Маленький ребенок умер от менингита в Екатеринбурге. Болезнь может казаться ОРЗ, но убивает за часы

В Екатеринбурге после недели комы от менингита умер полуторагодовалый ребенок. Вечером 4 марта мальчику стало плохо, а к утру он уже был в реанимации. Врачей вызывали минимум три раза, и сейчас родители винят медиков в смерти сына — даже в больнице менингит заподозрили не сразу. Эту болезнь действительно легко пропустить и сложно вылечить.

Маленький Дамир почувствовал легкое недомогание 4 марта. Бабушка и родители решили померить температуру. После цифр 37,6 дали жаропонижающее, но оно не помогло. С 21:30 и до 03:30 родители звонили в скорую четыре раза. Но машина приехала через 20 минут после последнего вызова, почти в 05:00. За это время температура у полуторагодовалого мальчика поднялась до 39,8 и не спадала. У Дамира начались судороги, и он потерял сознание.

Случайность или врачебная ошибка?

В пресс-службе екатеринбургского Горздрава заявили, что отец мальчика отказался от вызова, когда звонил в скорую в третий раз. «В 22:29 поступил повторный звонок от родителей в диспетчерскую с уточнением времени прибытия бригады. А в 23:21 позвонил отец, который сообщил, что ребенок уснул, и отказался от вызова», — сказали в ведомстве сайту «Е1».

Семья Дамира отрицает это. Отец говорит, что только сообщил о том, что сын уснул, и хотел узнать, когда наконец приедет бригада.

Но и в больнице диагноз поставили не сразу. Только утром, уже в палате, когда ребенку снова стало плохо, врачи заметили на ногах сыпь — один из главных симптомов менингококковой инфекции, от которой мальчик скончался. Ни в скорой, ни в приемном покое сыпи доктора не видели.

Сейчас родители ищут адвокатов и готовятся подавать на врачей в суд. Они уверены, что если бы диагноз поставлен раньше, Дамир мог бы выжить.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Алексей Ртищев рассказал «360», что, к сожалению, выявить менингит у детей младшего возраста может быть значительно сложнее из-за стертой симптоматики.

Более того, часто бывает, что менингит становится следствием другого заболевания дыхательных путей или лор-органов.

Если вовремя не начато лечение и не назначена антибактериальная терапия, через какое-то время инфекция может оказаться в головном мозге и поразить оболочки. В таком случае ситуация может выглядеть как симптомы легкого ОРЗ, а через сутки-двое появляются симптомы менингита Алексей Ртищев.

Симптомы и лечение менингита

Менингит — это воспаление мозговых оболочек или мозговой жидкости, которое может быть вызвано бактериями или вирусами. Передается менингит обычно воздушно-капельным путем. По словам Алексея Ртищева, прогноз того, насколько тяжелой будет болезнь и ее последствия, часто зависит именно от возбудителя.

Лечится менингит сильными противовирусными препаратами и антибиотиками. Но все это эффективно только в случае, если лечение начать вовремя. В особой группе риска, по словам врача, дети первых пяти лет жизни и люди старше 60–65 лет.

Заподозрить менингит, вне зависимости от его возбудителя, можно по характерным симптомам — высокой температуре, сильной головной боли, возможной рвоте. Дальнейшие так называемые менингеальные симптомы выявляет уже врач.

«При подозрении на менингит или другие воспалительные заболевания нервной системы берется для анализа спинномозговая жидкость. По ее характеристикам смотрят, есть воспаление или нет», — добавил Ртищев.

Вакцина

Бабушка мальчика рассказала, что родители делали ему все прививки. Но проблема в том, что прививка от менингококковой инфекции, которая убила ребенка, не входит в национальный календарь прививок, а значит, сделать ее можно только платно, да и то если знать, что надо привиться.

В феврале этого года уже предложили пополнить национальный календарь прививками от вируса папилломы человека, менингита, ветрянки и ротавируса. От некоторых других возбудителей менингита прививки существуют, но также не предоставляются бесплатно и повсеместно, а от многих, по словам Ртищева, вакцины еще нет вовсе.

По данным международной Конфедерации организаций по борьбе с менингитом, 5 миллионов человек в мире заболевают менингитом каждый год, 300 тысяч из них умирают. У каждого пятого менингит оставляет осложнения, от которых не удается избавиться до конца жизни. Среди таких последствий — церебральный паралич, повреждения мозга разной степени тяжести, потеря слуха и зрения, депрессии и многое другое.