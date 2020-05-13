Полиция 32 года считала самоубийством смерть австралийца. Но все оказалось куда сложнее

Полиция 32 года считала, что 27-летний Скотт Джонсон покончил с собой в декабре 1988 года. Но начатое пару лет назад дополнительное расследование в корне поменяло представление о том, что произошло в то время.

Много лет полиция Австралии считала, что молодой студент Кембриджа, переехавший в пригород Сиднея — город Мэнли, — совершил суицид у подножия скалы в декабре 1988 года. Такие выводы удалось сделать благодаря одежде и личным вещам Джонсона: предметы были аккуратно сложены на месте происшествия, то есть ограбление не было целью потенциального преступника.

Иностранные СМИ отметили, что место смерти Джонсона находится неподалеку от зоны, где австралийские гомосексуалы устраивали сходки и занимались сексом.

Скотт приехал из Калифорнии в Австралию в 1986 году к своему брату Стиву. Молодой человек, посетивший родственника, почти получил степень кандидата математических наук. Но не успел завершить начатое.

Брат умершего, Стив, несколько раз обращался в полицию с просьбой провести дополнительное расследование — это было в 2012 и 2015 годах. Дело в том, что Стив до конца не верил в высказанную версию о самоубийстве. Только в 2017-м представители власти согласились еще раз изучить детали произошедшего. Но этот процесс шел очень медленно.

В 2018 году Стив, который оказался миллионером и одним из первооткрывателей интернет-технологий, пообещал миллион австралийских долларов (720 тысяч долларов) за информацию, которая поможет раскрыть убийство его брата Скотта. Два месяца назад он удвоил сумму до двух миллионов австралийских долларов.

Такая денежная мотивация привела к прорыву в расследовании. Полиция арестовала 49-летнего Скотта Филиппа Уайта в Сиднее во вторник, 12 мая. Его подозревают в убийстве Джонсона на почве ненависти. Дело в том, что молодой парень был гомосексуалом, а в 1980-х на пляжах Сиднея произошла целая серия подобных преступлений.

Теперь Уайта будут судить. Этот процесс займет много времени. При этом соседи подозреваемого утверждают, что Уайт был хорошим человеком — добрым и готовым помочь в случае необходимости. Живущая рядом с ним Натали Уолстер рассказала, что мужчина был удивлен, когда к нему явились полицейские.

«Он сказал: „Двое полицейских говорят, что я подозреваюсь в убийстве, которое случилось в 80-х. Но я ничего такого не делал“», — передала соседка слова Уайта.

Другие соседи добавили, что мужчина все время был дружелюбным, всегда общался с соседями, когда выходил на прогулку с собакой, и всегда был готов помочь в случае необходимости.

С 1976-го по 2000-й в Новом Южном Уэльсе, Австралия, произошло 88 смертей, которые раньше считали суицидом. Только в 2017 году полиция официально заявила, что все эти люди умерли не по своей воле — их сбрасывали со скалы «охотники на геев».