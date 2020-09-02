Смерть Легкоступовой разделила семью. Муж и дети развязали войну за наследство

Скандал вокруг смерти Валентины Легкоступовой не утихает до сих пор. Дети и друзья певицы развязали войну против мужа певицы, яхтсмена Юрия Фирсова. Его напрямую обвиняют в произошедшем, вменяют ему ссору Легкоступовой с детьми, однако роль самих родных певицы в трагедии все еще неясна.

14 августа Валентина Легкоступова скончалась в больнице, так и не придя в сознание. За неделю до этого ее дочь Анетта Бриль нашла артистку нетрезвой в ванной с пробитой головой. 20 августа прошли прощание с артисткой и ее кремация.

В смерти Легкоступовой семья обвиняет ее последнего супруга яхтсмена Юрия Фирсова. Он находился в квартире, когда певица получила травму головы, которая и привела к смерти. Он же, как считает семья, виновен в том, что Легкоступова пристрастилась к алкоголю.

На церемонию прощания родственники Фирсова не позвали — он пришел сам, на кремацию его уже не пустили. Анетта эту информацию опровергла.

«Юра, пожалуйста, прекрати врать. Ты говоришь, что тебя не пускали на похороны, но это ложь. Прошу, пусть о маме останется хорошая память. Дай нам спокойно смириться с горем», — заявила она.

Дурное влияние

2 сентября Анетта Бриль рассказала на передаче «Пусть говорят» о том, что стало причиной смерти ее матери. По ее словам, вскрытие показало, что певица умерла от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Бриль уверена, что Легкоступову можно было спасти, если бы медики приехали раньше. Вот только и она сама сначала отправила мать с Фирсовым в наркологическую клинику — только там, когда Легкоступовой стало хуже и она впала в кому, все поняли серьезность положения.

Во всем случившемся Бриль винит Юрия Фирсова, который был в квартире с упавшей в ванной певицей, но не вызвал скорую. Следствие сегодня придерживается версии супруга Легкоступовой — она оступилась, упала и ударилась головой. Бриль тоже рассказывала о том, что мать сама призналась ей по дороге в клинику, что упала сама — никаких насильственных действий со стороны Фирсова не было.

Родня и знакомые Легкоступовой утверждают, что певица никогда не имела склонности к алкоголю, однако во время рокового падения она была в нетрезвом состоянии. В этом тоже винят Фирсова — якобы это он спаивал новоиспеченную супругу. По мнению знакомого Легкоступовой певца Юлиана, причиной стало желание яхтсмена прибрать к рукам скромную квартиру артистки, где они жили вместе после свадьбы.

Певец Юлиан в интервью изданию «Собеседник» объявил, что на самом деле у певицы была зависимость, от которой ее избавил предыдущий муж.

«В ее жизни нашелся Иуда, который влил в нее несколько рюмок, и этого оказалось достаточно. Все пошло-поехало по новой. Вы же понимаете, что человеку, которому противопоказан алкоголь, нельзя давать выпивать вообще. Есть люди, которым нельзя пить. И Валя была из их числа», — заявил он.

Певец Феликс Царикати тоже считает, что Фирсов спаивал Легкоступову — сама она не пила много лет. Кроме того, когда дочь обнаружила артистку в ванной, певица была в синяках. По мнению Царикати, супруг мог избивать Легкоступову, однако никаких доказательств этого нет.

Семейные дрязги

Дети Легкоступовой — Анетта и Матвей — серьезно настроены против Фирсова, оба винят в смерти певицы именно его. Однако в отношениях с матерью у них тоже не все было гладко.

Журналист Денис Сорокин, присутствовавший на свадьбе Легкоступовой и Фирсова, рассказал о том, что певица была очень огорчена звонком сына, это же подтвердил концертный директор Александр, тоже слышавший этот разговор. Оказалось, что Матвей угнал у нее автомобиль, а признался только когда певица пригрозила полицией.

Молодой человек был вынужден разъехаться с матерью — его якобы выживал из квартиры Фирсов. Юноше не нравилось, что новоиспеченные супруги часто выпивают, так что он стал делать замечания, которых Фирсов якобы не потерпел. Матвей даже утверждал, что супруг матери угрожал ему ножом, но никаких доказательств предоставить не смог.

Анетта же рассказала о том, что у нее есть записи того, как Фирсов угрожал ей по телефону, когда она хотела приехать к матери. Дочь певицы была изначально настроена против нового супруга Легкоступовой — она не была рада свадьбе и счастью матери якобы из-за личного неприязненного отношения к Фирсову. До помолвки семья Легкоступовой была уверена, что яхтсмен — состоятельный человек, однако сама артистка якобы была против того, чтобы он «делился» деньгами с ее детьми.

После смерти Легкоступовой Фирсов заявил, что ее дети забрали ценности, хранившиеся в квартире матери. Сейчас он требует их вернуть, Анетта уже наняла адвокатов, чтобы избавиться от его претензий на что-либо из вещей артистки. Фирсов также хотел развеять прах супруги над Тенерифе — таково было ее желание, но наследники оказались против.

«Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это с момента наших первых встреч», — рассказывал он.

При этом дети Фирсова, Даниил и Василина, защищают отца от нападок. Даниил также рассказал о том, что отца похитили от гостиницы и напичкали успокоительными неизвестные. По его мнению, ответственны за это «телевизионщики», которые «продолжают снимать свое шоу» с участием Юрия Фирсова.

На программе «Пусть говорят» Фирсов просил прощения у матери и близких супруги.

«Не уследил! Прости! Простите… Я искренне любил… Не уследил, не уследил. И всех близких прошу простить. Мне с этим жить, если долго жить… Простите все, люди дорогие, кто любил ее. Почему я не уследил, я не понял… Почему я не держал ее за руку каждую секунду. Почему я отпустил ее именно тогда, когда она пошла упасть», — говорил он.

Все обвинения в том, что он угрожал кому-то, мужчина отвергает.