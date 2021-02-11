Смерть от зубного камня. Чем опасен пародонтит при коронавирусе

Люди с заболеваниями десен в девять раз чаще умирают при заражении коронавирусом. К таким выводам пришли стоматологи из Катара. При этом пародонтит встречается очень часто, почти у каждого второго. О том, как на зубах может отразиться COVID-19, «360» поговорил с медицинским экспертом, врачом-стоматологом Алексеем Антипенко.

Немного статистики

Международная группа стоматологов во главе со специалистами из Катарского университета изучила медкарты и рентгеновские снимки зубов пациентов, переболевших коронавирусом.

В выборку вошли 568 пациентов. Из которых 40 оказались в ковидной реанимации или скончались. У остальных болезнь проходила в более легкой форме.

Ученые собрали и проанализировали информацию о факторах, которые могли повлиять на развитие коронавирусной инфекции. Их интересовал индекс массы тела, наличие в анамнезе астмы, болезней сердца, диабета, повышенного давления. А также курит ли пациент, и есть ли у него пародонтит — воспаление тканей, окружающих зуб и удерживающих его на месте.

Пародонтит наблюдался в 45% случаев. При этом пациенты с воспалением десен в 3,5 раза чаще попадали в реанимацию, в 4,6 раза чаще нуждались в ИВЛ и в 8,8 раз чаще умирали от коронавируса.

Воспаление полости рта могло привести к дополнительной нагрузке на иммунитет, считают ученые. Этим они и объясняют высокую летальность у таких пациентов.

Мнение специалиста

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Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал «360», что связь между нарастанием проявлений пародонтита и коронавирусом ученые наблюдали еще прошлой весной.

По мнению собеседника, основную роль в росте смертности играет не COVID-19, а самоизоляция, при которой меняются социальные привычки людей — они начинают реже чистить зубы.

Через пару дней зубной налет превращается в плотные отложения, которые позднее становятся зубным камнем.

Камень растет под десну, разрушая и ее, и другие связки, удерживающие зуб на месте. В результате десна отслаивается, образуя патологический пародонтальный карман.

«В конечном итоге зубы вываливаются», — рассказал Антипенко.

Специалист отметил, что одно из побочных явлений коронавируса — это тромбоз, поэтому врачи назначают препараты, разжижающие кровь.

При пародонтите уже есть хроническое воспаление и нарушение кровотока. Коронавирус, указывает специалист, дает дополнительную закупорку сосудов, «и необратимые разрушительные процессы в пародонте начинают развиваться в два-три раза быстрее».

После перенесенного коронавируса картина пародонтита представляет собой «просто ураган», подытожил доктор.