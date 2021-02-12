«Смеющегося маньяка» поймали после побега из тюрьмы на Кипре. В России он совершал преступления и сам их расследовал

Кипрская полиция задержала Александра Сатлаева — бывшего следователя, который сбежал из местной тюрьмы. За решеткой на Кипре он сидел по обвинению в нападении на женщину, но до этого у него уже был многолетний опыт заключения в России.

Сатлаев сбежал из кипрской тюрьмы 8 февраля. Он использовал момент, когда фура с продуктами въезжала в тюремный двор. Сатлаев спрятался в люке технического помещения рядом с центральными воротами. Когда фура проезжала ворота, заключенный прошмыгнул в закрывающуюся дверь.

Кипрский сайт Iha написал, что россиянина быстро поймали и доставили в полицейский участок. Но и оттуда он сбежал. Побег из отделения доставил массу проблем местной полиции, вертолетчикам, журналистам и общественности — Сатлаева искали три дня и обнаружили на пустующей вилле в поселке Доганкей. Теперь к неотбытому сроку за разбой ему добавят еще несколько лет за побег.

Смеющийся маньяк

На Кипре Сатлаева знают под прозвищем Блондин Алекс. На остров он приехал в 2019 году, чтобы спрятаться от российских правоохранителей, которые его объявили в розыск по подозрению в совершении изнасилования.

В кипрскую тюрьму Сатлаев попал по собственной неосторожности. Он, зная свое криминальное положение, в 2019 году напал на жительницу Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра) и украл у нее 300 турецких лир и 35 евро.

Сатлаев также известен как «смеющийся маньяк». Его стали так называть за постоянную улыбку.

Какие-то 10 лет назад друзья знали Александра Сатлаева как парня из хорошей семьи, талантливого артиста и студента-отличника Алтайской академии экономики и права. Его отец был председателем суда, а мать работала адвокатом. В 2012 году Сатлаев получил работу в Следственном комитете по Горно-Алтайску.

Спустя всего год Сатлаев стал старшим следователем, но его задержали. Ему инкриминировалась серия преступлений на сексуальной почве. По мнению следователей, в декабре 2012 года он напал на девушку, подкараулив ее во дворе. Он схватил жертву и начал душить. Ей повезло: внезапно появившиеся люди спугнули злоумышленника.

Второе нападение Сатлаев совершил 30 декабря 2012 года. Тогда ему удалось раздеть жертву, но она активно сопротивлялась, несколько раз ударила Сатлаева в пах и убежала. Девушка поймала попутку и попросила водителя отвезти ее в отделение полиции.

Спустя всего сутки, когда заявительница пришла в Следственный комитет, в кабинет зашел Сатлаев. Девушка тогда сказала, что он очень похож на человека, который на нее напал. Но ее слова не приняли всерьез.

Сатлаев продолжил свои нападения. В июле 2013-го он изнасиловал работницу кафе. Когда она обратилась в полицию, расследование поручили самому Сатлаеву. Тогда ему повезло: жертва не запомнила лица своего насильника. Он же убедил заявительницу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Сатлаев не остановился, продолжая периодически нападать не женщин. Его неоднократно фиксировали камеры видеонаблюдения, но картинка была настолько плохая, что определить «героя» видео не удавалось.

Первые улики и побег

В 2013 году следователям Горно-Алтайска все-таки удалось собрать улики и задержать Сатлаева. Тогда СК отметил, что это «первый вопиющий случай, когда в насильственном преступлении подозревается сотрудник ведомства».

Из-за Сатлаева свои посты потеряли руководители регионального управления и его отец.

В июле 2015-го Горно-Алтайский суд республики признал Сатлаева виновным в совершении четырех изнасилований, четырех покушений на изнасилование, в побоях и злоупотреблении должностными полномочиями. Сатлаева тогда приговорили к шести годам тюрьмы.

Четыре года мужчина отсидел, в марте 2019 года он получил право на условно-досрочное освобождение. Тогда же его и отпустили. Однако спустя полгода, в августе 2019-го, в одном из домов Барнаула он снова напал на женщину. Экспертиза биологического материала с тела жертвы подтвердила, что это был именно Сатлаев.

Поймать Сатлаева тогда не получилось, так как он уехал из России. Сначала он отправился в Казахстан, но понял, что в республике его, скорее всего, найдут, и уехал на Северный Кипр.

Сатлаев знал, что у России нет договора о выдаче преступников с Кипром, поэтому на острове почувствовал себя вполне уверенно. Он даже снялся в видео ростовского блогера Александра Зубко. Когда тот узнал, что находился рядом с алтайским маньяком, то был шокирован, передает kp.ru.

За преступления в России на Кипре Сатлаева судить не могут, а за совершенные на острове — вполне. Так и произошло, когда Сатлаев напал на киприотку.