Смерть через полтора месяца после аварии. Что известно о гибели брата главы Северной Осетии

Источник «360» сообщил, что брат главы Северной Осетии Казбек Битаров свел счеты с жизнью. Ранее СМИ писали, что он проходил по делу о смертельном ДТП с четырьмя погибшими. Что известно об аварии и участии в ней Битарова — в материале «360».

Информация о гибели Битарова появилась 4 февраля. Труп родственника руководителя республики обнаружили дома. Смерть мужчины подтвердили в пресс-службе главы и правительства региона, уточнило позже РИА «Новости».

«Его больше нет», — отметил собеседник агентства. Обстоятельства случившегося он уточнять не стал.

В декабре в Кабардино-Балкарии, напомнило издание «Царьград», произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2107. Машины столкнулись на 383-м километре автодороги «Кавказ».

«На месте погибли пассажиры „семерки“, 28-летняя женщина и двое детей 2018 и 2020 годов рождения. Спустя примерно два часа 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался в лечебном учреждении. Угроз для жизни водителя иномарки нет», — сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии

За рулем внедорожника, писала Baza, был родной брат Вячеслава Битарова, главы республики Северная Осетия, Казбек Битаров. Он, по сообщению Telegram-канала, вылетел на встречную полосу на высокой скорости, вовремя не успел вернуться на свою и врезался в ВАЗ. Серьезных травм Битаров не получил благодаря продвинутой системе безопасности и большим габаритам машины.

Следователи, уточнил телеканал РЕН ТВ, возбудили уголовное дело после случившегося о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина прошел медицинское освидетельствование. Алкоголя в его крови не нашли. Задерживать Битарова не стали. В деле он фигурировал как подозреваемый.

Мертвым его нашли спустя полтора месяца после аварии.