережной все-таки жил с актером. Он въехал в квартиру со своей женой и ребенком, но пробыл там недолго, потому что якобы нашел работу в Петербурге, передает «Московский комсомолец».

Болезнь или стечение обстоятельств

Криминальную составляющую произошедшего полицейские сразу исключили. На теле не было следов насилия, но его все равно передали судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

После этого у журналистов начали появляться теории, почему мог умереть 61-летний актер, известный по фильмам «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Оленья охота» и многим другим. В его фильмографии множество персонажей из прошлого.

Сайт «Московский комсомолец» писал, что Писаренко умер от проблем со здоровьем, спровоцированных многолетней пагубной привычкой. Якобы Писаренко много пил, что часто замечали его соседи по дому на Тверской улице.

Также у журналистов появилась версия, что у Писаренко был острый панкреатит. Сайт kp.ru со ссылкой на источник сообщил, что в полиции Антон Бережной сказал, что у актера было именно это заболевание. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах тоже писал, что некий родственник сказал полицейским о панкреатите у Писаренко.

В распоряжении «360» оказался документ 2012 года, когда Писаренко доставили в медучреждение с алкогольным опьянением и подозрением на аппендицит. Это не означает, что у него были проблемы с алкоголем, а просто говорит, что в 2012 году актер перепил и был госпитализирован. Тогда его быстро выписали и отпустили домой.

Жена Писаренко Лариса Бережная опровергла пристрастие к алкоголю. В беседе с «360» вдова отметила, что он никогда не искал повод, чтобы выпить, не впадал в депрессии, из-за которых мог губить организм.

Любил ли он глушить водкой тоску или отчаяние? Нет, такого не было — ни продолжительных эмоциональных спадов, ни поиска повода, чтобы выпить. Он всегда мне говорил: „Не обижайся на меня и пойми, я выпиваю только потому, что мне это нравится“. Это издержки профессии Лариса Бережная.

Бережная ничего не сказала про панкреатит, поэтому утверждать, что у актера было это заболевание, нет оснований. Однако Бережная назвала причину смерти Писаренко. По ее словам, он умер от сердечного приступа. Чем он был вызван, выяснят специалисты.

Источник РИА ФАН, знакомый с ситуацией, сообщил, что Писаренко мог скончаться от острой сердечной недостаточности. Свою позицию инсайдер никак не пояснил.

Организацией похорон займется Антон Бережной, сообщила вдова Писаренко. Дата прощания и место похорон пока неизвестны.