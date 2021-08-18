Переход на смарт-карту вместо паспорта поможет россиянам. Но есть риски

Минцифры примет решение о переходе с бумажного паспорта на электронный. Это может стать удобным способом идентификации россиян. Вместе с тем цифровизация паспортов несет угрозу потери данных. Часть россиян может не оценить новшество.

До конца 2021 года в Минцифры примут решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что такая карточка — удобный способ хранения данных.

Вместе с введением электронного паспорта ведомство запланировало внедрить копию цифрового документа, который можно показывать в виде QR-кода с экрана телефона. Но переход на цифровой паспорт не будет обязательным.

Ранее МВД заявило, что жители Москвы смогут получить новые паспорта в виде пластиковой карточки с чипом с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах это станет возможным не позднее 1 июля 2023 года. Ведомство добавило, что такие карты получат повышенные средства шифрования и будут приравнены по статусу к действующим бумажным паспортам.

Предполагалось, что процедура получения карточки не будет отличаться от выдачи паспорта, только теперь россиянину придется отсканировать отпечатки двух пальцев рук и сделать цифровое фото.

Долгая история введения

О введении в России электронного паспорта говорят почти 10 лет. В 2013 году утвердили концепцию, согласно которой с 1 января 2016 года был запланирован постепенный переход на электронный паспорт. Однако сроки постоянно пересматривались.

МВД заявляло, что электронный паспорт будет внешне похож на банковскую карту, на которой будут напечатаны паспортные данные: фото, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Информацию продублируют на внутренний чип, в котором также будут биометрические данные человека.

У такого вида паспорта есть ряд преимуществ. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил «360», что при использовании электронного удостоверения личности все процессы хранятся в одном месте и паспорт не будет подвергаться каким-то дефектам. Другой плюс — быстрая идентификация.

Регистрация в отеле может быть проведена оперативно и без сохранения своих паспортных данных. Сохраняться будут только специальные ключи, которые идентифицирует этого пользователя как гражданина с такими-то Ф. И. О., датой рождения Арсений Щельцин.

Есть риски, связанные с введением новых паспортов. В 2019 году заместитель председателя правительства Максим Акимов заявлял, что к карточке выпустят специальное приложение электронного паспорта для всех мобильных платформ.

Теперь же цифровое удостоверение личности может быть заключено в QR-код на телефонах. Такое нововведение может привести к потере персональных данных. Щельцин напомнил, что с помощью паспорта можно переписать квартиру, а электронная цифровая подпись позволяет это сделать.

«Если паспорт будет в мобильном устройстве, то мы откроем ящик Пандоры, в котором десятки тысяч квартир могут перетекать от одних владельцев к другим», — рассказал Щельцин.

Специалист отметил, что если появится приложение или иная форма хранения паспортных данных на телефоне, то у мобильного устройства будет доступ к этой информации, поэтому на смартфонах иностранного производства лучше использовать менее важные государственные услуги.

Примеры других стран

Сейчас паспорта в электроном виде есть у жителей многих стран. С 2007 года в США выдаются в обязательном порядке электронные паспорта, в которые включена информация о владельце.

Похожая ситуация в Австрии и Германии. В Австрии можно получить карту гражданина и с ее помощью подписывать документы электронной подписью, получать госуслуги и проходить идентификацию. А в Германии на персональном удостоверении даже указаны рост и цвет глаз владельца.

Электронные паспорта в виде карточек начали использовать во многих странах СНГ. В Киргизии процесс перехода начался в 2017 году, а через два года почти что каждый пятый имел при себе документ из пластика.

Еще раньше на карточки перешли Казахстан и Армения. Жители Казахстана начали получать карточки с 2009 года. В Армении аналогичный процесс начался в 2008 году.

Трудности перевода

Организовать перевод на новые паспорта будет непросто. Руководитель IT-компании ATF media Эдгар Григорян объяснил «360», что для перехода на электронные паспорта нужно закладывать большую статью в бюджете.

«Это многомиллиардные затраты. <…> До пандемии собирались это запустить в 2020 году, случилась пандемия — и все это отодвинулось. С начала этого года речи опять возобновились. Я думаю, что в любом случае плавными шагами мы к этому придем», — отметил Григорян.

Вторая трудность — низкая цифровая грамотность у населения. По словам Эдгара Григоряна, более 70% россиян предпочитают бумажные носители.

Люди относятся к паспорту достаточно серьезно, соответственно, я думаю, что антагонизм будет у большинства. Они будут думать, что у них что-то отнимают Эдгар Григорян.

Тем не менее процесс переход от аналогового к цифровому уже нельзя остановить.