Стихия разбушевалась в нескольких регионах России. Но смерчи и ураганы привычны для нас

Сразу в нескольких регионах России разбушевалась непогода. На Приморье обрушился мощный циклон — регион буквально уходит под воду. Тем временем в Чувашии ураган разрушил 60 домов, из-за молний были пожары. Продолжаются ливни и в Краснодарском крае, где на берег вышли смерчи. Однако климатологи не спешат бить тревогу. Специалисты уверены, что все это — обычные особенности климата в жаркую погоду.

Ливни в Приморье

После сильнейших ливней в Приморье городские службы Владивостока устраняют последствия непогоды. В регионе пропал свет, сошел грунт, подтопило дороги, автомобили ездят по воде, движение затруднено.

Источник фото: пресс-служба городской администрации Владивостока

В городе пришлось открыть решетки ливневой канализации, чтобы сошла вода. Тем временем небольшие подтопления все еще остаются на нескольких улицах. Видео Приморья после проливных дождей показал телеканал «Звезда».

Примгидромет объявил штормовое предупреждение: 28 июня регион останется под воздействием фронтальных разделов. Местами в Приморье еще пройдут очень сильные дожди. Тем временем на юге края количество осадков уже превысило 50 миллиметров. Это является критерием опасного явления.

Не аномалия, а обычное явление

На юге Дальнего Востока паводки могут быть в течение всего лета. Вторая же его половина — половодья, дожди, муссоны. Это обусловлено тем, что там находятся реки дождевого питания. Об этом «360» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она подчеркнула, что это не аномалии, а обычное явление для российского климата.

«Летом наибольшее количество неблагоприятных явлений погоды связано с конвекцией, с прогревом земной поверхности, с прогревом атмосферы, с испарением. И все это приводит к образованию мощных дождевых облаков. В итоге неустойчивость атмосферы разрешается выпадением таких интенсивных кратковременных ливней. Все это сопровождается грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», — пояснила Макарова.

Она также отметила, что для лета характерны волны тепла. Если среднесуточная температура превышает климатическую норму на семь и более градусов в течение хотя бы пяти дней, это может спровоцировать некие природные явления. Но для некоторые регионов, например юга России, это можно назвать нормальным.

Ураган в Чувашии

В Чувашии мощный ураган унес более 60 домов. Непогода сопровождалась разрядами молний, поэтому впоследствии были повалены сотни деревьев — возникли пожары. В итоге местные жители насчитали 16 возгораний. А после урагана в нескольких селах выпал град.

Смерчи в Краснодарском крае

Непредсказуемое лето принесло погодные капризы и югу России. В Сочи два дня бушевал сильный шторм. Потоком воды в Черное море унесло два легковых автомобиля — вместе с пассажирами. Тем временем на село Зубова Щель сошло сразу три мощных селевых потока. А в семи населенных пунктах затопило полсотни домов. В результате непогоды погибла женщина, еще семь человек пропали без вести.

Также смерчи разрушили пирс в Лазаревском районе, повалили деревья и повредили линии электропередач. Никто не пострадал. Но отдых с такими кадрами явно произвел впечатление на гостей города.

Участившиеся смерчи

Макарова уверена, это также не аномалии, а климат региона, для которого это нормально. Она пояснила, что образование смерчей связано с прогревом моря.

Наибольшая их повторяемость раньше была в августе и начале сентября, когда наблюдали максимум прогрева воды. А сейчас этот период расширился. Сезон смерчей начинается раньше, потому что море раньше прогревается Марина Макарова.

Смерчи выносит на сушу воздушный поток, но они быстро разрушаются, теряя источник существования — теплую воду. Макарова подчеркнула, что торнадо появлялись на берегу и раньше, просто сейчас это явление участилось.

Схожую точку зрения высказала и климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева. Смерчи в этом регионе явление нормальное, правда, нечастое, подчеркнула она.

«Для того чтобы образовался смерч, должны сложиться условия. Никто не знает, как он образуется. Это очень важно. Спекуляций много. Но такого механизма образования, который действительно был бы адекватен тому, что наблюдаем в природе, нет», — пояснила Зайцева.

При этом климатолог отметила, что далеко не обязательно, чтобы смерч образовывался исключительно над морем. Редкие смерчи, которые бывают в районах Московской и Белгородской областей, например, образуются не над ним.

Постоянных катаклизмов не будет

При этом говорить, что вскоре смерчи и ураганы станут для россиян таким же привычным явлением, как для американцев, нельзя, уверена Макарова.

«Физико-географические явления в Штатах… <…> Очень контрастный фон и очень мощная облачность. Широта их меньше, чем у нашего Черного моря. Черное море маленькое. А акватория Мексиканского залива… Он неглубокий, большой по площади и очень хорошо прогревается. До 30 градусов может температура подниматься — существенно выше, чем у нас. Нельзя сравнивать. Это их климат, у нас свой», — заключила Макарова.