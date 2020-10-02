Ковидный ужастик для кинобизнеса. Даже крупнейшие сети не готовы к новым ограничениям

В ряде российских регионов снова начинают вводить коронавирусные ограничения. Коснуться они могут и кинотеатров — Роспотребнадзор предложил ужесточить меры для этих мест проведения досуга. Предприниматели уверены, что индустрия кинопроката не переживет второго карантина. Чтобы вторая волна не унесла с российского рынка все кинозалы, бизнесу нужна помощь государства.

Невыполнимые требования

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева выступила с предложением в очередной раз ужесточить правила посещения кинотеатров, за несоблюдение которых заведение должно будет платить многотысячные штрафы. На этот раз в ведомстве хотят заставить контролеров проверять, сидят ли люди на сеансах в масках.

«Когда выключают свет, то в этот момент, почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. <…> Пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — сказала она.

В том случае, если человек смотрит фильм без маски, по мнению Андреевой, сотрудники кинозала должны подойти к нему и попросить надеть средство индивидуальной защиты. В случае отказа человеку должны предложить покинуть сеанс. За несоблюдение мер безопасности штрафовать будут не граждан, а кинотеатры.

Однако выполнить подобное требование Роспотребнадзора просто невозможно, считает гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин.

Следующая рекомендация Роспотребнадзора будет показывать кино при включенном свете, потому что в темноте нельзя выполнять предыдущие рекомендации, связанные с контролем Алексей Васясин гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»).

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин согласен с тем, что позиция государства в отношении кинотеатров абсурдна. По закону, как рассказал «360» эксперт, кинотеатр не имеет права вмешиваться в просмотр фильма, прерывать его, поэтому инициативу Роспотребнадзора он рассматривает исключительно как перекладывание ответственности на бизнес.

«Это какая-то непонятная процедура. Максимум, что может сделать кинотеатр, — вызвать полицию, но она не приедет, потому что пока у нас нарушение масочного режима в уголовный или административный кодекс не введено», — объяснил Березин.

Мер, которые уже действуют в кинотеатрах, по мнению Васясина, вполне достаточно. Шахматная или умная рассадка, увеличенный интервал между сеансами, требование находиться в маске во всех остальных помещениях кинотеатра, а также тщательная санобработка залов после каждого сеанса и посетителя выполняют свою защитную функцию без нареканий.

«Кинотеатр — это одно из самых безопасных общественных мест с учетом вентиляции, размеров кинозалов, с учетом того, что после каждого зрителя дезинфицируется зал. Нигде такого нет — ни в метро, ни в автобусах. Чем кинозал опаснее общественного транспорта?» — не понимает Березин.

Работа на грани

По словам Алексея Васясина, сегодня работа кинотеатров не окупается. В начале пандемии Роспотребнадзор, кинотеатры и Министерство культуры совместно разрабатывали рекомендации для бизнеса, в которых соблюдался баланс между интересами предпринимателей и эпидемической ситуацией. Сейчас же диалога с властью нет, утверждает собеседник «360».

Сейчас в одностороннем порядке разные источники власти начинают что-то выдумывать, докручивать, полностью абстрагируясь от бизнеса. Сейчас нет никакого конструктивного диалога, никакой обратной связи от власти. Есть какая-то отсебятина и эксперименты над бизнесом Алексей Васясин гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»).

При этом предприниматель отметил, что все возможные сокращения уже были сделаны — и в графике работы, и в зарплатах, и в рекламных бюджетах. Единственное, что могло бы спасти кинотеатры, — государственные субсидии, которых пока добиться никто не может.

«У власти есть возможность хотя бы на период пандемии снизить для нас ставку по коммунальным платежам, поработать с точки зрения прав правообладателей, дать беспроцентный кредит, чтобы подпитать операционный бизнес киносетей», — уверен он.

Березин добавил, что альтернативой, которая могла бы помочь кинопрокату удержаться на плаву, может быть снижение стоимости аренды. Но на такой шаг владельцы помещений не пойдут. Остальные возможные расходы бизнес уже сократил до минимума.

«Каждый раз, когда мы думаем об оптимизации клининга или еще чего-то, мы всегда сталкиваемся с тем, что если мы хотим что-то оптимизировать, Роспотребнадзор просто не дает этого сделать. Если в обычной жизни какие-то единицы можно было сократить, сейчас их нужно удваивать», — добавила директор по маркетингу кинотеатров Mori Cinema Екатерина Жало.

Карантин как стихийное бедствие

По словам директора по маркетингу кинотеатров Mori Cinema Екатерины Жало, в некоторых регионах кинотеатры выходят на уровень докризисных показателей, но самые кассовые залы все равно проседают. Больше того, кинобизнес предполагает, что октябрь будет значительно менее успешным месяцем с точки зрения продаж, так как крупных общенациональных релизов не предвидится.

Тем не менее, отметил Березин, в октябре выйдет 75 новых фильмов. Большая часть из них рассчитана «на любителя» — авторские и независимые проекты, которые не сорвут большую кассу.

«Даже при стопроцентном открытии всех сетей показатели не будут сопоставимы с 2019 годом», — добавила Жало.

При этом, отметил Васясин, в одних регионах кинотеатры открыты и уровень заболеваемости не подскочил, а в других все еще действуют ограничительные меры в отношении кинобизнеса, а эпидемическая ситуация все равно ухудшается.

«Это значит, что кинотеатры на эту ситуацию не влияют, должны быть какие-то другие меры», — уверен он.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин добавил, что у бизнеса, связанного с культурой и развлечениями, основная функция совсем не экономическая. В большей мере, по его мнению, такие места, как театры, кинотеатры, музеи и галереи ответственны за психическое здоровье и развитие людей.

Самое важное — это написано на сайте ВОЗ, — что здоровье — это не только физическое благополучие человека, но и моральное, и психическое. Мне кажется, это очень важный момент, потому что если будут закрыты кинотеатры, театры и другие подобные заведения, через какое-то время мы просто получим страну психов и некому будет поднимать экономику и решать другие задачи Олег Березин глава Ассоциации владельцев кинотеатров.

Все собеседники «360» сошлись в одном: индустрия не готова к повторному карантину. Тем не менее в ряде регионов власти уже пошли на ужесточение мер. Например, в Калининграде запретили работу кинотеатров и детских игровых зон в торговых центрах. В Заполярье также ограничили работу кинотеатров, парков развлечений и ночных клубов.