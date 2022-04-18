Саратов сменит Кирова на Столыпина. Историки уверены, что смысл в этом есть

Власти Саратова переименуют проспект Кирова и присвоят ему имя Петра Столыпина. Решение приняли всего за два дня — и против инициативы горожанам проголосовать не дали. При этом саратовчане идею не оценили. Зато историки объяснили, почему имя Столыпина значительно больше подходит для центральной улицы города.

В Саратове к 160-летию со дня рождения государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина решили переименовать в его честь главную пешеходную улицу города — проспект Кирова. Об этом 14 апреля заявил глава города Михаил Исаев, написало местное информационное агентство «Свободные новости». Инициативу поддержали действующий и бывший губернаторы области Валерий Радаев и Дмитрий Аяцков.

Уже на следующий день комиссия по топонимике администрации Саратова единогласно решила переименовать проспект Кирова в проспект имени Столыпина.

Интернет-голосования

Некоторые саратовчане идеей оказались недовольны. Они напомнили властям, что в городе уже есть улица Столыпина, семь проездов, названных в его честь, а также площадь, институт и культурный центр.

Недовольство вызвало и то, что администрация города приняла решение о переименовании очень быстро и не захотела выслушать мнения горожан. Один из несогласных даже вышел на одиночный пикет против изменения названия проспекта Кирова.

Формально опрос все же проводили — в одном из городских Telegram-каналов желающим предложили проголосовать, однако варианта «против» предусмотрено не было. По результатам этого опроса 73% проголосовавших поддержали идею присвоения имени Петра Столыпина главному проспекту Саратова. Из 800-тысячного города в голосовании приняли участие 14,6 тысячи человек.

В комментариях к публикации многие высказались против переименования. Подписчики отметили, что присвоить имя имперского государственного деятеля можно другим улицам, например в строящихся микрорайонах. Многие предложили переименовать улицу Первомайскую вместо проспекта Кирова. На ней, как отметили горожане, находится городская администрация и дума, а также улица примыкает к площади Столыпина.

В крупнейшем городском сообществе Саратова «Саратов онлайн» во «ВКонтакте» статистика тоже оказалась не в пользу переименования: за проголосовали только 11%, 83% оказались против — из 17,6 тысячи участников опроса.

На это обратил внимание и известный блогер, кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Он высказался о переименовании проспекта Кирова в ироничном ключе, провел шуточный опрос, в котором предложил присвоить своему сообществу имя Столыпина. В вариантах ответа не было возможности проголосовать против, так что вскоре блогер изменил название группы на «[BadComedian] имени Столыпина».

Столыпин против Кирова

В своей публикации о переименовании проспекта Кирова в Саратове Евгений Баженов подчеркнул, что Киров — «человек, который организовывал нефтяную промышленность страны», а в честь Столыпина в городе уже названо достаточно улиц и даже организаций.

Однако историк и экскурсовод Павел Гнилорыбов объяснил «360», что для Саратова фигура Столыпина особенно важна. Он не только три года — с 1903-го по 1906-й — был саратовским губернатором, но и многое сделал для города. Это же подтвердил и директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев.

По его словам, благодаря Столыпину в городе не только построили новое здание Мариинской женской гимназии, но и начали благоустраивать общественные пространства, например асфальтировать улицы.

«Губернатор добился для города громадного займа на устройство водопровода и мостовых. Началась модернизация городской телефонной сети. Налаживалось уличное электрическое освещение, а в 1904 году состоялись пробные пуски газового освещения», — рассказал Казанцев.

Уже находясь на посту председателя Совета министров, Столыпин способствовал открытию в Саратове университета, за что Саратовская городская управа почтила его званием почетного гражданина Евгений Казанцев.

При этом Киров, бывший революционером, никаким образом с Саратовом связан не был, подчеркнул Гнилорыбов. А присвоение его имени одной из центральных улиц было всего лишь данью времени: после убийства Кирова в 1932 году в его честь стали называть улицы и города по всему Советскому Союзу.

«В Саратове и правда уже было несколько улиц, названных в честь Столыпина, но они находились, если честно, в каком-то садовом товариществе — это не то, что соответствует по рангу», — заключил Гнилорыбов.