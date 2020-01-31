Смартфоны Huawei и Xiaomi перестали привозить в Россию из-за коронавируса. Пора бежать в магазин?

Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo приостановили поставки своей техники в Россию из-за эпидемии коронавируса, сообщает «Коммерсант». Пока речь идет только о двух неделях — все должно вернуться на круги своя уже к 10 февраля.

Однако действительно ли вынужденную торговую блокаду с Китая снимут, никто сказать не может — это зависит только от развития ситуации с коронавирусом.

Смартфоны не закончатся

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «360», что до марта российский потребитель точно может спать спокойно — смартфоны не закончатся. Тем более что конец января для Китая всегда нерабочий — там сейчас отмечают китайский Новый год. Праздники должны были закончиться 2 февраля, но из-за коронавируса их продлили до 10-го.

Этот год никак не отличается от прошлых, изменений нет. Сейчас Новый год официально расширили до 10-го числа. Пока непонятно, будет ли еще продлен этот срок, но для нас 10 февраля не меняет ровным счетом ничего Эльдар Муртазин.

Представитель пресс-службы Lenovo Марат Ракаев подтвердил «360», что волноваться пока не о чем, так как у многих производителей есть несколько заводов — не только в зараженном Ухане. Поэтому если останавливается один завод, несколько других продолжают работать, да и заранее закупленных товаров хватит надолго.

Есть инерция в два-три месяца — в среднем логистика IT-товаров с китайских заводов занимает два месяца. Эта вакханалия там началась пару недель назад, но на складах и в магазинах сейчас товары, которые произведены несколько месяцев назад Марат Ракаев.

Спокойную обстановку в отношении смартфонов в России Муртазин предполагает до конца марта — начала апреля. На протяжении этого времени магазины электроники точно смогут обеспечить нас всеми китайскими девайсами. При этом эксперт также отметил, что китайские смартфоны составляют около половины всех телефонов на российском рынке.

Что будет после 10 февраля

Только 10 февраля станет ясно, возобновится ли производство в Китае и вернутся ли поставки в привычное русло. Если этого не случится, Муразин предполагает рост цен с каждой неделей примерно на 1,5%.

Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION Татьяна Скокова подтвердила «360», что проблемы могут начаться, если транспортная блокада Китая продлится после 10 февраля. Но и это касается только китайских смартфонов.

«По остальным продуктам — компьютерная и бытовая техника, электроника — сроки поставки более длительные, запасы товаров на стоках и в транзитах у нас, как дистрибьютора, есть. Вероятность большого дефицита и серьезного повышения цен мы пока не ожидаем», — заключила она.

При этом Муртазин отметил, что подобная ситуация с остановкой производств и поставок уже случалась в Китае в 2002 году, когда там была эпидемия атипичной пневмонии, с которой часто сравнивают коронавирус. Тогда за два месяца цены выросли на 10-15%.

Рост цен в России, как и в других странах, спровоцирует масштабный экономический кризис, потому что крупные ретейлеры живут с оборота — привозят технику, продают ее, получают деньги, платят людям, выплачивают кредиты и так далее. Как только эти машины встают, начинаются проблемы во всей мировой экономике Эльдар Муртазин.

Причем сейчас, по мнению эксперта, все еще надеются, что к 10 февраля все разрешится, а потому не будет роста цен, а скидки и акции, характерные для конца января, продолжатся. И если и стоит покупать новый смартфон, то именно сейчас, считает Муртазин.

«Многие думают, что тот же Samsung, который сейчас не затронут кризисом, все равно будет доступен, но это не так. Потому что при возникновении дефицита — а он будет не только в России, но и во всем мире, — все будут вынуждены поднимать цены, отменять скидки, дисконты и подобные вещи», — заключил он.