Загадочная смерть контр-адмирала Лобанова и его семьи: разделяем факты и домыслы

В Санкт-Петербурге убили жену и сына контр-адмирала Леонида Лобанова. Сам морской офицер погиб за неделю до обнаружения тел, сбитый пригородной электричкой. Соседи в рассказе о семье контр-адмирала поделились домыслами о причинах трагедии. На защиту отца встала старшая дочь. «360» собрал все факты о случившемся, а также версии, которые еще предстоит проверить.

В Санкт-Петербурге погибла семья контр-адмирала Леонида Лобанова: 84-летнюю жену и 56-летнего сына моряка нашли убитыми в их собственной квартире на улице Бутлерова. Тревогу забили соседи. Им показался странным неприятный запах от жилья адмиральской семьи, и они связались с 64-летней дочерью Лобанова, которая живет в Мурманске.

Вечером 24 июля Алла Лобанова позвонила в полицию и попросила проверить квартиру родителей. Чтобы попасть внутрь, пришлось выпилить замки из стальной двери. Внутри обнаружили два тела. Они были в нижнем белье и сильно изрезаны и обезображены, рядом валялась сковорода. Ни вещи, ни драгоценности, ни деньги из квартиры не пропали.

Сам контр-адмирал, как выяснилось, погиб 16 июля. Лобанова сбила электричка около железнодорожной станции Ручьи. Личность смоли установить не сразу: о пропаже Леонида Лобанова никто не сообщал, а документов у погибшего не было, только нож в кармане. Теперь следователи проверяют, не этим ли ножом были убиты жена и сын.

Материнская любовь

Жильцы дома на улице Бутлерова рассказали, что жена и сын контр-адмирала Лобанова жили дружно, постоянно гуляли во дворе или в парке. Максим Лобанов бесплатно давал фортепианные концерты, на которые с охотой ходили соседи. А мать-пенсионерка жила ради сына. А вот отца семейства никто практически не знал.

Соседи рассказали, что в последнее время у женщины болели ноги. Так что время на улице она проводила в основном сидя на скамейке. Взрослый сын в это время прогуливался в одиночестве. А вот отца семейства никто практически не знал.

Но некоторым из соседей теплые отношения матери и сына казались чрезмерными. Один из жильцов дома прямо заявил, что женщина «не по-матерински любила своего сына». Мужчина предположил, что слухи об их отношениях дошли до контр-адмирала, тот застал родных «в очень интересном положении» и в состоянии аффекта совершил расправу.

Еще один сосед, коллега-музыкант, рассказал журналистам, что часто общался с Максимом, обсуждая музыку. По словам мужчины, младший сын контр-адмирала был в полном подчинении у матери. Лобанов-младший никогда не был женат, ему не давали общаться с женщинами, написал «Московский комсомолец».

При этом словоохотливая мать всегда пела дифирамбы сыну. А вот сам Максим был очень неразговорчив. Отец-офицер почти все время жил на даче в Романовке и только привозил родным пакеты с продуктами. Но всю семью вместе соседи в последний раз видели очень давно.

Настоящий русский офицер

Старшая дочь Алла Лобанова назвала подобные домыслы «гнусной гадостью». То, что покойная мать была в ночной рубашке, а младший брат в трусах и майке, она объяснила сильной жарой. Отца же Алла Лобанова охарактеризовала как порядочного и кристально честного человека, настоящего русского офицера. Родители были в браке более 60 лет.

По словам Аллы, Леонид Лобанов был сдержан в эмоциях, не курил и не пил, никогда не позволял себе брань, сообщил Telegram-канал «112». Контр-адмирал был довольно разносторонней личностью: любил читать исторические романы, с удовольствием рисовал, писал стихи. Не был склонен к психозам и скандалам, очень любил своих жену и сына.

Алла Лобанова рассказала, что брат Максим окончил Петербургскую консерваторию по классу фортепиано. После играл в камерном ансамбле, был концертмейстером и преподавателем в школе искусств имени Прокофьева. Во время пандемии его уволили, отчего Максим сильно переживал и получил нервный срыв. Из-за этого лежал в больнице.

Следствие под контролем

Коллеги контр-адмирала также хорошо рекомендовали Лобанова. Он проходил обучение в Нахимовском училище, служил в Риге. Был хорошим руководителем и достаточно быстро дослужился до звания контр-адмирала. Последняя должность — начальник оперативного управления штаба Северного флота, написал сайт kр.ru.

Председатель Следственного комитета взял на личный контроль расследование гибели семьи контр-адмирала Леонида Лобанова. Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и выяснить все обстоятельства убийства.