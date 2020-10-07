Красавицу-модель похитили во время похода по магазинам. Месяцы спустя ее нашли в тайной могиле

Тело мексиканской модели Есении Альварадо обнаружили в спрятанной могиле с останками других людей. Два месяца назад девушку похитили во время похода по магазинам в городе Сьюдад-Обрегон. С ее семьи потребовали выкуп, а затем перестали выходить на связь. С тех пор родные и друзья ничего о ней не слышали.

Есении Эстефании Альварадо Ривере было 24 года. Она отправилась по магазинам 19 августа — поехала в расположенный в штате Сонора город Сьюдад-Обрегон. Но когда девушка подходила к магазину, несколько вооруженных людей в масках затолкали ее в пикап Toyota Hilux и увезли в неизвестном направлении, пишет издание Diario de Mexico.

Мать Есении Ядира Ривера Сервантес рассказала новостному изданию Sintesis Noticias, что после похищения злоумышленники неоднократно звонили и требовали выкуп в обмен на освобождение дочери.

«Нам звонил человек, который утверждал, что дочь у него. И если мы дадим им много денег, то они ее отпустят. Они пытались воспользоваться ситуацией», — сказала она.

Родные и друзья Есении устроили молчаливый марш по в Сьюдад-Обрегону с требованием расследовать похищение девушки.

Полицейские начали расследование, и 20 сентября прокуратура получила разрешение на обыски и раскопки в муниципалитете Сонора Кахеме. На юге города они обнаружили могилу с останками шестерых человек. Анализ ДНК показал, что одно из тел принадлежало пропавшей модели.

«На участке, расположенном в Нижнем канале, к югу от города, на участке земли шириной около 29 метров и длиной 15, были проведены раскопки. Там были обнаружены остатки шести человек: двух женщин и трех мужчин. Пол еще одного убитого определят эксперты-криминалисты», — цитирует Excelsior сообщение пресс-службы Агентства по уголовным расследованиям Мексики.

Из-за страшной находки были арестованы по меньшей мере трое. Правда, пока неясно, связаны ли они с наркокартелями. Но на всякий случай судья распорядился, чтобы задержанных поместили под стражу на время расследования и рассмотрения дела в суде.

По словам матери Ядиры, несмотря на эффектный внешний вид, девушка вела достаточно скромный образ жизни. В 2019 году она окончила бакалавриат факультета делового администрирования университета Vizcaya de las Americas, готовилась выйти на социальную работу. По выходным встречалась с друзьями и воспитывала пятилетнего сына.

«Мы будем заботиться о ребенке, как ты, сестра Есения, с большой любовью. Он будет очень скучать по тебе, но мы всегда будем рассказывать ему о хорошей маме, которой ты была», — написал в Facebook брат модели Хуан Карлос Альварадо Ривера.