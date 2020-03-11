Эскобар обманул всех со своим смартфоном. Он просто наклеил пленку на Samsung

Брат Пабло Эскобара — богатейшего наркодилера, убитого в 1993 году, — пошел по преступному пути своего родственника. Роберто Эскобар не начал торговать запрещенными веществами, а выбрал более современный способ заработать — мошенничество. Он наклеил пленку на новенький Samsung Galaxy Fold, а потом начал рекламировать его с цыганским шиком — вирусными роликами и голыми русскими моделями.

Последний обман

Популярный техноблогер Маркус Браунли решил проверить продукцию производителя, который хотел «одолеть Apple». И это 73-летний Роберто Эскобар — старший брат колумбийского наркобарона, Короля кокаина, контролировавшего 80% мирового рынка наркотиков к концу 1980 года. Пабло Эскобар и по сей день считается самым известным, жестоким и богатым преступником в истории.

Браунли рассказал о покупке, сделанной исключительно из любопытства. Он заказал смартфон Escobar Fold 1 от компании Роберто Эскобара Escobar Inc. Этот телефон рекламировали с помощью обнаженных моделей в 2019 году, и тогда он стоил 349 долларов. Устройство содержало Android 9, процессор Snapdragon 8-й серии, две камеры на 20 и 16 мегапикселей, 128 гигабайт накопителя, два 7,8-дюймовых AMOLED-экрана и сканер отпечатка пальца.

Сам Роберто утверждал, что его смартфон — это не ответ Samsung на модель Galaxy Fold (телефон с гнущимся экраном).

Браунли столкнулся с проблемами еще на этапе доставки. Он заказал Escobar Fold 1 в декабре 2019 года с официального сайта с бесплатной доставкой. Пара месяцев ожидания ни к чему не привели — смартфон не пришел, возврата средств не было, обратной связи тоже. Все это время заказ якобы находился в обработке. Браунли не удивился такому исходу, потому что изначально сайт Эскобара не вызывал особого доверия.

В феврале 2020 года анонсировали выход обновленной модели — Escobar Fold 2. Браунли заказал и этот телефон, но уже представился другим именем. Заплатить пришлось чуть больше — 399 долларов.

Спустя несколько недель ожидания и эта модель не пришла. Представители компании Эскобара написали ему, что вышлют телефон в случае, если выйдет ролик с обзором смартфона.

Неожиданно 21 февраля Браунли нашел посылку с Escobar Fold 2, которую прислали по данным, указанным в первом заказе. То есть модель Fold 1 заменили на Fold 2 и отметили, что его заказ был «улучшен».

При распаковке телефона выяснилось, что Escobar Fold 2 — это Samsung Galaxy Fold. Буквально. То есть компания Эскобара просто наклеила золотую пленку с логотипом на заднюю крышку смартфона и продавала за меньшие деньги.

Источник фото: YouTube / Marques Brownlee / The Truth About the Escobar Folding Phone

Встает вопрос: как компания Эскобара зарабатывает, если продает Samsung Galaxy Fold стоимостью от 160 тысяч рублей всего за 29 тысяч?

Браунли предположил, что Escobar Inc. присылает смартфоны только известным блогерам, которых может отследить в списках заказов, а простые люди телефоны не получают. Он сделал такой вывод, потому что устройство ему отправили на первый указанный адрес по его настоящему имени и только после огласки.

Преступник, которого не изменить

Роберто нельзя назвать братом-неудачником, ведь он вместе с Пабло учредил Медельинский картель, который контролировал львиную долю наркотрафика к концу 1980 года. Роберто, в отличие от брата, смог выжить после распада банды, отсидеть в тюрьме, а потом основать свою компанию.

У Роберто было несколько попыток заработать хоть что-то. В 2014 году он основал Escobar Inc. Спустя два года отправил письмо в Netflix, пожаловавшись на неправомерное использование контента во время показа Narcos — сериала, рассказывающего об истории колумбийских наркокартелей. Тогда он потребовал компенсацию в миллиард долларов.

В январе 2019 года мир снова услышал о Роберто. Он запустил кампанию по сбору денег на сайте GoFundMe в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа. В первые 10 часов собрал 10 миллионов долларов, а потом удалил страницу. Чуть позже Роберто запустил криптовалюту ESCOBAR в качестве альтернативной платформы по сбору денег.

В июле того же года брат Короля кокаина начал продавать пропановые горелки, схожие с огнеметом. Примерно в это же время The Boring Company Илона Маска начала выпускать огнеметы. Роберто обвинил Маска в нарушении авторских прав. Мол, The Boring Company предлагала по акции Not-a-Flamethrower («Не огнемет»), разработанный по дизайну, который Эскобар якобы обсуждал с инженером, приближенным к Илону Маску. Эскобар предложил бизнесмену решить спор за 100 миллионов долларов наличными или в акциях компании Tesla либо использовать законодательство так, чтобы стать новым гендиректором TeslaInc. Естественно, хитрый план не сработал.

Чем конкретно занимается Роберто Эскобар, неизвестно. Сайт его компании не удален, да и слабо верится, что его контора сможет «убить» Apple.