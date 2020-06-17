Оппозиционному лидеру Армении светит срок. В республике очередная смена политических элит?

Депутаты армянского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна. В отношении одного из богатейших бизнесменов страны заведено сразу три уголовных дела, но он и его сторонники утверждают, что речь идет о политическом заказе.

Как сообщило РИА «Новости», оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» отказались участвовать в тайном голосовании, назвав его фарсом и избирательным применением закона. В нем приняли участие депутаты от правящей партии «Мой шаг».

«В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято», — сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 14 июня сообщила, что возбудила уголовное дело о незаконном игорном бизнесе. Следователи считают, что казино Царукяна «Шангри-Ла» работало без лицензии. Ущерб казне оценивается в 60 миллионов долларов. Еще одно обвинение в отношении оппозиционера касается подкупа избирателей во время парламентских выборов. Третье уголовное дело возбуждено по статье о махинациях земельным участком и незаконным строительством, допущенных Царукяном. Бюджет не досчитался 770 тысяч долларов.

СНБ Армении 14 июня провела обыски в офисах партии ППА и в доме Царукяна в селе Ариндж около столицы республики Ереван. Затем оппозиционный политик семь часов провел на допросе, после чего покинул здание СНБ. В этом время сторонники Царукяна перекрыли близлежащие улицы и скандировали: «Никол, уходи!». Около 500 человек требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Полицейские разогнали митинговавших. Был задержан 91 человек, но вскоре их отпустили. Наблюдатели отмечают, что люди впервые с момента прихода к власти Никола Пашиняна вышли на улицы с протестами и требованиями его отставки.

Сторонники Царукяна считают, что гонения на политика начались после его резонансного выступления в парламенте, состоявшегося 5 июня. Он предложил полностью сменить правительство страны, так как в его составе нет опытных людей.

После выхода из здания СНБ после допроса Гагик Царукян сообщил журналистам, что стал жертвой политического преследования.

Я же заявил, что они не справляются с ситуацией. Сейчас пандемия бушует в стране, через три месяца будет голод. Но я буду сыном падшей женщины, если отступлю Гагик Царукян

Ситуация в Ереване накаляется, власти стянули к зданию парламента силы полиции. Сторонники Гагика Царукяна и депутат от ППА также не собираются покидать улицы города.

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Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян в разговоре с газетой «Коммерсант» назвал происходящее сменой элит.

«Новые элиты относятся с подозрением к людям, которые чужды им. Хотя во время революции партия Царукяна поддержала Пашиняна и даже помогла ему, эти люди — не выходцы из той же среды, что „Мой шаг“. Как известно, „революция пожирает своих детей“, и этот процесс мы видим», — отметил политолог.

Искандарян засомневался, что Пашиняну удастся полностью избавиться от политических соперников. Скорее всего, оппозиционеры появятся уже внутри новых элит.