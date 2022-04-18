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    18 апреля 2022, 12:46

    Саратов сменит Кирова на Столыпина. Историки уверены, что смысл в этом есть

    Историк Казанцев объяснил, почему проспект Кирова в Саратове стоит переименовать в честь Столыпина

    Дмитрий Толокевич, Татьяна Струкова

    Власти Саратова переименуют проспект Кирова и присвоят ему имя Петра Столыпина. Решение приняли всего за два дня — и против инициативы горожанам проголосовать не дали. При этом саратовчане идею не оценили. Зато историки объяснили, почему имя Столыпина значительно больше подходит для центральной улицы города.

    Саратов сменит Кирова на Столыпина. Историки уверены, что смысл в этом есть

    В Саратове к 160-летию со дня рождения государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина решили переименовать в его честь главную пешеходную улицу города — проспект Кирова. Об этом 14 апреля заявил глава города Михаил Исаев, написало местное информационное агентство «Свободные новости». Инициативу поддержали действующий и бывший губернаторы области Валерий Радаев и Дмитрий Аяцков.

    Уже на следующий день комиссия по топонимике администрации Саратова единогласно решила переименовать проспект Кирова в проспект имени Столыпина.

    Интернет-голосования

    Некоторые саратовчане идеей оказались недовольны. Они напомнили властям, что в городе уже есть улица Столыпина, семь проездов, названных в его честь, а также площадь, институт и культурный центр.

    Недовольство вызвало и то, что администрация города приняла решение о переименовании очень быстро и не захотела выслушать мнения горожан. Один из несогласных даже вышел на одиночный пикет против изменения названия проспекта Кирова.

    Формально опрос все же проводили — в одном из городских Telegram-каналов желающим предложили проголосовать, однако варианта «против» предусмотрено не было. По результатам этого опроса 73% проголосовавших поддержали идею присвоения имени Петра Столыпина главному проспекту Саратова. Из 800-тысячного города в голосовании приняли участие 14,6 тысячи человек.

    В комментариях к публикации многие высказались против переименования. Подписчики отметили, что присвоить имя имперского государственного деятеля можно другим улицам, например в строящихся микрорайонах. Многие предложили переименовать улицу Первомайскую вместо проспекта Кирова. На ней, как отметили горожане, находится городская администрация и дума, а также улица примыкает к площади Столыпина.

    В крупнейшем городском сообществе Саратова «Саратов онлайн» во «ВКонтакте» статистика тоже оказалась не в пользу переименования: за проголосовали только 11%, 83% оказались против — из 17,6 тысячи участников опроса.

    На это обратил внимание и известный блогер, кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Он высказался о переименовании проспекта Кирова в ироничном ключе, провел шуточный опрос, в котором предложил присвоить своему сообществу имя Столыпина. В вариантах ответа не было возможности проголосовать против, так что вскоре блогер изменил название группы на «[BadComedian] имени Столыпина».

    Саратов сменит Кирова на Столыпина. Историки уверены, что смысл в этом есть | Изображение 1

    Столыпин против Кирова

    В своей публикации о переименовании проспекта Кирова в Саратове Евгений Баженов подчеркнул, что Киров — «человек, который организовывал нефтяную промышленность страны», а в честь Столыпина в городе уже названо достаточно улиц и даже организаций.

    Однако историк и экскурсовод Павел Гнилорыбов объяснил «360», что для Саратова фигура Столыпина особенно важна. Он не только три года — с 1903-го по 1906-й — был саратовским губернатором, но и многое сделал для города. Это же подтвердил и директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев.

    По его словам, благодаря Столыпину в городе не только построили новое здание Мариинской женской гимназии, но и начали благоустраивать общественные пространства, например асфальтировать улицы.

    «Губернатор добился для города громадного займа на устройство водопровода и мостовых. Началась модернизация городской телефонной сети. Налаживалось уличное электрическое освещение, а в 1904 году состоялись пробные пуски газового освещения», — рассказал Казанцев.

    Уже находясь на посту председателя Совета министров, Столыпин способствовал открытию в Саратове университета, за что Саратовская городская управа почтила его званием почетного гражданина

    Евгений Казанцев.

    При этом Киров, бывший революционером, никаким образом с Саратовом связан не был, подчеркнул Гнилорыбов. А присвоение его имени одной из центральных улиц было всего лишь данью времени: после убийства Кирова в 1932 году в его честь стали называть улицы и города по всему Советскому Союзу.

    «В Саратове и правда уже было несколько улиц, названных в честь Столыпина, но они находились, если честно, в каком-то садовом товариществе — это не то, что соответствует по рангу», — заключил Гнилорыбов.