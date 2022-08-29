Перед зданием старого клуба в поселке Голованово Рязанской области установили две огромные палатки. Каждая рассчитана на 12 человек. В центре площадки — небольшой костер, где повара готовят еду. Это штаб подразделения спасателей МЧС, которые занимаются тушением лесных пожаров. После суточной смены сотрудники возвращаются сюда, чтобы отдохнуть. На месте побывала корреспондент «360» Ксения Жеребцова.

Жизнь по графику

На первый взгляд, площадка перед бывшим клубом в поселке Голованово больше напоминает лагерь для взрослых. Две большие палатки, костер с котелком, где варится суп, и группа отдыхающих мужчин в одинаковых футболках или в форме с надписью МЧС. Но это большая ошибка считать, что во время пожаров спасатели ничего не делают.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый из них пришел на отдых после суточного дежурства и работы в самых тяжелых очагах лесных пожаров. Да и жизнь в штабе проходит по строгому расписанию. Подъем в 06:00, два часа на сборы, утренний туалет и завтрак. С 08:00 участники группировки сменяют своих товарищей, которые провели на ногах прошлые сутки.

Только в штабе бойцы МЧС могут ненадолго отвлечься и даже поиграть с котом. Один из сотрудников ведомства хотел забрать животное себе, но у четвероногого нашелся хозяин.

Источник фото: телеканал «360»

«Дисциплина — это неотъемлемая часть жизни, так как работа за пределами лагеря связана с серьезными рисками для жизни», — рассказал заместитель начальника четвертой пожарно-спасательной части отряда ГУ МЧС по Рязанской области Максим Дегасюк.

В лагере он старший. Группировка Дегасюка третьего эшелона в составе 29 человек прибыла в штаб накануне. Спасатели сменили отправившихся домой членов группировки второго эшелона.

«В данный момент знакомимся с условиями и бытом. За то время, пока здесь аэромобильные группировки работают, все налажено. Вот у нас повара, которые готовят обед. Насколько я знаю, сегодня у нас щи и лапша с курицей», — поделился Дегасюк.

Источник фото: телеканал «360»

Спят спасатели в двух больших палатках и в здании бывшего клуба, где остались комнаты, пригодные для жилья.

По вечерам, когда становится прохладнее, сотрудники МЧС собираются у костра с гитарой. Как пояснил старший, таким посиделкам даже не мешает сильный ветер, который поднимает пыль.

Источник фото: телеканал «360»

«Руководителям самое главное — следить за тем, чтобы те, кто целые сутки работал в лесах, могли расслабиться, отвлечься от всего ужаса, который они наблюдали. Смена деятельности — залог успеха», — подчеркнул Дегасюк.

Он добавил, что к раннему подъему и жизни по расписанию спасатели давно привыкли. Все прекрасно понимают, что приехали не на курорт, а ради помощи людям и защиты населенных пунктов от пожаров.

Одна команда

На сегодняшний день спасатели на пожарных машинах дежурят возле населенных пунктов Голованово и Гришино, чтобы не допустить перехода огня. На еще одной машине проводят патрулирование территорий, чтобы исключить угрозу домам и жителям.

«Сегодня мы составляем график смен и меняем пожарные расчеты. Еще у нас в 250 метрах расположена наблюдательная вышка. Там тоже будем человека менять», — рассказал Дегасюк.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул, что вся жизнь спасателей расписана по строгому графику. Никто не может пропустить свою смену и тем более задержаться, чтобы сменить на суточном дежурстве своего коллегу.

«Мы все здесь в одном котле. Поэтому один за всех и все за одного. Всегда так работали и будем работать дальше», — заявил начальник группировки.

Источник фото: телеканал «360»

На вопрос о том, как долго продолжат бушевать пожары, Максим Дегасюк признался, что предпочитает не загадывать на будущее.

«Мы будем здесь до тех пор, пока нам не дадут отмашку, что мы победили этот огонь и угрозы больше нет. После этого мы соберем свои палатки и отправимся домой», — подытожил он.