Смерть на троих. Как за дымовой завесой пытались скрыть убийство беременной двойней россиянки

На выходных в Нижнем Новгороде убили 20-летнюю девушку, беременную двойней. Чтобы замести следы, преступники подожгли ее жилище. Подозреваемых нашли и взяли под стражу. Подробности — в обзоре «360».

Источник фото: «Регион-52» / «ВКонтакте»

В субботу 2 ноября в четырехэтажном панельном доме на улице Архангельской в Нижнем Новгороде произошел пожар. Загорелась комната на третьем этаже общежития. После тушения пожарные обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

По словам соседей, в комнате живет «семейная пара, которая часто выпивает», сообщали в паблике «Регион-52» во «ВКонтакте». В комментариях выяснилось, что погибла дочь хозяев квартиры.

«Только 20 лет исполнилось. Была беременна: 18 недель (пятый месяц), двойня. Было убийство с поджогом», — заявила одна из родственниц девушки.

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Другая пользовательница написала: «Я очень ждала племянниц. Это моя сестра, и я очень хочу, чтобы того человека [который совершил преступление] нашли, он погубил сразу три жизни и оставил неизгладимый след в нашей жизни!».

По словам собеседницы NN.ru, соседи, которые находились на кухне, «услышали какой-то шум, стоны, что-то разбилось и вроде как взрыв».

Одна из соседок видела из окна кухни, как по пожарной лестнице спустился и убежал какой-то парень.

«Сразу после этого из-под пола повалил черный едкий дым. Соседка бросилась стучать в комнату, но ей никто не открыл», — рассказала жительница.

Она заявила, что погибшая якобы была наркоманкой, которую недавно «лечили где-то на юге». «Но она и тогда заявляла, что, даже пройдя лечение, не бросит...» — утверждала собеседница издания.

По ее словам, в гостях у беременной были два наркомана, устроившие пожар, чтобы скрыть следы.

В соцсетях также сообщали, что девушку изнасиловали.

В тот же день полицейские задержали двух подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались знакомые потерпевшей, одному из которых 19 лет, другому — 27, сообщило нижегородское управление СК.

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По версии следствия, утром 2 ноября они находились в ее комнате, оба были пьяны. Мужчины поссорились с хозяйкой «на бытовой почве», нанесли ей множество ударов ножом, похитили украшения девушки, подожгли жилище и скрылись с места преступления.

Об изнасиловании в релизе СК не сказано ни слова.

Следователи подчеркивают, что оба злоумышленника знали о том, что женщина беременна.

Дело завели по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений». За это преступникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.