Биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла получить гражданство Словении. Теперь девушка не сможет выступать за национальную сборную и возвращается в Россию. Она критиковала отечественный спорт, поэтому возвращение некоторые восприняли очень критически — даже обвинили в предательстве. А вот коллеги поддержали и объяснили, почему спортсмены могут переходить под другой флаг.

Биатлонистка Ольга Подчуфарова возвращается в Россию и будет бороться за право снова войти в сборную России. Ранее спортсменка неоднократно критиковала отечественную систему подготовки, Союз биатлонистов России и тренерский штаб команды.

В октябре 2019 года Подчуфарова объявила, что будет выступать за команду Словении. Несмотря на протекцию местной Ассоциации лыжного спорта, ей отказали в получении гражданства, разрушив надежды получить официальный допуск к выступлению в составе новой страны. В социальной сети бронзовый призер чемпионата мира сообщила, что возвращается домой и будет продолжать спортивную карьеру в России. Она постарается пробиться в российскую команду и возобновить выступления на международном уровне уже в следующем сезоне.

Соотечественники по-разному восприняли известие о возвращении Подчуфаровой. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале не удержался от ехидных замечаний. Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала коллегу «предателем». А партия «Коммунисты России» и вовсе потребовала от спортсменки извиниться перед российскими гражданами и спортивной общественностью за уход из сборной.

Свои понимают

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что смена флага — личный выбор каждого спортсмена.

«Переходы случаются не потому, что человек хочет предать свою Родину, и не ради денег, а из-за нереализованности. Например, не отбирают в сборную, начинают считать бесперспективным и не приглашают на сборы. Или всегда мечтал выступать в эстафете, а не ставят: тренер считает, что по каким-то причинам человек в эстафете не принесет большой пользы. А амбиции-то у спортсмена есть! Или не выдерживают высокой внутренней конкуренции отдельного вида спорта», — сказала она.

Журова привела в пример олимпийского чемпиона Виктора Ана, который родился в Южной Корее, но прославился как российский конькобежец. «Мы увидели [его] в своих рядах лишь потому, что у него была безумная конкуренция в своей стране», — отметила она.

Гимнастка и депутат Госдумы Светлана Хоркина поддержала коллегу.

«Если подобные переходы не запрещены никаким законами и нет никаких ограничений для спортсменов, то почему она должна закончить свою спортивную карьеру? Если она не нужна нашей сборной, то почему бы ей не продолжить выступления там, где она подходит по спортивным достижениям», — сказала она «360».

Короткий век чемпиона

Светлана Хоркина напомнила, что спортивный век короток и переход в другую сборную — хороший вариант продолжить свою карьеру, ведь большинство спортсменов не стремятся уходить на покой: спорт — их профессия.

«Она с юного возраста идет к своей цели и от много отказывается, чтобы достичь определенных высот. Почему же Подчуфарова должна сложить свои полномочия спортсмена и отказаться попробовать реализовать себя в другой команде другой страны?» — отметила гимнастка.

Не нужно вешать ярлыки. И судить о спортсмене, патриот он или не патриот, не очень корректно. Все они все равно останутся нашими воспитанниками, и мы будем за них болеть Светлана Хоркина.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский заверил, что рассмотрит кандидатуру Подчуфаровой. В марте ей надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.

Россияне в других странах

Ольга Подчуфарова — не первая в российском биатлоне, кому пришлось сменить флаг и гражданство ради спортивной карьеры.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина с декабря 2008 года представляет Словакию. Спортсменка завоевала для страны первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в 2010 году, стала чемпионкой Словакии по биатлону в спринте и двукратной чемпионкой по летнему биатлону.

Серебряный призер чемпионата мира по летнему биатлону и двукратный призер чемпионатов Европы Тимофей Лапшин в 2017 году получил гражданство Южной Кореи и теперь представляет эту страну на международных соревнованиях.